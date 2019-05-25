大平台、多通道 川美致力打造“德艺双馨”艺术英才

一起来了解一下，该校个性化的人才培养模式如何打造“德艺双馨”艺术英才。

深入学习贯彻全国教育大会精神和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，是当前的重要任务。

四川美术学院作为西南地区唯一一所本科美术院校，自建校以来，以出作品、出人才享誉艺术界，在各个时期为国家培养了大批优秀的艺术专门人才，创作了一批批艺术精品，产生了广泛影响。当前，学校正加快以“双一流”引领学校内涵发展、特色发展，坚定不移地朝着国内一流、国际知名的美术学院目标奋勇前进。

下面，就一起来了解一下，该校个性化的人才培养模式如何打造“德艺双馨”艺术英才。

实验班亚洲联合设计工作坊活动合影

探索融汇实践的多元教学方式

聚焦实践型艺术英才培养

2018 年，四川美术学院《课程创作化，教学现场化——油画艺术教学的中国路径探索》获得 2018 年国家级教学成果奖二等奖。

据悉，这个项目是自 2009 年《课程项目化、实验实战化、作品产品化——动画专业实验教学新体系的构建与实践》荣获国家级教学成果一等奖之后，取得的又一重要教学成果。

值得一提的是，这个项目的牵头人正是四川美术学院党委副书记、院长庞茂琨。庞茂琨介绍，这个项目概括了川美油画专业几十年来的教学历程，学校培养出了大量优秀的人才和作品，尤其 77、78 级，都是学油画的，这与学校教学方式的探索息息相关。

庞茂琨表示，川美一直在探索融汇实践的多元教学方式，聚焦实践型艺术英才培养目标，强化融汇实践的教学方式，教学内容与教学方式紧贴社会需求。

例如，造型艺术专业群突出“在场”，注重以创作带动教学，以展览促进教学。油画系学生年展步入第 25 个年头，从校内例行展览到国内、国外巡展等，均成为中国青年艺术家成长的重要平台。

设计艺术专业群则注重“需求”，致力于以设计服务社会发展，在设计精准扶贫、美丽乡村建设、养老与医疗服务设计、文创产业发展等领域持续发力。

影视动画专业群教学方式彰显“项目”，突出“产学研用”有机融合，动画专业曾以《课程项目化、实验实战化、作品产品化——动画专业实验教学新体系的构建与实践》荣获 2009 年国家级教学成果奖一等奖。

艺术理论专业群教学方式则突出“理实结合”，注重经世致用，通过调整实践教学在课程体系中的结构，注重与实践类专业的融合互动，强化实习与就业的有机结合。

“大平台+多通道”

培养个性化艺术人才

在办学过程中，四川美术学院坚持多措并举，为艺术英才的个性化成长提供多元选择，保证了人才培养的中心地位。

学校搭建了思政人文、专业教育、实践教学、信息化教学四大平台，立足于立德树人根本任务，思+政+课融合，加强专业引导，激发专业热情，全面服务师生实践能力的提升，加速建设信息化教学平台。

同时，“以变应变”，开设“加餐制”，设立“拔尖人才培养计划”，通过课题化教学、国际工坊学习、以赛带训等形式为一批学有余力的艺术学子持续“加餐”不断发挥英才引领作用；探索“现代师徒制”，设立“特色工作室培养计划”，为更多奇才、偏才的成长提供合适土壤；探索艺术教育“学院后”制度，设立“青年艺术家驻留计划”，为刚刚毕业的艺术学子“扶一把、送一程”。

以本为本、固本强基

获赞“能代表中国艺术走向世界舞台”

四川美术学院党委副书记、院长庞茂琨表示，贯彻落实全国高等学校本科教育大会会议精神，就是要进一步解放思想、转变教育教学观念，改善办学条件和优化育人环境，推进教风学风校风建设、提高人才培养质量。“紧紧抓住立德树人根本任务，坚持以本为本、固本强基，把本科教学工作捧在手中、抱在怀里、扛在肩上、顶在头顶。”

通过近年来的建设，四川美术学院在第四轮学科评估中，四个一级学科都榜上有名。其中，美术学为 A-；美术学、设计学为重庆市一流学科。

2018 年 5 月，在本科教学工作审核评估中，专家组充分肯定了该校本科教学工作成绩并指出，四川美术学院作为西南地区唯一一所高等美术学院，历史辉煌，成就卓越，艺术英才辈出，社会影响广泛，是一所特色鲜明、水平一流的艺术院校，是能够代表重庆乃至中国艺术走向世界舞台的高等艺术院校。