2019广东省大学生计算机设计大赛在广外举办

5月25日，由广东省教育厅主办、广东外语外贸大学信息科学与技术学院/网络空间安全学院承办的2019年广东省大学生计算机设计大赛决赛在广东外语外贸大学北校区举行。

5月25日，由广东省教育厅主办、广东外语外贸大学信息科学与技术学院/网络空间安全学院承办的2019年广东省大学生计算机设计大赛决赛在广东外语外贸大学北校区举行。

广东外语外贸大学党委常委、副校长阳爱民在致辞中指出，当下社会发展急需拥有创新意识、精通计算机技术的人才，广东省大学生计算机设计大赛为激发省内大学生学习计算机技术的兴趣和潜能、提升大学生运用信息技术解决实际问题的综合实践能力、培养团队合作意识和创新创业能力，搭建高校计算机教育经验与成果的交流平台。

广东省教育厅高教处处长郑文在讲话中表示，已纳入广东省10项学科竞赛统筹范围之一的广东省大学生计算机设计大赛，对于进一步深化我省高校教学改革，培养学生创新创业能力、团队合作意识和运用信息技术解决实际问题的综合应用能力具有重要意义。他强调要注重比赛的公平公开公正，要将评判标准规范化，规则清晰化，减少评委主观因素影响比赛结果的情况。

决赛现场观摩

据介绍，本次决赛共有11类作品：（1） 软件应用与开发；（2）微课与教学辅助；（3）物联网应用；（4）大数据；（5）人工智能；（6）信息可视化设计；（7）数媒普通组（主题：海洋世界）；（8）数媒专业组（主题：海洋世界）；（9） 数媒动漫游戏（主题：海洋世界）；（10） 数媒微电影（主题： 1911年前中华优秀传统文化元素）； （11）数媒民族元素（中华服饰、手工艺、手工艺品、建筑）。现场决赛分9组进行，决赛过程中，每支参赛队伍可通过作品设计解说、实物演示、网站操作、视频播放等多种形式向专家评委展示自己的作品。

计算机大赛决赛现场

据悉，本届大赛有来自广东省内84所高校的1307件作品参赛，经过初赛评比，316件作品获得三等奖，共有58所高校的236件作品入围决赛，决赛将评比出一等奖和二等奖。