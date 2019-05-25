重内涵强特色 川美全方位保障“双一流”学科建设

一流学科的带动和辐射作用，成为四川美术学院全面建成“国内一流、国际知名的美术学院”的核心推动力量。

一流学科的带动和辐射作用，成为四川美术学院全面建成“国内一流、国际知名的美术学院”的核心推动力量。

那么，这所艺术学学科优势高校，到底如何结合自身特色，建设好“双一流”学科呢？下面就跟随记者一起来了解一下。

传统优势学科“硬核”助攻

打造“国内一流、国际知名的美术学院”

四川美术学院高度重视“双一流”建设工作，每年年度工作要点中，“双一流”建设都是年度工作重点任务。

学校制订了一流学科建设高校建设方案，进一步明确“双一流”建设的目标、措施、路线图、时间表和工作机制，并深入分析第四轮学科评估结果，坚持问题导向，按“双一流”建设要求实施学院制改革，合理组建学院。

同时，学校紧紧围绕“两点”定位、“两地”“两高”目标，制定了《四川美术学院硕士学位授权学科（方向）和专业学位（领域、方向）调整实施办法》，学科动态调整以满足国家和地方经济社会发展需求为前提，以优化人才培养的学科和类型结构为重点。

其中，美术学、设计学学科作为学校传统优势学科，是学校实现“国内一流、国际知名的美术学院”目标的核心推动力量。

美术学学科建设，围绕“立足在地实践、把握视觉前沿、深化国际互动、强化社会贡献”建设方针，以与历史同行的高质量的创作突显中国经验艺术话语的知识权重性与文化建构性，以弘扬“中国精神”的历史使命为价值航向，以艺术作品讲述中国故事，图绘中国经验，传播中国价值，使中国艺术精神融入时代话语。同时积极开展艺术介入乡村振兴、积极探索艺术与科学融合发展。带动艺术学理论学科逐渐拓展跨学科的交叉领域研究，从而建构体现中华文化意蕴和时代精神的美术创作与理论研究体系。

设计学学科建设，遵循“尊重设计学发展的共性规律、交叉学科属性，把握国内外设计学学科前沿、学科发展动态的基础上，强调服务与经济生产发展、社会文明建设、传统文化保护、惠及民生福祉等价值目标”的原则，秉承以“创新、协调、绿色、开放、共享”理念为引领，着眼大西部文化传承、大城乡融合发展、大后方高端装备制造，着力建构中国原话语下的可持续设计研创体系。带动戏剧与影视学学科充分发挥其在当代艺术创意领域的优势与特色，实现产学研融合共促和艺术与科技的融合发展。

探索智能设计特色道路

为经济社会发展注入新动力

在推动传统优势学科“硬核”助攻的同时，学校也紧跟时代步伐，围绕大数据、智能化等产业发展方向，瞄准重庆市经济社会发展需求，促进传统优势学科的智能化应用。

学校拟增设智能设计学科群，促进人工智能与设计学的交叉融合，开展创新型设计学学科建设，为传统优势学科提供新增长点，为行业发展提供新途径，为经济社会发展注入新动力。

同时，四川美术学院还拟建新型智能设计二级学院，建立智能设计研究机构，将人工智能转化为新的设计生产力，同时通过设计需求的突变更迭驱动人工智能的技术创新，探索重庆智能设计的特色道路，服务于本区域产业的智能化转型升级。

推进科研工作、学术交流

全方位保障“双一流”学科建设

为逐步推进“双一流”学科建设，四川美术学院多措并举，扎实推进平台建设和科学研究工作，搭建了教学实践展示平台，持续建设国家实验教学示范试验中心、国家级人才培养模式创新实验区等国家级、省部级学科研创平台，为学科教学科研和创作实践提供了有力支撑。

同时，着力推行“团队、平台、项目、成果”一体化科研创作发展思路，加强高水平创作科研团队培育，探索建立面向重大项目的跨学科跨专业跨单位的创作科研大团队建设，依托重大题材艺术创作研究中心和设计创新研究中心，广泛发动、精心培育，推出精品力作和重大创新成果。

在进一步提高国际化水平上，学校重点推动与欧美各国高等艺术院校、艺术机构的联合办学，开展高水平人才培养和高层次艺术交流合作，积极举办高水平国际学术会议、展览，建立“一带一路”沿线国家艺术交流与合作平台，选派骨干出国研修和攻读博士学位，推动学生参加境外学术与文化交流。

不仅如此，学校还积极深化队伍建设，进一步提升办学潜力；修订研究生培养方案与课程体系，建立完善研究生教育质量保障与评价体系......多管齐下，全方位保障“双一流”建设。

学科内涵建设成效显著

为落实立德树人提供保障

四川美术学院把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，在内涵建设上取得了长足发展，成效显著。尤其在学科建设上取得了丰硕成果。

2016 年，在重庆市“十二五”市级重点学科验收中，四川美术学院美术学、设计学 2 个市级重点学科学科获批“优秀”。

2017 年，学校 4 个一级学科全部获批重庆市“十三五”市级重点学科，实现学校市级重点学科全覆盖，其中美术学、设计学学科获批重庆市“一流”学科。

2017 年底，全国第四轮学科评估结果公布，学校美术学学科在此次参评的 95个一级学科（含博士授权学科 15 个）中，获评 A-，位次并列第 5，设计学学科在此次参评的 94 个一级学科（含博士授权学科 16 个）中，获评 B+，位次并列第 10。不仅如此，学校另外两个新兴一级学科艺术学理论、戏剧与影视学都获评在 C 以上。

2018 年 11 月，在上海软科公布的以硬数据为主要依据的学科排名中，四川美术学院四个一级学科全部进入全国排名前 25%，设计学进入排名前 10%，学科对标建设取得显著进步。

除了学科建设成果丰硕，在“双一流”学科建设中，师资队伍得到整体优化，平台建设取得进一步完善，科学研究水平持续提高，学术交流与合作增强，人才培养成果明显，对社会服务也作出了应有的贡献。