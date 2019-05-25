经典绘本《老虎来喝下午茶》作者去世，纪念永远的老虎妈妈

《老虎来喝下午茶》、“小猫莫格”系列的国内出版方接力出版社向记者证实，朱迪斯·克尔已于5月22日在英国的家中去世，享年95岁。

5月24日，经典绘本《老虎来喝下午茶》、“小猫莫格”系列作者朱迪斯·克尔去世的消息席卷英国媒体。《老虎来喝下午茶》、“小猫莫格”系列的国内出版方接力出版社向记者证实，朱迪斯·克尔已于5月22日在英国的家中去世，享年95岁。

据了解，《老虎来喝下午茶》出版于1968年，至今仍然不断再版。该书来源于朱迪斯在家时的灵感，她是全职妈妈，有两个小孩。“真的很无聊，”她后来回忆道，“我们去散步，喝茶，真的是这样。我们希望有人能来。所以我想，为什么不让老虎来呢？”她开始给女儿讲这个故事。在她45岁的时候，她和孩子在学校里一起画出了适合的画，去掉了任何不重要的背景，这样老虎、孩子和一些家具就从一张白纸上脱颖而出。《老虎来喝下午茶》讲述了老虎到主人公家里大吃大喝，连她爸爸的啤酒都被喝光的故事，简单而有趣。 老虎，一个友好而不凶猛的动物，把原本可能是极度不安的经历——一只野生动物入侵一个小小的家庭厨房——变成了一个有点令人惊讶又好玩的故事。

图为中文版《老虎来喝下午茶》

英国作家安东尼娅·弗雷泽将其形容为“令人炫目的第一本书”。说到出版时的趣事，朱迪斯曾表示，有位编辑还曾担心她笔下的老虎“把水龙头里的水一饮而尽”不太“现实”。

在书中，朱迪斯运用了标志性的一本正经的幽默，并如她所说，“尽可能少地用词”，一个重要的原则就是永远不要把儿童能够从图片中理解的东西写成文字。

朱迪斯之所以非常受欢迎，也在于她的插画精美而平实，故事深刻而不沉重，蕴含着独特的幽默感。“这是一件不可思议的事，”朱迪斯的朋友、童书大奖获得者罗伦·乔尔德说，“这与她刻画事物的方式有关，故事讲述的是日常生活还是科幻童话，文字和插画都有讲究。此外，她非常喜欢小孩子，知道他们对某个情景会有怎样的感觉、想法和反应。我相信这是因为她清楚地记得做个小孩是什么感觉。她写的故事真诚坦率，不矫揉造作。她看待事物的视角和孩子非常接近，人和作品都没有居高临下的感觉”。

借由儿童文学作家兼电视名人大卫·威廉姆斯的话说，朱迪斯·克尔是一位传奇作家和插画家，她的故事和插图给全世界数百万人带来了快乐。朱迪斯走了，但她的书会永远流传下去。

（内容综合英国广播公司和英国卫报）