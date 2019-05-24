第十四届海峡两岸（粤台）高等教育论坛在暨大举办

5月24日，第十四届海峡两岸（粤台）高等教育论坛在暨南大学举办。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李昕冉）5月24日，第十四届海峡两岸（粤台）高等教育论坛在暨南大学举办。台湾代表团团长、佛光大学杨朝祥校长和东莞台商育苗教育基金会叶宏灯董事长率领台湾23所高校51位专家学者出席；广东省人民政府台湾事务办公室副主任黄兆芬，广东省教育厅副厅长朱超华，广东省高等教育学会会长魏中林，广东省高等教育学会常务副会长、广东省教育研究院院长汤贞敏，暨南大学校长宋献中等广东、福建112所高校260多位代表出席；“2019年（第二届）海峡两岸产业核心素养大赛”获奖学生100人参加，共400余人参会。

论坛现场，粤台人工智能学院正式揭牌

聚焦当代高等教育发展，多方代表献言建策

本届海峡两岸（粤台）高等教育论坛以“当代高等教育发展战略：未来·机遇·挑战”为主题，30余位代表就“智能时代下的高等教育变革、高等教育教学模式改革创新的未来样态、高等教育评价的理念与挑战、产业学院发展面临的机遇与挑战、海峡两岸高等教育交流合作创新发展的策略与路径”等问题进行了热烈探讨。

会上，暨南大学副校长张宏教授、嘉义大学特约讲座教授/台湾高等教育学会前理事长杨国赐分别作了题为“文化交流、教育改革与制度创新——暨南大学台湾学生培养模式改革实践”、“站在转捩点的台湾高等教育”的主旨演讲。

开展论坛系列活动，深化海峡两岸高等学校交流合作

本届论坛特别安排了系列活动：（1）粤台教师教学经验交流；（2）由中国教育国际交流协会与东莞台商育苗教育基金会、广东省高等教育学会、台湾师范大学技术与职业教育研究中心共同主办，广东工业大学承办“2019年（第二届）海峡两岸产业核心素养大赛”；（3）组织粤台学生（及教师）交流参访活动，主题是“两岸学子南粤行，携手共叙中华情”。

值得一提的是，粤台学生交流参访活动——“两岸学子南粤行，携手共叙中华情”，由广东省高等教育学会并协暨南大学、广东外语外贸大学、广州大学、佛山科学技术学院一起组织，170余名师生将在5月23日至26日参加暨南大学参加龙狮体验活动、“粤港澳大湾区发展趋势和新机遇”报告会；探访国家超级计算广州中心众创5号空间、腾讯控股有限公司总部、前海深港现代服务业合作区等。

粤台高等教育交流合作成果显著

据介绍，海峡两岸（粤台）高等教育论坛举办十几年来，在各方共同努力下，粤台高等教育交流合作取得了许多成果。主要包括：

（一）建立粤台教育联盟

2013年5月，广东省高等教育学会与东莞台商育苗教育基金会在第八届海峡两岸（粤台）高等教育论坛上签订了粤台技职教育合作联盟备忘录；2018年再签署粤台教育联盟备忘录。这都标志着粤台高校合作从零散合作转入资源整合、制度建设阶段。

（二）按照教育部部署组织陆生赴台攻读学位

2010年以来，两岸学历互认的范围不断扩大，台湾本科采认学历从“985工程”高校扩大到“211工程”高校，部分专科学历也从2013年4月取得认可。广东作为试点八省（市）之一，台湾高校自2011年起在广东招收自费生，包括自费本科生和研究生。自2013年起，教育部在广东试点开展台湾部分科技大学招收大陆专科（高职）学生赴台攻读二年制学士班，为广东省高职学生升学拓宽了渠道。

（三）开展校际交流合作

2008年以来，广东省近百所高校与台湾高校签署500多项交流合作协议（备忘录），高校之间就“交流访问、科研合作、联合办学、交换学生、互派教师”等方面开展合作。2010年起，广东省教育厅组织大学生赴台研习，促进本科特别是高职院校与台湾高校建立联系。

（四）探索合作办学模式

今年广东省高等教育学与东莞台商育苗教育基金会再次联合推动，佛山科学技术学院与东莞台商育苗教育基金会合作创办非独立法人的佛山科学技术学院粤台人工智能学院，于4月获得广东省教育厅批准，今年4个本科专业向大陆招生，在本届论坛举行了该粤台人工智能学院揭牌仪式。该学院的成立将进一步创造粤台合作办学新模式。

据悉，2005年起建立的海峡两岸（粤台）高等教育论坛，是在广东省教育厅和广东省人民政府台湾事务办公室指导下，由广东省高等教育学会与东莞台商育苗教育基金会、台湾高等教育学会等单位联合主办的重要交流合作平台。论坛在广东和台湾两地轮流举办，至今已成功举办十三届。