今年高考南海报名人数超1.7万人 新增一考点位于里水高中

今年高考南海报名超1.7万人，是近年来报考人数最多的一年。相较去年，南海新增高考考生400多人，并新增一个考点，位于里水高中。今年中考新增考生2000多人，并新增2个考点，位于石门实验中英文学校、佛山市超盈实验中学。

5月22日，记者从南海区了解到，今年高考南海报名超1.7万人，是近年来报考人数最多的一年。相较去年，南海新增高考考生400多人，并新增一个考点，位于里水高中。今年中考新增考生2000多人，并新增2个考点，位于石门实验中英文学校、佛山市超盈实验中学。

“今年高考考生增加，按照30个考生一个班来布置考场，需要增加十几个教室，因此需开拓新的考点。”南海区招生办主任党朝亮说，针对今年新增的里水高中考点，目前该校已达到硬件设施的相关标准，如在每个考场设置电子监控等。在管理方面，已陆续对该校老师团队进行培训，做好考场布置及监考等工作。

为进一步保障2019年高考顺利进行，南海区已于今年4月举行了区招生委员会扩大会议，并明确了南海区教育局、南海区保密局、南海区交通运输局、南海区应急管理局、佛山市公安局南海分局等部门的工作安排。

具体来说，佛山市公安局南海分局将加强南海区保密室和考点区域环境的综合治理，做好考点周边安全隐患的排查。同时，还将结合考点交通管制需求制定交通管制实施方案，并在考前7天向社会公布。考试期间，该部门将安排交警在考点周边值守，确保考点周边安静。

南海区交通运输局将在考前及时向交警部门了解交通管制的正式实施方案和掌握考试期间人流情况，必要时进行公交车绕道行驶、上落站点的调整，并及时向社会各界公告；南海区气象局将加强对考试期间天气的监控，相关负责人透露，今年高考期间南海暂不会受台风天气影响。

南海区城市管理和综合执法局主要负责城市管理和市政管理。一方面，在考试期间加强对周边市容环境问题的执法工作，对文娱活动存在影响考生休息、晚修和考试的违法行为及时处理。另一方面，该部门将在考试前配合公安交警部门提供考试期间道路交通管制所需用的“水马”等设备设施，并加强对考点周边水浸“黑点”隐患的排查与疏通、清淤工作。