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直播丨高招会广州专场——4所高校+3名专家宣讲

2019-05-25 08:14 来源：南方网
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　　5月25日，“2019广东高考招生咨询会”广州场继续举办。除了邀请到中山大学、中国科学技术大学、对外经济贸易大学、华南理工大学4所知名高校招生负责人宣讲学校最新招生政策外，我们还特邀了三名专家开展高考志愿填报指导、高考考前健康辅导和职业生涯规划指导的资深讲解。

　　高招会将全程直播

　　高招会干货满满，因有事冲突，没能到现场怎么办？不用担心，南方+将全程直播高招会深圳、广州专场活动实况，观看攻略如下：

　　2019高招会广州场-5月25日上午

　　时间：2019年5月25日上午9:00—12:00

　　地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

　　宣讲内容：

　　①知名院校招生宣讲（中山大学、中国科学技术大学）；

　　②主题分享：《广东省高考志愿填报指导》

　　（主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家-长今）

　　直播通道（扫描下方二维码查看直播）：

　　2019高招会广州场-5月25日下午

　　时间：2019年5月25日下午2:30—5:30

　　地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

　　宣讲内容：

　　①知名院校招生宣讲（对外经济贸易大学、华南理工大学）；

　　②主题分享：《考前健康“加油”如何避免反效果》

　　（主讲人：广东省中医院抑郁专科医生、中国针灸学会理事-王聪）

　　③主题分享：《如何利用模拟成绩自我定位》

　　（主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家-一鸣惊人）

　　直播通道（扫描下方二维码查看直播）：

 

　　

编辑： 唐巧燕

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