“广外实验”开始招生 提供初一学位192个 高一学位330个

5月22日，广州市白云区政府与广东外语外贸大学签订合作办学协议，共建原广州市第二外国语学校，并更名为广东外语外贸大学实验中学。目前，广外实验已正式启动初中、高中招生，今年可提供初一学位192个，高一学位330个。

5月22日，广州市白云区政府与广东外语外贸大学（下称“广外”）签订合作办学协议，共建原广州市第二外国语学校，并更名为广东外语外贸大学实验中学（下称“广外实验”）。目前，广外实验已正式启动初中、高中招生，今年可提供初一学位192个，高一学位330个。

广东外语外贸大学本次与白云区合作共建的广外实验是一所公办完全中学。据悉，原广州市第二外国语学校是白云区公办中学中的优质资源。本次合作，白云区拿出广州市第二外国语学校与广东外语外贸大学合作，合作办学后的广外实验既有民办高端教育的特色和竞争力，又兼顾公办教育的普惠和公益性，有利于吸引区内优秀学子就近入学。

据广东外语外贸大学相关负责人介绍，广东外语外贸大学将把广外实验纳入教育集团旗下成员学校进行管理，全面负责学校业务指导及品质提升工作。

目前，广外实验已正式启动初中、高中招生，今年可提供初一学位192个，高一学位330个，宿位充足。学校地址位于白云区太和镇太和文化广场东侧，地铁14号线太和站附近。

因广外实验的前身原广州市第二外国语学校是广州市示范性普通高中，所以2019年新高一学位有90%在提前批招录，10%在第一批招录。初中招生则面向全白云区招收地段生（注：初中招生政策还在报批中）。六个年级均实行小班教学，每班不超过33人。收费按公办中学收费。