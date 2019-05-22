一设计、四保障、三融合！看重庆能源职业学院双创典型做法

重庆能源职业学院将创新创业和产教融合紧密结合，形成“抓好一个设计，强化四个保障，推进三个融合”的典型做法。

5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团走进重庆能源职业学院，围绕学校产教融合、创新创业、社会服务、校园文化等主题进行全方位了解、报道。

据了解，作为重庆市教委“大学生创业示范基地”、市科委“重庆市众创空间”、市工商局“市级孵化园”，重庆能源职业学院将创新创业和产教融合紧密结合，形成“抓好一个设计，强化四个保障，推进三个融合”的典型做法。学校组建了强有力的班子，出台了多项激励措施，不仅建有8700平米的创业孵化基地，提供周到的一站式服务，还通过强化创业教育，普及创新实践，加强指导培育，打造优质师资，构建起坚实的创新创业保障体系。

抓好“一个设计” 坚持立德树人

把创新创业教育融入人才培养全过程

党的十九大报告提出，创新是引领发展的第一动力。近年来，重庆能源职业学院围绕培养创新人才，进行了积极探索，取得了可喜的成绩。

据学校党委副书记余晓毅介绍，学校自建校伊始就坚持以德为先的育人理念，2015年启动创新创业工作的时候，学校从顶层设计出发，围绕立德树人根本任务，探索把创新创业教育融入人才培养全过程，将专业教育、实践教学与创新创业教育有机融合，重点培养学生的社会责任感、创新思维、创业意识和创新创业能力，在育人过程中引领社会价值、提升个人素质、强化教育内涵，彰显了学校“服务社会、服务行业、服务企业”的办学宗旨。

为了保证“一个设计”落到实处，学校成立了由院长担任组长，分管领导任副组长，学生、教务、科技、财务、后勤等相关处室和二级院系负责人为成员的创新创业工作领导小组，下设创业办公室、一站式服务平台和二级院系工作小组，实施院系两级管理。2018年又专门成立创新创业中心，整合相关职能，统筹“院系专兼职教师队伍+校内外导师团队+大学生创新创业协会+创新团队”四支队伍，形成上下联动、资源共享、多方协作、协同育人的创新创业教育良好格局。

强化“四个保障” 落实以生为本

全方位守护学生创意开花 促进创业成果转化

学生创意如何开花，实现创业成果的有效转化？重庆能源职业学院以“四个保障”为抓手，从硬件、政策、资金和师资四个方面为学生保驾护航，静候创业种子开花结果。

三年来，学校投入上千万元，建成“一馆四区”创业孵化基地和4层楼的创新创业中心。其中“一馆”为综合馆，可容纳70家企业，目前已注册企业39家，企业法人以学生为主。“四区”为成熟区、培训区、研发区、创客区。学校电子空间、石油空间、电梯空间、园林空间等校内实训基地和专业的科研设施设备，是创新团队将奇思妙想变为现实产品的“梦工厂”。源创咖啡、一站式平台、路演大厅、成果展示区，为创业大学生提供了激荡脑力、舞动青春的平台。

学校定期开展咨询策划服务和项目指导，组织创业项目推介及成果转化服务，对获批立项的23个重庆市大学生创新创业训练计划给予资金支持，提供专家指导，对接政府平台或社会机构入驻，鼓励专业教师带领学生实现创业成果转化。

“平均每年投入近百万创业基金用于创业培训活动、项目奖励、重点企业扶持与重点项目打造。”据重庆能源职业学院创新创业中心主任詹跃明介绍，学校正与重庆天使科技创业投资有限公司、重庆星耀文科旅企业管理咨询有限公司对接，引入社会力量指导基地运营，推进项目孵化，提供风投资金。2017-2018年，学校发放求职创业补贴54.72万元，惠及大学生684人。

此外，学校通过外引内培的方式，积极打造“20+50”创新创业导师团队。选聘20位具有企业工作经历或参加过创新创业实践的教师作为校内专兼职导师，推荐参加市教委、市人社局组织的创业师资培训，为大学生讲授创业故事、开展项目研讨、指导创新实践。引进50位行业专家、企业家、风险投资人担任校外兼职教师，学校董事长雷杰带头加入，参与创业项目的具体指导和一对一帮扶。

推动“三个融合”服务经济发展

打造人才培养与经济发展相融合的“能源”模式

培养创新创业人才，绝不仅仅是培养发明家和公司老板，而是培养敢闯敢创、具有家国情怀的社会主义建设者和接班人。

为此，重庆能源职业学院推行“实践育人、素质育人、创新育人”，推动“创新创业课程与教学改革相融合”“创新创业实践与经济发展相融合”“创新创业理念与校园文化相融合”三大融合，从课程教学、创业实践，到理念与文化建设、服务区域经济等不同层面，走出一条具有能源特色的创新创业人才培养“新路”。

以创新创业实践与经济建设相融合为例，学校紧紧围绕重庆经济社会发展需要和地方产业升级需求，结合电梯工程技术、电子工艺与管理、油气储运技术、机电设备维修与管理等市级骨干专业，依托学院良好的实训条件、专业的师资队伍、优质的校企合作资源和一批勇于创新、不怕失败的学生团队，研发出“互联网+全息投影手机壳”“农村电商平台”“智能农业监控系统”“水下机器人”“基于物联网的LED照明装置”“盐酸丁卡因工艺改性研究项目”等创新项目。

其中，“基于物联网的LED照明装置”已实现成果转化；“盐酸丁卡因工艺改性研究项目”已形成工艺路线，制得产品，经过红外、质谱检测，可大大降低成本；智能农业监控系统、3D打印机、水下机器人等创新产品，获得发明专利，部分产品实现成果转化；“农村电商平台”已注册公司；“口袋中国”电子导游服务平台，与大足石刻旅游景区达成合作意向，实现景区手机APP导游服务。

“今天的成绩离不开学院在双创上的改革，让我有专业老师指导、有实践的场所，也不用为资金发愁。”获得全国大赛铜奖后，汪博城表示，只要学生敢想，老师都会支持。也正是在学校创新创业教育引领下，才有一大批像汪博城一样的青年学子为自己的梦想而努力。