30余家网络主流媒体深度探访新时代美育的“川美样本”

30余家网络主流媒体记者，参观、走访了川美美术馆，并深入了解了这个“网红打卡地”的独特魅力。

5月15日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进四川美术学院虎溪校区，来自全国的30余家网络主流媒体记者，参观、走访了川美美术馆，并深入了解了这个“网红打卡地”的独特魅力。

四川美术学院罗中立美术馆

“行走”的美术课 中学生走进川美发现“美”

“这次艺术展让我大开眼界，我突然明白，原来身边的东西都能用来创作。”“这些作品很有创意，也启发我要学会从不同角度看问题。”这是一场在四川美术学院美术馆举行的毕业生优秀作品展，不仅吸引不少市民前往观看，现场也有中学生在学校的组织下有序前来观展，他们仔细观看每件作品，聆听志愿者讲解，感受不同的艺术形式，获益匪浅。

“过去，教材是孩子们的世界，如今，世界是孩子们的教材这场毕业展内容丰富，开阔了学生的眼界，让学生了解到最前沿的艺术形式，也让他们真实地感受到身边的艺术，丰富了美育的形式。”一位带队的美术老师表示。

该老师还介绍，来之前，她已提前将所有作品都看了一遍，川美的老师也非常热心地推荐了适合中学生观赏的作品。

四川美术学院美术馆坐拥丰富的教育资源、艺术资源和人才资源，责无旁贷地同时承担起面向社会公众的公共教育以及面向专业人士的学术交流等层面的责任与使命。通过开展系列开放活动，让中小学生用眼睛去探究、去品鉴，享受不一样的艺术资源，体验难得的高校学习方法，感受艺术的深层魅力，对青少年儿童的美育起到了积极作用。

荫及社会、面向大众的人文基地和精神殿堂

据了解，四川美术学院美术馆建筑总面积 2.37 万平方米，馆内有 1.2 万平方米的展示空间，划分为 12 个展厅，分别用于馆藏作品的长期陈列和临时性展览。

依托四川美术学院 8000 多名专业师生、重庆市大学城 17 所高校 30 余万青年学子，重庆 3200 万人口，以及辐射于中国西南的背景，美术馆不仅是联动当代艺术现场的重要学术平台，更以其学术的前瞻性与国际化视野的专业影响力，成为重庆、中国西南的文化高地。

开馆以来，美术馆一直坚持免费对外开放，针对不同年龄层次、不同文化背景的群体和个体，通过丰富的艺术教育活动、积极拓展艺术社会服务的内容与范围。让美术馆的公共教育服务从馆内逐步延伸到社会，逐渐形成了自身的优势和特色。由于美术馆在校园，地处四川美术学院的东大门（正大门），更加成为公众的必经之地。

新馆开馆以来，美术馆对于公众的社会贡献率逐年大幅度提高，每年美术馆举办展览活动 40 余次；按照美术馆的入馆安检机数据显示，2017 年，四川美术学院美术馆的观众参观流量是 61.4511 万人次，而 2018 年已达到 114.1697 万人次，足足增长了近 53 万人次；特别是 2018 年，国庆节参观人数达到单日 2 万多人次，接待各类参观团体 152 个，预约导览展览 40 多场。

这些数据不仅可以窥见社会公众在我馆的参与度，而且可以看到，四川美术学院美术馆已经不仅仅局限于大学美术馆的级别与概念，而是荫及社会、面向大众的人文基地和精神殿堂。

立体传递大学深层文脉的窗口

美术馆与大学具有相通的文化理念：孕育思想、汇聚智慧、提升素养、传播文化。四川美术学院美术馆作为设置在具有高度文化自觉精神大学中的二级部门，充分发挥有效支持和服务大学教育教学、科研创作的作用。

在这个维度上，一直以来，四川美术学院美术馆主要围绕奖励学子、支持学科、梳理学统等方面，以自主或联合的方式办展。

作为立体传递大学深层文脉的窗口，多项展览及活动获批成为“国家艺术基金传播交流推广项目”“文化和旅游部青年策展人计划”“文旅部全国美术馆优秀公共教育项目”及“文旅部馆藏精品展出季”等。

在多年的工作中，四川美术学院以自身所长立体式地书写、传播城市文化。四川美术学院美术馆亦在学校优势资源的滋养中，不断提高了专业化、国际化、现代化水平建设，成为重庆城市文化有机发展、持续传承的接力棒，并以“开放式的社会型美术馆”姿态，在提升国民素质、激发创新精神、增强文化自信、增进文化交流等方面发挥着重要作用。