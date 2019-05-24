珠海八大计划促进毕业生就业

2019年高校大学生毕业在即，珠海2018年起实施“八大计划”促进高校毕业生就业创业，去年珠海高校毕业生就业率达95.4%；其中留在珠海的就业率29.4%，比2017年提高6.3个百分点，全市发放高校毕业生就业创业补贴1560.52万元，涉及7827人次。

近日，记者从珠海市人社局获悉，2019年高校大学生毕业在即，珠海2018年起实施“八大计划”促进高校毕业生就业创业，去年珠海高校毕业生就业率达95.4%；其中留在珠海的就业率29.4%，比2017年提高6.3个百分点，全市发放高校毕业生就业创业补贴1560.52万元，涉及7827人次。

其中，“基层成长计划”。结合政府购买服务开发基层就业岗位，新增30个基层岗位促进2018届离校未就业高校毕业生就业，支持2016年购买50个岗位就业的高校毕业生留在基层工作。通过购买岗位仍在基层就业的高校毕业生共有65人。

“技能提升计划”。继续实施“万名大学生学技能”计划，组织1449名毕业学年高校学生参加技能培训。

“创业引领计划”。市大学生创业孵化园为大学生创业提供低成本场地支持和创业孵化服务，目前在孵大学生创业企业32家，带动大学生就业183人；开展创业指导高校行活动，组织8517名在校学生和高校毕业生参加创业培训；举办“2018·第五届珠海市大学生创业大赛”，并对优秀创业项目给予93万元资助。全市共促进在校及毕业五年内高校毕业生创业888人。

“政策推送计划”。就业扶持政策重点向高校毕业生倾斜，高校毕业生可享受就业创业补贴达16项，全市发放高校毕业生就业创业补贴1560.52万元，涉及7827人次；开展就业创业扶持政策进高校活动。

“就业指导计划”。组织企业人力资源经理、知名讲师（高级职业指导师）进校园，对7538名高校毕业生进行职业指导。