省教育厅佛山宣讲新高考改革方案 近99%高校专业可选报物理组合

广东省高考综合改革实施方案为什么改？改了什么？如何应对？

广东省高考综合改革实施方案为什么改？改了什么？如何应对？5月23日上午，省教育厅高考综合改革宣讲组带队到佛山开展高考综合改革宣讲活动，广东省教育考试院副院长范韶彬就新高考进行详细解读。

笔者从宣讲会上获悉，改革后的新高考的投档录取方式主要是“两依据一参考”。根据初步汇总，各高校录取专业共分为92个门类，有近99%高校专业门类可选择填报物理组合。此外，由于目前2018级和2019级学生使用的是旧教材，省教育厅目前正在着手探讨旧课标迎接新高考下如何进行课程调整的实施方案，将在7月底之前完成此项工作。

“两依据一参考” 历史科组合仅50%的专业可填报

宣讲会上，范韶彬对学业水平考试中的合格性考试和选择性考试两种类型、普通高中学生综合素质评价制度、春季高考和夏季高考的区别、本科高校招生考试的科目“3+1+2”的模式设置等进行详细介绍和政策解读。

总的来说，新高考的投档录取方式主要是“两依据一参考”，即依据统一高考、依据选考科目成绩，参考综合素质评价录取。夏季高考按照“院校专业组”方式实行平行志愿投档录取。

高考志愿怎么填报？范韶彬介绍，夏季高考按照“院校专业组”方式实行平行志愿投档录取。一所院校从文科、理科两个代码变成多个代码。

所谓“院校专业组”，就是将一所院校选考科目要求相同的若干个专业合成一个组，每个组内可包含数量不等的专业，一所院校可设置多个“院校专业组”，以“院校专业组”为单位进行投档录取。

改革后的“3+1+2”的模式设置中，“1”是由考生在物理和历史两门中选择1门。范韶彬透露，根据初步汇总，新高考按12个选科组合，各高校录取专业共分为92个门类，有91个门类允许选物理，46个门类允许选历史。

换言之，报读物理组合，近99%门类专业可选择填报；报读历史组合，有50%的门类专业可填报。

“这样看来，4门任选科目都允许录取的占比超过30%，选择化学和生物允许录取的专业约为27%。也有个别专业规定了只招选历史科目的，如法学大类项的民族学。而体育类考生基本不分物理、历史，任选4门科目。”范韶彬说。

现场答关切之问 7月底前完成课程实施调整方案

“2021年还会划分高分优先投档线吗？”“新高考改革后，学业水平考试的合格考会增加主观题吗？”“考试时间和安排是否确定？命题形式会有哪些变化？”“关于学科教学课程实施指导意见，广东省接下来会不会出台？”……宣讲会后，不少佛山教育一线代表向省教育厅高考综合改革宣讲组提问。

“第二批试点省份山东省在2017年出台了相应的学科教学课程实施指导意见，广东省接下来会不会出台相关指导文件？”对此问题，省教育厅基础教育与信息化处副处长李霞表示，学业水平考试中的合格考范围为必修，选择考内容包括必修＋选择性必修，需要对2018—2020级学生进行分类指导。

“但是对于2018级和2019级学生用的是旧教材，旧课标迎接新高考下如何进行课程实施调整方案，是我们目前着手要做的事情，要在7月底之前要完成这项工作。”李霞说。

据悉，此次省教育厅高考综合改革宣讲组带队到佛山开展高考综合改革宣讲活动，主要是帮助佛山充分认识高考综合改革的重大意义，全面了解《实施方案》的研制过程，准确把握《实施方案》的总体要求和主要任务，采取有力措施，确保《实施方案》落地落实。

对于新高考，佛山不少学校已从软件和硬件等方面开始准备，部分学校表示将尽快落实选课走班，9月份起正式实施。

“这次的宣讲解读会非常全面深刻，让我们对《实施方案》有了更清晰的理解。”不少老师表示，通过这次宣讲会，关于新高考改革形式、等级赋分、“院校专业组”等都有了更全面的了解。

“随着新高考改革方案的出台，我们也对全市每个学校和学生情况作了摸底，知道每个学生准备学哪些后，在老师配置上也要早点做准备。”佛山市教育局副局长胡英表示，希望各个学校深入调研，把佛山学子的要求和希望真正反馈表达出来，让省层面将来即将出台的配套措施和相关文件也能够更好反映佛山愿望，体现佛山声音。