推进创新创业教育改革！在重电见证最美双创故事

重庆电子工程职业学院依托国家级众创空间，不断深化产教融合、校企合作，持续推进创新创业教育改革，在创新创业基地建设、人才培养、师资建设等方面都取得了丰硕成果，为社会培养了一大批创新创业人才。

5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆电子工程职业学院。在学校众创e家双创成果展区，师生们的“双创”事迹感染着采访团的每一位成员，大家纷纷感慨：“这里就是最美‘双创’故事的发生地！”

近年来，重庆电子工程职业学院依托国家级众创空间，不断深化产教融合、校企合作，持续推进创新创业教育改革，在创新创业基地建设、人才培养、师资建设等方面都取得了丰硕成果，为社会培养了一大批创新创业人才。

采访团参观重电众创e家

搭建“双创”孵化园

每年平均孵化近20个创业项目

在重庆电子工程职业学院，占地4600平方米的创新创业园成了学生创客的“梦想之地”。每天，一大批拥有创业梦想的学生聚在这里，碰撞创业“火花”，攻克创业难题。

几年前，荣获“中国大学生年度人物”奖的“科技怪才”杨成兴从这里走出，成为了重庆兴狼科技有限公司法人、成都蚁世纪科技股份有限公司的创始人及股东、成都渔乐江湖科技有限公司联合创始人。

毕业生李文强在这里成立了重庆四维度科技有限公司，推出第一款自主研发产品“多功能移动式防疫清洁消毒机”备受市场推崇，同时担任深圳市乐途影音科技有限公司信息主管、重庆伊洛特公司总经理等职务。

毕业生李雪源在创业园积累了丰富经验后，2015年，创办重庆市源调广告传媒有限公司，项目服务对象含重庆万达，重庆汽博城等大型企业；2016年10月，创办重庆市嗨起来老火锅餐饮服务有限公司，研制打造了鹅暖石特色、核桃特色等一系列绿色生态概念老火锅；2017年，创办“见溪小面”餐饮品牌，荣获“重庆必吃小面”称号，逐步打造了自己的管理团队，现已进入全面招商加盟阶段。

双创成果展区内，成功的创业事迹激励着这里的每一个人。为了让梦想“落地”，学校努力营造创新创业校园环境，激发师生创新创造活力，引导和鼓励师生自主创业、科技创新。

双创园外，校园也热闹非凡。每学期，来自全市知名企业的高管、技术骨干来学院开展相关讲座。同时，学校都会组织多项诸如“互联网+”大学生创新创业、“渝创渝新”等比赛活动，整个校园充满了创新与创业的生机与活力。

为加强创业园管理，学校引入投资管理公司——深圳普乐创投投资管理公司，对众创空间项目进行专业孵化运营，对创新创业园进行功能规划及改造，参与入园项目的遴选、指导、策划等工作，形成“创新链、孵化链、资金链”一体化创新创业服务平台。

学院众创空间不仅是学生创新创业的孵化基地，也是全校学生创新创业教育的实践基地。学校致力于延展深化基地建设内涵，以优质校建设为契机，拓展建设了广播影视节目制作专业创新创业基地和市场营销专业创业孵化基地。

采访团与重电“客”进行交流

改革“双创”教育

育人模式获国家教学成果二等奖

2008年，重庆电子工程职业学院获批成为第三批国家级示范高职院校。如何抓住契机，实现学院的跨越式发展？院长聂强亲自抓双创育人工作，将大学生创新创业工作作为提升育人质量，推动学院内涵发展的突破口之一。

2017年，光明日报发布了《“双课融通、四步为营”： 探索高职院校创业教学实践新模式》的一篇文章，在全国引发了广泛热议。该模式还获得了重庆市教学成果一等奖。

经过探索实践，学院逐渐形成的“双课融通·三师协同·四步循环”双创育人模式，一举破解了高职院校双创教育与专业教育“两张皮”、双创项目培育路径不系统、双创师资能力建设不到位等问题，由此，“双课融通·三师协同·四步循环：高职院校双创育人模式研究与实践” 获得了国家级教学成果二等奖。

该模式通过优化课程目标、重组课程结构、创新课程内容、改进课程教学方法和评价方式，不仅将创新创业教育课程纳入必修学分制定人才培养方案，还将双创课程和专业课程有效衔接。

通过融合型师资队伍建设，学校将创新创业教学和实践平台有机结合，建立了180人的创业课程授课师资团队，建立了98人的指导教师队伍，建立了20人的企业家指导队伍。

依据“四步为营”创业实践教育模式，依托创业实践基地，对学生采取激发创意、项目催生、成果孵化、企业运营管理四步循环、螺旋递进的实践方法，强化训练学生创新创业能力，并促进高职院校学生的实际创业项目或模拟项目步入商业运营轨道。

在该模式的教学实践中，学校锻炼了一支业务精湛的教师队伍。学校入选“全国万名优秀创新创业导师人才库”1名、国家级技能大师（国务院特殊津贴专家）1名、重庆市高校就业创业指导专家库2名，省部级技能大师1名、国家二级创业咨询师3名。

学院双创教育的成功，也吸引了教育同行和社会的关注。近年来，法国凡尔赛大学、德国美因茨大学、韩国友院、广西职业技术学院、邢台职业技术学院、江西外语外贸职业学院、常州机电职业技术学院、重庆文理学院等232所国内外高校前来交流考察。