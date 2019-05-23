世界银行周系列活动在广东外语外贸大学成功举办

5月18-23日，世界银行周系列活动在广东外语外贸大学顺利举行。本次系列活动由世界银行与广东外语外贸大学联合主办，主要活动内容包括世界银行知识展览、中国国际治理高端讲坛：世界银行南亚经济发展研究、和世界银行南亚-东亚地区经济研究成果专题报告。世界银行南亚地区前首席经济学家、现任高级顾问马丁·拉玛（Martin Rama）博士、高级经济学家李悦博士和经济学家罗伯特·卡尔（Robert Carl Michael Beyer）博士莅临现场并就相关研究成果作主题报告。

5月18-23日，世界银行周系列活动在广东外语外贸大学举行。本次系列活动由世界银行与广东外语外贸大学联合主办，主要活动内容包括世界银行知识展览、中国国际治理高端讲坛：世界银行南亚经济发展研究和世界银行南亚-东亚地区经济研究成果专题报告。世界银行南亚地区前首席经济学家、现任高级顾问马丁·拉玛博士、高级经济学家李悦博士和经济学家罗伯特·卡尔博士莅临现场并就相关研究成果作主题报告。

国际治理创新研究院长赵龙跃、研究生院院长胡文涛与国际治理创新研究院朱文珏老师共同剪彩

据介绍，世界银行周系列活动于5月18日在广东外语外贸大学白云校区开幕，随即世界银行知识展览正式面向师生开放。广东外语外贸大学国际治理创新研究院院长赵龙跃教授主持开幕仪式，广东外语外贸大学研究生院院长胡文涛教授致开幕辞。胡文涛教授表示，本次举办的世界银行经济研究成果系列活动为同学们提供一个了解国际组织、学习国际治理前沿理论方法的宝贵机会。世界银行知识展览包括三个部分：世界银行发展历程与组织架构介绍、世界银行南亚-东亚地区经济研究9大专题报告解读、以及世界银行对南亚经济发展研究最新成果展示。世界银行三位专家共同参观了世界银行知识展览，并给予认可及肯定。

世界银行知识&南亚经济研究成果展

5月19日上午，中国国际治理高端讲坛——世界银行南亚经济发展研究报告在广东外语外贸大学北校区举行，广东省教育厅交流合作处处长李金俊、《广东经济》杂志社张雄志总编辑、广东省社科院、广东省金融局、广东省贸促会、中国人民银行广州分行、广东金融学会、以及来自有关企业、媒体和高校的代表近两百人参会。

“中国国际治理高端讲坛”是由广东外语外贸大学国际治理创新研究院致力打造的高端学术品牌，本次的主讲嘉宾为世界银行南亚区域原首席经济学家马丁·拉玛博士。

马丁·拉玛博士就南亚地区的经济增长情况作主题演讲，以印度为代表介绍了“南亚发展模式”，并对比东亚与南亚地区的经济发展状况及模式，为在场听众客观认识南亚地区提供新思路。

围绕区域经济增长的观测方式，罗伯特·卡尔博士继续就新的GDP核算方法和经济研究方法进行介绍。他指出，世界银行运用新的GDP测算方式和经济研究方法——夜间灯光数据测量法，对南亚地区经济增长进行测算。通过卫星测量地区夜晚灯光的强度及分布，计算实时、精准的GDP数据。这一经济研究方法适用于正处于经济快速发展的地区或国家，未来区域的经济核算或将更加便捷与科学。

5月19日下午，世界银行南亚-东亚地区经济研究成果专题报告会在广东外语外贸大学南校区举行。马丁·拉玛博士及李悦博士重点对《南亚运输走廊之网》、《于黑暗中——南亚的电力行业扭曲代价几何？》、《迈向更好的达卡——城市向东发展的新范例》和《南亚空间数据库》等研究报告进行详细讲解，使与会人员进一步了解南亚地区的发展优势及劣势，并揭示出其对南亚以外地区（尤其是对东亚地区）的相关政策影响。

在专题报告的过程中，世界银行专家与在场的听众就南亚发展有关问题进行了精彩的讨论，深入探讨南亚-东亚地区的交流和合作之策。在报告会结束之前，赵龙跃院长聘请马丁·拉玛博士担任广东外语外贸大学国际治理创新研究院学术委员会委员，并为其颁发了聘书。

中国国际治理高端讲坛现场

5月20日上午，世界银行专家专门与国际治理创新研究院的部分研究生进行圆桌交流，进一步为同学们介绍世界银行的研究项目和实习机会。李悦博士嘱咐同学们要成为代表国家参与国际经济规则制定与全球经济治理的高端人才，除了努力学习以打下牢固的知识基础外，更要对自己的职业抱有一个热爱的心，而非仅仅是为了一份光鲜的实习履历。

广东省既是向世界展示中国改革开放成就的重要窗口，也是国际社会观察中国改革开放的重要窗口，同时还是中国“海上丝绸之路”的重要港口，为引领中国与东南亚区域合作稳步发展汇聚力量。世界银行周系列活动的成功举办，为广东省深入了解东南亚国家情况提供良好契机，对中国华南地区积极探寻东南亚地区合作发展出路、提升发展质量发挥重要作用。

世界银行拥有强大的人才库和数据库，每年进行大量的国别、区域和全球经济研究工作，并且在相关成员国的中心城市，不定期地举办世界银行成果展示交流活动。今年，世界银行南亚-东亚经济研究成果展示交流会先后在菲律宾马尼拉、日本东京、中国的北京、广州和上海三地以及韩国首尔举办。感谢财政部有关领导和中国驻世界银行执行董事的关心和支持，世界银行首次来到广东广州举办世界银行的经济研究成果发布活动，并联合广东外语外贸大学共同发起世界银行周系列活动。

广东外语外贸大学隋广军书记率校领导会见世界银行专家

据悉，广东外语外贸大学国际治理创新研究院将以本次世界银行周活动为起点，将来继续开展“国际组织周”系列活动，以推动广东外语外贸大学与国际组织的深入合作，激发广大学生学习了解国际组织与国际治理相关知识的兴趣，为国际治理创新研究项目的学生拓展进入世界银行等国际组织实习和工作的机会，为培养熟悉国际政治、外交、法律、经济和管理的综合型复合型高端专业人才贡献力量。

（通讯员：薛白雪 熊潇）