直播丨高招会广州专场——4所高校+3名专家宣讲

5月25日，“2019广东高考招生咨询会”广州场继续举办。

5月25日，“2019广东高考招生咨询会”广州场继续举办。除了邀请到中山大学、中国科学技术大学、对外经济贸易大学、华南理工大学4所知名高校招生负责人宣讲学校最新招生政策外，我们还特邀了三名专家开展高考志愿填报指导、高考考前健康辅导和职业生涯规划指导的资深讲解。

高招会将全程直播

高招会干货满满，因有事冲突，没能到现场怎么办？不用担心，南方+将全程直播高招会深圳、广州专场活动实况，观看攻略如下：

2019高招会广州场-5月25日上午

时间：2019年5月25日上午9:00—12:00

地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

宣讲内容：

①知名院校招生宣讲（中山大学、中国科学技术大学）；

②主题分享：《广东省高考志愿填报指导》

（主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家-长今）

直播通道（扫描下方二维码查看直播）：

2019高招会广州场-5月25日下午

时间：2019年5月25日下午2:30—5:30

地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

宣讲内容：

①知名院校招生宣讲（对外经济贸易大学、华南理工大学）；

②主题分享：《考前健康“加油”如何避免反效果》

（主讲人：广东省中医院抑郁专科医生、中国针灸学会理事-王聪）

③主题分享：《如何利用模拟成绩自我定位》

（主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家-一鸣惊人）

直播通道（扫描下方二维码查看直播）：