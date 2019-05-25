“开放的六月” 很火爆 川美艺术游活动开启

“开放的六月”活动究竟为何如此“火爆”，它又被赋予了哪些使命呢？下面，就跟随记者一起去打探下吧。

每年的六月，重庆人都会迎来一场艺术盛宴——四川美术学院“开放的六月”艺术游活动。

据悉，自2005年首次举办以来，“开放的六月”——四川美术学院毕业生作品展到今年已是第15个年头。十余年沉淀，这项活动发展成为重庆的一大艺术盛事，每年都吸引数以万计的市民前去观展。

那么，“开放的六月”活动究竟为何如此“火爆”，它又被赋予了哪些使命呢？下面，就跟随记者一起去打探下吧。

同期开展毕业生双选会

彰显川美育人成果为学生展示自我搭建平台

毕业展览是美术院校人才培养过程中的特有环节，是对艺术教育成果的集中展示。为了加深社会各界对学校毕业创作、设计教学的了解，对毕业生作品水平的认识，自 2005 年起，四川美术学院在全国艺术院校中率先开始探索将一年一度的毕业展览向社会开放，打造“开放的六月”四川美术学院艺术游。

经过多年实践运行，已经形成一个具有品牌效应的特色艺术活动，吸引了公众进入校园欣赏学校美术教育的丰硕成果，引起了艺术界的高度关注，不仅成为广大市民朋友每年六月的保留文艺节目，也引来全国诸多艺术院校的关注。

四川美术学院教务处处长王天祥介绍，“开放的六月”是川美毕业生展示自我、迈向社会的一个起征点，也成为用人单位选拔学生的又一平台。经过十余年的氛围营造，每年的毕业作品展览均吸引广大市民来校参观，众多画廊、画商、经纪人、媒体也纷纷涌向川美，包括学校教师也对学生的作品进行收藏。

“配合展览，四川美术学院还将毕业生双选会同期开展，让用人单位可以结合学生毕业作品考察其综合素质，为学生及其作品的推出搭建了很好的平台。”王天祥表示。

丰富大众文化生活

让高雅艺术走进千家万户

“开放的六月”活动自 2005 年启动，迄今已有 14 年历史，是四川美术学院将所有毕业生作品免费向大众开放参观的一项重要艺术活动。

每年“开放的六月”举办期间，四川美术学院借助“川美·创谷”等平台的资源优势，打造特色文化旅游品牌，组织游客开展“创谷一日游”特色活动，着力凸显艺术的大众参与性、互动性、体验性，丰富大众文化生活，同时集中展示川美和其他高校服装设计教学成果，运用舞台美术效果，结合文艺表演编排，让普通民众零距离欣赏和感受高雅艺术的魅力。

该活动还以川美学生社团为主，面向全市大学生社团，组织动漫、舞蹈、话剧、音乐等社团或个人，为市民带来互动性极强的 cosplay、街舞、音乐艺术剧等表演及陶艺制作、涂鸦、写生、创意集市等互动体验活动，让市民充分感受青春的张力和热情。

同时，还搭建具有浓郁文化特色的集市，布置油画、国画、雕塑、摄影作品、动漫衍生品、巴渝特色民间工艺品、大学生创意作品等，增强艺术体验和互动，凝聚人气，通过举办大众拍卖等形式，搭建艺术品与市场的桥梁，畅通艺术品流通渠道，实现艺术“产品”到“产值”的转换，让艺术真正走进千家万户。

四川美术学院副院长张杰称，举行“开放的六月”艺术游活动，正是为了让大众走近艺术、了解艺术，知道原来生活的许多情感、事件，都可以通过艺术作品来呈现，从而提升大众的审美能力和情趣，这也是川美持续多年来开展艺术游活动的目的。

提升重庆城市文化品味

为构筑艺术发展中国梦做出贡献

近年来，重庆市开展了一系列促进城市旅游发展的举措。文化艺术业作为旅游活动的重要载体之一，在重庆的旅游战略中愈加发挥重要作用。

四川美术学院“开放的六月”已经积累了一定的文化效应。在此基础上，学校通过整合以四川美术学院为核心的艺术文化资源，举办各类艺术展，搭建荟萃艺术家、民间艺人、爱好者的展示平台，形成融合不同艺术流派、艺术风格的艺术大长廊，展现四川美术学院的学术沉淀和巴渝地区艺术成就，形成独特的艺术盛宴。

张杰表示，“开放的六月”也得到地方政府和各有关单位的大力支持，通过校地合作打造的艺术游活动进一步推动了市民走进艺术、艺术走进生活，进一步提升了重庆城市文化品位，重庆文化创意产业的创意、创新和创造形象，为共享文化建设新成果，丰富区域文化大发展大繁荣，构筑艺术发展中国梦做出了贡献。