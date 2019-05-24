“重电模式”受瞩目，高职国际化发展迈向新台阶

作为国家示范性高等职业院校，重庆电子工程职业学院通过设立海外分校、推进优质教育资源共享等措施，为国家“一带一路”倡议发挥着自己的光和热，也让高职国际化“有路可循”。

作为国家示范性高等职业院校，重庆电子工程职业学院通过设立海外分校、推进优质教育资源共享等措施，为国家“一带一路”倡议发挥着自己的光和热，也让高职国际化“有路可循”。

海外分校“落地开花” 打响中国职教品牌

伴随着“一带一路”倡议的深入实施，沿线国家的人才需求更趋多元，需求量更大。中国职业教育学校纷纷行动起来，走出国门试水海外办学，与其他国家和地区的教育界人士携手合作，共同探索技能人才的培养路径。

2017年，学校与老挝教育厅、亚龙智能装备集团有限公司共同签署“共建老挝、重庆电子工程职业学院、亚龙丝路学院三方战略合作协议”，成立“老挝重庆电子工程职业学院亚丝路学院”。依托“亚龙丝路学院”，面向老挝、缅甸、马来西亚等“一带一路”沿线国家，共同培养高级专业技术人员、招收学历留学生。

2019年5月，学校与泰国曼谷职业教育中心、泰国切都蓬商业学院、唐风国际教育集团共建“中泰国际学院”。“中泰国际学院”将实现双校区挂牌，学生双校区授课，毕业生颁发双文凭。学生将在泰国学习1年、中国学习1年，最后回到泰国的中资企业实习1年，泰国籍学生毕业后主要服务于中国“走出去”企业，双方将充分利用“互联网+”开展教学活动，共享教学资源。

在合作过程中，重庆电子工程职业学院也积极联合优势企业建立高职教育校企国际合作共同体。与华为科技有限公司、泰克教育共建“重电—华为ICT学院”。发挥优势产业、优秀企业、优质产品的作用，职业教育国际化跟着产业走，设立职业技能培训中心，为当地培养新一代产业工人。

2018年7月，“重电—华为巴基斯坦高级专业技术人员ICT技术培训班”顺利开班，来自巴基斯坦校政企高级技术人才参加培训。这也意味着，通过与巴基斯坦的交流平台搭建，重庆电子工程职业学院在服务国家“一带一路”倡议中又走出了坚实的一步。

随着中外交流的日益频繁，学校作为相互文化交流的主要阵地，与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、巴基斯坦、老挝、越南等“一带一路”沿线国家开展海外留学生培养和技术服务。

国际大赛屡获佳绩 “技能达人”闪耀国际舞台

2017年，学校人工智能与大数据学院团队在美国常青藤盟校普林斯顿大学举办的首届蓝桥杯国际赛中，斩获二等奖1项，实现了学校世界级技能比赛“零”的突破。2018，学校再次“征战”蓝桥杯国际赛，拿下二等奖1项、三等奖1项的优异成绩。

在重庆电子工程职业学院，国际大赛中屡次获奖的学生及团队并不在少数。2018年，学校通信工程学院团队成员蒋兆东同学在英国东伦敦大学举行的首届中英STEAM国际创新大赛中，经过产品设计、全英文答辩取得了混合赛一等奖的优异成绩。

而在2018年5月，学院信息安全创新工作室学生李明健，作为Nu1L（参赛团队名称）战队成员，参加DEF CON China和百度安全联合举办的百度国际网络安全技术对抗赛，Nu1L团队获得总决赛冠军。李明健是获奖团队中唯一的高职学生。

在加强学生培养，提升人才培养质量的过程中，学校也积极搭建国际舞台，支持在校生“走出去”。学校与马来西亚、法国、泰国、韩国等国家搭建学生互换渠道和平台，大力开展交换生、文化交流、海外实习、学历提升等，鼓励学生“走出去”。

国际合作内涵式发展 “重电模式”备受瞩目

不管是海外建学院，还是优秀学子闪耀国际舞台，这背后都离不开学校在国际合作中的内涵式发展。

学校坚持以提高服务区域经济发展能力为核心，立足专业建设，在合作办学、学术交流、教师互派、交换留学等方面不断探索，创新构建国际合作模式，为专业建设和人才培养提供了国际化的发展平台。

目前，学校以“建成国家优质高职院校，努力建成‘双高’型和国际知名的院校”为办学目标，先后与澳大利亚、德国、英国、韩国等国教育机构在专业建设、师资培训、技术移民、境外实习、合作办学等方面建立了广泛的合作关系。

学校还与重庆微电园、中兴通讯、华为科技、长安集团、德邦物流等知名企业建立深度产教融合校企合作体制机制，牵头组建了长江经济带产教融合发展联盟、重庆电子信息职教集团。携手成立长安汽车大学智能制造工程学院、重电—华为ICT学院、海尔智能电子学院、腾讯云云计算人才学院等7个虚拟产业学院。

实现国际合作内涵发展，师资队伍也是重中之重。2018年，学校派出22名骨干教师赴法国进行为期三个月的教学技能和教学法的培训，并建立法国海外师资培训基地，在提升师资教学水平，学术交流、科学研究等领域开展深度合作。

学校在打造具有系统化理论知识、实践化技能知识以及国际化教育理念的师资队伍时，不仅强调“请进来”，也鼓励“走出去”。学校通过访问学者、专题研修等形式，提升教师国际化水平。

目前，学校已派出百余名教师赴美国、德国、法国等国家进行学习交流。接收了中外合作办学教师、美中友好志愿者、外籍专家等来校任教、交流、访问。