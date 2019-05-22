走进西南首个电梯学院，感受电梯安全的“智能大脑”

在能源职业学院电梯实训馆里，主编、记者们饶有兴致地体验了电梯安装的全过程，在“梯联网中心”，他们感受了电梯安全的“智能大脑”。

“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团走进重庆能源职业学院，围绕学校产教融合、创新创业、社会服务、校园文化等主题进行全方位了解、报道。

在能源职业学院电梯实训馆里，主编、记者们饶有兴致地体验了电梯安装的全过程，在“梯联网中心”，他们感受了电梯安全的“智能大脑”。

在活动现场，不少记者点赞学校在破解产教融合之困，建设高水平专业群的做法。

西南首个 电梯学院成产教融合样本

近年来，随着城市化进程的推进，电梯、自动扶梯等运用量巨大，电梯专业人才需求量增大。2018年4月，江苏省发布2018年紧缺型职业（工种）目录，电梯维修工依然在列。

其实，早在2009年，重庆能源职业学院就对电梯行业发展进行分析，专门成立电梯专业方向，主动承担起为行业和企业输送“零距离”人才的责任。2014年，学校与世界500强企业瑞士迅达(中国)电梯公司共同创办了电梯学院，这也是我市乃至西南地区首个培养电梯专业高技能人才的高职教育基地。

在人才培养上，校企双方从培养方案的顶层设计到课程安排、教材编写、师资培训、实习实训、学生管理等，每一个环节都共同参与、有序推进，开展深度合作育人。如企业每年为电梯学院教师举办专业培训，企业专家兼任学校教师，共同设计实训项目，共同参与教学科研。已完成《校企深度合作，共建电梯特种行业人才培养基地》等市级重点教改项目，获得重庆市财政“专业能力提升”项目资助，取得发明专利10余项，并为本地企业开展职业技能培训2100人次。

从无到有 引领全国电梯专业建设

2015年，重庆能源职业学院成功承办全国首届电梯安装工职业技能竞赛总决赛。为了此次比赛，电梯行业的专家们亲赴重庆指导电梯专业建设，学校电梯实训基地全部采用电梯生产企业在用的真实设备，包括2台扶梯、10台直梯、30个模块、180套设备，价值3000余万元。

“相当于我们集中了全行业的资源来建设这个专业，而且全国机械行业电梯职业技能鉴定中心重庆站、重庆市人社局职业技能鉴定电梯安装维修职业技能鉴定点，就设在电梯学院。”据重庆能源职业学院电梯学院执行院长司良群介绍，电梯专业的核心课程全部在电梯实训基地里进行，这样培养出来的学生能和企业无缝对接。

尤为重要的是，电梯实训基地布局不仅仅是针对学生教学，而是“四维一体”，一是针对学校学生专业实训，二是针对电梯行业职工培训，三是电梯行业职业技能鉴定，四是开展电梯职业技能竞赛。此外，学校还牵头成立了24个高校、企业参与的全国电梯职业教育联盟，共同进行行业维保标准、专业教学标准和课程标准制定，出版系列教材7部，让优质资源及先进经验在全国范围内得到共享，推动全国电梯人才培养走向新高度。

从打造电梯专业到成立电梯学院，从承办全国电梯大赛到建立电梯职教联盟，重庆能源职业学院始终快人一步，不断巩固成果继而拓展新领域，让全国培养电梯行业人才的目光聚焦在此。

换挡加速 提高专业群建设水平服务地方产业转型升级

2017年底，在重庆能源职业学院体育馆内举行的“产教融合,校企合作”推进会上，该校董事长雷杰表示，“‘产教融合、校企合作’是职业教育发展的必由之路。”

如何走好这条路？近年来，学校搭好融合共享经济的理念和互联网思维的平台，构建了保障服务为核心的体质机制，开创了与企业更多的融合可能、合作模式、双赢空间，提升专业对接产业、服务区域经济社会发展和教师服务社会发展的能力。

“受到国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》和教育部等六部门《职业学校校企合作促进办法》的鼓舞，我校成立‘校企合作领导小组’，我担任组长。”学校董事长雷杰以电梯专业为例介绍到。目前，电梯专业依托教育部“现代学徒制”试点项目，积极探索“双主体、三平台、六合一”的人才培养模式改革，初步构建起了中高职衔接、专本贯通的职业教育立交桥，培养具创新精神与素养的从事电梯行业工作的高素质技术技能人才初见成效。

而在人工智能大背景下，电梯专业人才培养如何提档升级也是学校积极探索的方向。据雷杰介绍，目前，市级平台“电梯智能运维重庆市高校工程中心”已经建成并开始运营，学校已联合特检院、飞象物联、重庆大学大数据学院等7家单位联合申报“重庆市技术创新与应用发展专项重点项目”，并积极准备申报科技部国家级重大项目。“该中心融合电梯、大数据、物联网等多个专业，能有效解决电梯安全问题，迅速消除电梯困人事故，大幅提升社会服务能力。”

同时，由阿里云设计并提供主要设备与教学资源库、占地近2000平方、投入近千万的全市一流的大数据实训中心即将建成投入使用；占地近200亩、预算1.5亿元的重庆首家电梯产学研园区已获江津区政府批复，并完成了征地和规划设计工作；“重庆市电梯安全科普基地”为重庆市11家中小学和7个社区开展了电梯安全知识宣传。

接下来，学校还将重点打造绿色能源与智能电网、电气工程与智能控制、石油天然气工程、新能源汽车、建筑节能与绿色建筑设计等五个专业群，深化产教融合、校企合作，加大应用型、专业化人才培养力度，强力助推我市经济社会发展、产业转型升级和脱贫攻坚。