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华工今年新增5个专业，广州国际校区首招400人

2019-05-23 14:35 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）5月23日，华南理工大学（以下简称“华工”）举行2019年本科招生新闻发布会。2019年华工广东省文理科普通类计划总数预计新增计划240人，华工广州国际校区2019年开始本科招生，共招收400人，其中高考招生200人，二次选拔200人。

　　华工新增5个专业，实行专业类招生

　　记者从现场获悉，2019年华南理工大学全国计划总数6700人，比2018年增加400人；各省计划原则上均较2018年增加或持平。广东省文理科普通类计划总数将比去年大幅增加，预计新增计划240人，总计划约3200人。通过对近年录取数据的分析，对专业结构及其计划数进行了调整与优化。为满足人民群众对粤港湾大湾区建设、国家产业升级相关专业的需求，普通类增加计算机类、电气类、自动化类、工商管理类等专业（类）招生计划；减少不适应社会需求、报考热度低的专业（类）招生计划。

　　2019年华南理工大学新增机器人工程、智能制造工程、微电子科学与工程、分子科学与工程和临床医学五个专业，均直接与国际教育资源对接。除部分专业和教学改革班外，2019年学校整体实行专业类招生。共57个专业或专业类（66个方向）进行高考招生，其中包括20个专业类。

　　华南理工大学副校长李正现场透露，今年考生排位理科前12000名、文科前3500名均可大胆填报华南理工大学。此外，华工2019年还设置了相关政策鼓励服从专业调剂且符合相关录取要求者报考：文理科排位前200名的学生可入选华工院士名师“菁英计划”；文理科排位前1000名的考生可享受全过程、全链条“拔尖培养”；理科排位前3000名、文科排位前1200名满足报考的第一志愿专业（类）（建筑学专业和各类教学改革班除外）可顺利投档；理科排位前6000名、文科排位前2000名可报满6个不同专业（类）0调剂（建筑学专业和各类教学改革班除外） ；理科排位前12000名、文科排位前3500名专业选择范围广，专业无级差，拉开梯度填报专业可能达成。

　　广州国际校区招收400人，二次选拔三种方式可入读

　　广州国际校区2019年开始本科招生，共招收400人，其中高考招生200人，二次选拔200人。广州国际校区招生代码和学生学费与其他校区一致。吴贤铭智能工程学院设机器人工程和智能制造工程两个专业，微电子学院设微电子科学与工程专业，生物医学科学与工程学院设生物医学工程专业，分子科学与工程学院设分子科学与工程专业。

　　相关负责人现场透露，华南理工大学的学生可通过三种途径入读广州国际校区。第一，新生在入学时参加校内二次选拔，通过转专业方式，可以进入广州国际校区修读新工科专业；第二，学生可跨学科门类辅修广州国际校区的专业，达到要求者，可拿到广州国际校区新工科专业的辅修学位；第三，学生在未来还有机会攻读广州国际校区新工科专业的硕士、博士学位，成为国际大咖的弟子。

　　“以工见长”，报考国际校区应具备工科思维及英语基础能力

　　为进一步深化学校本科教育教学改革，打造一流本科教育，华南理工大学加强统筹谋划，在全国率先出台《一流本科行动计划》，并即将出台《落实“以本为本”，建设一流本科教育实施方案》和《新工科建设F计划》，紧紧围绕全面提高人才培养能力这个核心点，加快形成高水平人才培养体系。由教育部、广东省、广州市和华南理工大学共建的广州国际校区整体作为“新工科人才培养试验区”率先实施新工科建设F计划。

　　据了解，华工广州国际校区学科布局瞄准世界科技前沿，突破传统学术组织架构，加强学科之间的协同创新，秉承“以工见长”的办学特色，构建多个新兴前沿交叉学科。优先布局先进材料、生物医学工程与生命科学、人工智能与高端制造三个前沿交叉学科群。校区拥有完整的本科-硕士-博士研究生培养体系，2018年9月首批研究生已入学，2019年即将在智能制造工程、机器人工程、生物医学工程、分子科学与工程、微电子科学与工程等本科专业招生。计划到2030年，广州国际校区学科全面进入世界一流学科行列。

　　考生入读国际校区有何要求？李正副校长现场说道：“华南理工大学广州国际校区坚持“6I”多维培养路径，构建“通识+专业+双创”深度融合的课程体系，建设“书苑制”成长社区。需要学生具备工科思维以及具有良好的英语基础能力。”

　　5月25日下午，华南理工大学将参加由南方网主办的“2019广东高考招生咨询会”，相关负责人将与家长考生面对面交流。6月22日，华南理工大学将在五山校区举办校园开放日。

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编辑： 罗予岐

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