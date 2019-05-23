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直播预告|高考前为健康“加油”，如何避免反效果？专家现场告诉你！

2019-05-23 17:33 来源：南方网
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　　距离高考时间越来越近，现阶段，家长应该担任什么样的角色？

　　5月25日（本周六），“2019广东高考招生咨询会”广州场将继续举办。由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办，以岭药业联合大参林连锁大药房作为5月25日广州场支持单位，邀请到对外经济贸易大学、华南理工大学知名高校招生负责人宣讲学校最新招生政策，我们还特邀了两名专家开展高考志愿填报指导、高考考前健康辅导和职业生涯规划指导的资深讲解。

　　从考前健康辅导，到学业生涯规划指导

　　从高校政策解读到高考志愿填报指导

　　专家现场面对面与你交流

　　精彩不容错过！

　　直播当天扫一扫二维码，可立刻进入直播界面收看→→

　　讲座导语

　　高考倒计时牌将又撕下了一页，刺眼的天数字样赫然映入眼帘，只剩不够半个月了！

　　每个人的一生，都会面临一些很重要的关口。高考，又无疑是这些关口的重中之重，它可能影响你一生的命运。而从现在开始的今后12天，则是高考成败的关键。这两周的调理可能意味着你考入梦寐以求的大学，从此掀开辉煌的人生篇章。

　　讲座话题

　　1、高考前常见心理和健康问题

　　2、考试综合征出现，家长如何应对

　　3、中医支招，为学子保驾护航

　　4、考前睡眠调理：如何更科学

　　讲座资讯

　　活动时间：5月25日（本周六）下午14:30-17:30

　　活动地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

　　宣讲安排：对外经济贸易大学、华南理工大学、高考考前健康辅导、高考志愿填报指导

　　扫描关注下方二维码↓↓↓即可免费领取现场门票。

编辑： 唐巧燕

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