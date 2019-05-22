华工与南航首场“领导干部上讲台”公开课开讲

“国企领导上讲台、国企骨干担任校外辅导员”活动将推动高校和企业联手、理论和实践结合、校外辅导员和学生结对，努力把国资国企最新的发展成果、中国特色现代国有企业制度最鲜活的实践案例带进课堂。

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\卢庆雷）5月22日上午，“领导干部上讲台”国企公开课——华南理工大学专场报告会在华南理工大学五山校区励吾科技楼举行。南方航空集团有限公司（以下简称“南航”）董事长、党组书记王昌顺作了题为《从国企改革和民航发展看待南航迈向世界一流》的报告。华南理工大学党委书记章熙春会见了王昌顺一行，副校长李正主持报告会。

会上，章熙春颁发聘书，聘请“全国五一劳动奖章”“央企楷模”荣誉获得者刘宇辉，“南航十大杰出青年”“全国民航五一劳动奖章”获得者张华艺作为华南理工大学校外辅导员。他们将发挥专业特长，指导带领学生社会实践，参加学生主题党团活动，组织企业开放日等形式灵活、内容丰富的系列活动，助力学生成长成才。

报告会上，王昌顺作了题为《从国企改革和民航发展看待南航迈向世界一流》的报告，报告以习近平新时代中囯特色社会主义思想为指导，坚持理论联系实际，围绕中囯特色社会主义市场经济体制在国有企业的生动实践，围绕建设中国特色现代国有企业制度、推动国有企业改革发展和党的建设的生动实践，围绕国有企业培育具有全球竞争力的世界一流企业的探索和经验，围绕国有企业对接国家重大战略、承担重大项目、推动创新驱动发展、参与“一带一路”建设、推进高质量发展的思路举措，围绕发挥国企精神育人作用等开展授课。

在互动交流环节，南航运行指挥中心签派中心副经理张华艺，南航飞行总队A330机队机队经理、机长教员宋立俭，南航飞行总队B777机队副驾驶傅政博，乘务长高扬，见习乘务长李鑫，南航深圳分公司飞机维修厂技术培训室主任李辉，南航机务工程部机载信息中级工程师肖萌等7人走上前台。这些来自飞行、机务、乘务等方面的精兵强将结合自身岗位回答了同学们的提问。

据了解，由教育部、国资委联合举办的“国企领导上讲台、国企骨干担任校外辅导员”活动于2019年首批选择50家央企和50所高校一对一“结对子”。由国企领导上讲台，每年进高校为学生讲授2场公开课，构成“国企公开课100讲”。每家国企遴选2名业务骨干担任高校校外辅导员，发挥专业特长，助力学生成长成才。

“国企领导上讲台、国企骨干担任校外辅导员”活动将推动高校和企业联手、理论和实践结合、校外辅导员和学生结对，努力把国资国企最新的发展成果、中国特色现代国有企业制度最鲜活的实践案例带进课堂。南航和华南理工大学作为首批结对单位，前期已顺利对接并就推进合作进行了充分交流。

本次活动旨在深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议、全国教育大会和全国高校思想政治工作会议精神，充分发挥国有企业作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础、作为中国特色社会主义经济“顶梁柱”的作用，有力促进青年学生全面正确理解党的路线、方针、政策，深入了解国情、党情、社情、企情，增强社会责任感，成为中国特色社会主义建设者和接班人，拉近青年学生与国有企业的距离，让高校学生不断增进对国有企业的信任，广泛凝聚做强做优做大国有资本、培育具有全球竞争力的世界一流企业的思想共识。