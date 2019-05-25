四川美术学院开展“三贴近”实践教学改革

四川美术学院积极贯彻落实全市教育大会上提出的“三贴近”——学科建设要贴近重庆发展任务、学术研究要贴近重庆发展要求、学生培养方向要贴近重庆发展需求，从自身特点、优势、传统和区位等因素出发，提供了落实“三贴近”的川美样本。

5月15日下午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进四川美术学院虎溪校区。

来自全国的30余家网络主流媒体记者，在参观、走访川美校园中了解到，在服务城市发展与乡村振兴中，四川美术学院积极贯彻落实全市教育大会上提出的“三贴近”——学科建设要贴近重庆发展任务、学术研究要贴近重庆发展要求、学生培养方向要贴近重庆发展需求，从自身特点、优势、传统和区位等因素出发，提供了落实“三贴近”的川美样本。

全国主流网络媒体记者走进川美，在座谈会上提问学校相关情况

关键词：精准扶贫

发挥办学优势 为精准扶贫赋能

2018年4月29日，《人民日报》刊发四川美术学院设计学院院长段胜峰教授、手工艺术学院副院长谢亚平教授的署名文章《服务对接精准扶贫，有效释放设计潜能》，这是学校设计学科主动服务经济社会重大战略理论与实践的生动反映，也是国家权威媒体对学校探索的充分肯定。

“精准扶贫是决胜全面建成小康社会的重要法宝，在扶贫开发工作中，从技术策略到价值导向和精神指引，均具有重要的指导意义。”段胜峰教授指出，在精准扶贫思想的指引下，川美人利用自身优势设计，不断扩大其在扶贫开发工作中的参与度，让越来越多的贫困人群受益。

重庆酉阳土家族苗族自治县是典型的贫困地区，山区生计资源匮乏，山区环境无法实现农业产业化。为此，四川美术学院派出师生团队，针对这个地区的特殊问题和现有资源，设计链接，搭建起一种农村新供销商业模式，将互联网经济、大数据等先进生产力引入非网民等群体的视野，将低保对象作为利益相关者放置其中，让贫困人口公平享有科技带来的社会福祉。

段胜峰教授表示，扶贫是一项高度复杂且需创造性的工作，设计恰好能够起到“协调人”的作用，作为强有力的催化剂推动精准扶贫，修复贫困人群或贫困村落的弹性生态系统，建立协作式社会创新体系，有效为乡村发展赋能。

关键词：乡村振兴

做美丽中国、乡村振兴的践行者

2019年3月30日至31日，由四川美术学院党委书记黄政带队，建筑艺术系教师朱猛博士受命带领 7 名学生，驱车 900 多公里前往酉阳土家苗族自治县深度贫困乡车田乡，为酉阳土家苗族自治县义务编制《车田乡小寨村猫头坝聚居区风貌提升方案》，助推当地打造休闲旅游项目。

朱猛博士团队分析了酉阳县车田乡小寨村猫头坝聚居区设计背景、场地分析、建筑文化等内容，围绕“农耕·刺绣·民宿·书屋”四个主要元素，展开方案设计，并在总体方案的基础上，展开以“麦田守望”为主题的书屋建筑方案设计...... 这次实践教学活动只是四川美术学院践行美丽中国、乡村振兴行动的缩影。

据了解，党的十九大召开以来，四川美术学院致力于发挥自身资源优势，为把十九大精神全面落实到重庆大地上、落实到学校各项工作中积极行动起来。

建筑艺术系作为美丽中国、乡村振兴的践行者，先后义务为黔江区编制“金溪镇李家溪易地扶贫搬迁安置区修建性详细规划与设计方案”，为石柱县中益乡平坝村做民宿改造设计，为酉阳县车田乡小寨村猫头坝聚居区做风貌提升方案......

关键词：城市品质提升

提升城市空间品质培养光艺术创新设计人才

2018 年 11 月 10 日，重庆著名景点鹅岭二厂文创公园举办了城市灯光艺术展览，一件以兔耳朵为原型制作气模发光装置引起了市民的关注。这个高五米的巨大发光体就像给建筑带上了一对兔耳朵，消解了建筑体的威严感，同时利用借位的原理与游客互动，增加了趣味性。

据了解，为贯彻落实中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，针对目前公共空间光环境艺术性不足、地域文化缺失，普遍存在“千城一面、万楼一貌”的现象，四川美术学院承办了 2018 年度国家艺术基金《光艺术创新设计人才培养》项目，提出培养兼具艺术与科技素养的光艺术创新设计人才，以推出光艺术设计精品，对弘扬中华优秀民族文化，提升城市公共空间环境品质，丰富大众文化生活具有十分重要的价值与意义。

四川美术学院相关负责人表示，鹅岭的这场灯光展正是《光艺术创新设计人才培养》成果展，璀璨的灯光艺术效果不仅提升了夜间的城市空间品质，同时使重庆市民感受到了光艺术的魅力。

关键词：教学改革

毕业教学“三贴近”实践项目将亮相“开放的六月”

在日常教学工作中，四川美术学院也从自身特点出发，实施了落实“三贴近”的系列教学改革措施。今年 4 月，学校专门遴选了一批外出实践教学“三贴近”改革项目，要求师生结合专业特点开展乡村美育行动，并从乡村文化、乡村环境、乡村教育等视角，以实践教学来服务重庆乡村文化建设。

在毕业教学版块，川美也建设了一批“三贴近”实践项目。试想，在毕业教学中，以服务重庆城市发展和乡村振兴为主题，是否更能以出成果、出作品的方式体现改革成果？

据了解，这批新鲜出炉的“三贴近”实践项目成果将在今年 6 月的“开放的六月——四川美术学院艺术游”中亮相。

值得一提的是，今年“开放的六月”与往年不同，将尝试走出校园面向社会，立足专业优势，积极对接重庆本地的公共文化单位，选择部分适合的专业和作品在校外做毕业展，并组织策划一系列的文化宣传活动和毕业生推介活动，力图将“开放的六月”打造成重庆文化建设的标志性品牌，通过传播先进文化、宣传地方文化、提升文化品位、助推文化繁荣，深度介入重庆城市品质提升和社会文化发展。