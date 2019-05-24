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报名啦！飘逸秀美，破圆为方—教你隶书临写创作

2019-05-24 11:49 来源：南方网
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　　2019年“国学进百家”系列课程第十七期活动于5月23日正式开始报名，课程将向大家介绍并教授具有“多面性”的隶书。

　　作为汉字中常见的字体，隶书结体扁平、工整、精巧，讲究"蚕头燕尾""一波三折"，具有书法艺术美，极具观赏性。它的风格多变，有工稳端庄的《礼器碑》、方劲古朴的《西狭颂》、秀丽飘逸的《曹全碑》、宽博厚重的《衡方碑》、雄放态肆的《石门颂》，各具特色。

　　课程要求

　　本次课程除有理论讲授之外，还会以隶书碑帖：《礼器碑》《曹全碑》《张迁碑》《衡方碑》《鲜于璜碑》《西狭颂》《校官碑》《石门颂》等为范本进行临摹。课程需学员自备自带毛毡、墨盒、毛笔、镇纸等工具。

　　课程安排

　　【第一课：隶书的基础知识】

　　1．隶书的发展史略

　　2．隶书风格的分类

　　3．怎样选择汉碑字帖（包括碑碣和摩崖两种）

　　上课时间：6月1日上午10:00-12:00

　　【第二课：隶书的结构和用笔特点】

　　以如下碑碣摩崖为例：

　　1.《礼器碑》《张迁碑》《乙瑛碑》《鲜于璜碑》（结字方扁、以方笔为主）

　　2.《衡方碑》《曹全碑》《校官碑》（结字方扁，以圆笔为主）

　　3.《西狭颂》《石门颂》《郙阁颂》（结字方扁，以圆笔为主）

　　上课时间：6月8日上午10:00-12:00

　　【第三课：隶书临摹的方法】

　　1.摹：双钩（描红）、单钩

　　2.临：对临、书空、背临、意临

　　3.示范

　　上课时间：6月15日上午10:00-12:00

　　【第四课：创作集字、拟字与自运】

　　1.集字（句、联）

　　2.拟字（组合）

　　3.自运（查隶辨、隶书字典）

　　4.示范

　　上课时间：6月22日上午10:00-12:00

　　主讲人介绍

　　黎向群：广东文艺职业学院书法史副研究员、高级经济师，广东省教育厅语言文字工作指导服务组书法教育专家，广东第二师范学院书法教育研究所特聘研究员，中国书法家协会会员、广东省书法评论家协会副主席、广东省书法家协会理事兼篆刻委员、岭南印社副社长兼专家库成员、广东省中国书画等级考试专家委员会委员、广东省国际文化交流中心理事。

　　著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《小闲字课》等。书学论文九十多篇发表于《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》等报刊。《信息时报》艺术周刊专栏评论家。书学成果（2010―2013）荣获全国第四届“康有为奖”理论奖。

　　报名方式

　　市民需先通过微信或广州群文网报名渠道进行报名预约，报名成功者活动当天提前到场签到即可，可凭二代身份证提前半小时到场签到。注意：“国学进百家计划”学员需全员参加（需要报名，但不参加抽签）。

　　报名渠道

　　1、微信报名：“广州市文化馆”订阅号页面下方菜单栏“微服务大厅”—“活动培训”项进行登录即可选择活动或课程进行报名。（点击文章下方“阅读原文”可进入微信报名页面）；

　　2、网站报名：登录广州群文网进行网上报名。

　　招生人数

　　“国学进百家计划”学员需全员参加

　　再招收50人（需抽签）

　　时间

　　报名时间：2019年5月23日-5月30日

　　名单公布时间：2019年5月30日

　　上课地点

　　广州市文化馆讲座厅（海珠区艺苑路47号）

 

编辑： 张俊伟

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