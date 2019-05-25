幼教创新并非易事　幼儿园课程游戏化是关键

游戏是幼儿园的基本活动，游戏化是课程的基本特征之一。怎样才能使游戏更加适合幼儿？作为老师如何理解课程游戏化？

南方网讯 游戏是幼儿园的基本活动，游戏化是课程的基本特征之一。怎样才能使游戏更加适合幼儿？作为老师如何理解课程游戏化？5月23日，由接力出版社主办的“幼儿园课程游戏化及其评价”调研活动在广州军区司令部幼儿园进行，现场共同探讨幼儿园课程游戏化及其评价问题，促进幼儿发展，同时提升教师课程建设和课程实践的水平。

2018 年7 月，中华人民共和国教育部发布了《教育部办公厅关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，明确了幼儿园“小学化”专项治理工作的五项治理任务、四个治理步骤、三条组织实施措施。同年11 月，中共中央、国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，明确幼儿园教育应当“坚持以游戏为基本活动，珍视幼儿游戏活动的独特价值，保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，鼓励支持幼儿通过亲近自然、直接感知、实际操作、亲身体验等方式学习探索，促进幼儿快乐健康成长。

幼儿在游戏中发生主动、深度的学习，实现思维的发展。以儿童现有的认知水平、情绪、兴趣为基础，然后又是主动地、深度的学习，一定是发生在游戏中的。坚信游戏对幼儿发展的作用和价值是不可否认的，游戏带给孩子的快乐感是儿童健全人格形成的源起，这种快乐体验、早期人格形成的源起非常重要。

城乡幼儿园的儿童发展差异是怎样的？华东师范大学学前教育与特殊教育学院教授李季湄现场分享了她早期做过的城乡幼儿园儿童发展的对比研究发现：“乡村幼儿在学习习惯上，特别是阅读习惯与城市幼儿园儿童差异较大。爱读书，能静下心来读书，对孩子是极大的挑战。因此，幼儿园重视阅读，把班级图书角建设起来，有助于帮助乡村儿童养成阅读的习惯。”

在研讨会上，李季湄教授介绍“安吉·游戏”的教学实践理念，该理念源自安吉县的案例，这个源于安吉绿水青山的实践探索，没有高端设备，没有高大上的玩具，有的只是扎扎实实的教育实践，有的只是持之以恒的不懈探索，最后取得的幼教成果已经得到国际教育界的高度关注和赞许。她建议，幼儿园要在因地制宜的探索中找寻适合当地幼儿的教育方式。

幼教创新并非易事，政府、学校、老师、家长形成共识才具备创新的基础，而好的教学成果同样需要幼儿园与家庭的默契配合。接力出版社出版的《我的小脚印》作为家园共育的平台，为老师和家长提供了一个观察幼儿游戏的很好的抓手。幼儿园课程游戏化项目推进的过程同时也是教师成长的过程，尤其是基本的教育理念、教师课程意识、教师的专业水平、专业能力提升的过程。