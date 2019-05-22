聚焦高质量就业，这所学校毕业生“专业强、素质高、能吃苦”

众多用人单位对重庆能源职业学院毕业生给出了“专业强、素质高、能吃苦”的评价，这得益于学校坚持将企业文化、校园文化和军营文化相结合，打造特色校园文化。

“志合者，不以山海为远”。5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团走进重庆能源职业学院，围绕学校产教融合、创新创业、社会服务、校园文化等主题进行全方位了解、报道。

在当天的活动现场，主编、记者们了解每年有很多企业到学校要毕业生，基本上每个学生有四个岗位可以选择时，纷纷对学校如何保证学生高质量就业产生兴趣。

据了解，众多用人单位对重庆能源职业学院毕业生给出了“专业强、素质高、能吃苦”的评价，这得益于学校坚持将企业文化、校园文化和军营文化相结合，打造特色校园文化，培养了学生的职业技能和职业素养，使学生成为“下得去、用得上、留得住、干得好”的优秀技能型人才。

好舍得 投入1亿建实训基地

年产值300万的“校中厂”、并入电网的校内光伏发电站、新能源汽车4S店、全国一流的电梯中心……在重庆能源职业学院，投入1个亿建成6大实训基地一直为众多用人企业所称道。

以年产值300万的“校中厂”为例，该实训基地是由学院与重庆纳新科技有限公司联合建设的，是集生产、教学、科研、实习实训于一体的多功能生产性实训基地。

日前，重庆能源职业学院20千瓦光伏发电站顺利并网发电，成为重庆唯一一家拥有光伏风力发电实训基地的高校。据悉，该光伏风力发电站不但能满足200人同时实训，日均发电量基本能满足该学院精工、汽车等4个实训基地的教学用电，既低碳环保又能产生经济效益。

其实，为了让人才培养与企业需求实现无缝对接，重庆能源职业学院利用民办院校的优势，坚持“企业文化育人”从教育教学、实习实训、校企合作等方面入手，培养企业最需要的人才。

挖潜能 每名学生必须掌握一门特长爱好

2019年1月4日，一场名为“坚定文化信仰，争做时代新人”的春联书写大赛在重庆能源职业学院举行，重庆交通大学、重庆公共运输职业学院等多所高校书法爱好者齐聚于此，泼墨挥毫，迎春接福。

在重庆能源职业学院，这样的文化活动并不少见，像开展迎新晚会、毕业生晚会、田径运动会、新生趣味运动会等丰富多彩的校园文化体育活动。他们还发挥院团委、学生会的作用，开展歌咏比赛、演讲比赛、辩论比赛、歌手大赛、摄影书法比赛、读书征文等活动，起到了用优秀校园文化引导人、激励人和鼓舞人的目的。学生们在活动中的表现也打破了人们对高职学生常规印象。

据了解，近年来，重庆能源职业学院凝练文化，以文化人，引领学生和谐发展，激励学生健康成长。

“学院投资2000万元，建立了现代服务与管理实训基地、学生素质培训中心，开设了涉及文化、体育、高雅艺术等25大类、55项素质培训班。”据重庆能源职业学院副院长郭玉龙介绍，学校要求每名学生必须至少掌握一门特长爱好，考试合格后颁发培训合格证书，给予规定的综合素质学分。

严要求 军营文化让学生素质硬

近几年来，用人企业对重庆能源职业学院毕业生的满意度达到93%，专业强、素质高、能吃苦，成为能源学子受欢迎的原因之一。中石油重庆分公司、中建五局、重庆龙禹石油等企业引进的高职段或某一专业人才全部来自学院毕业生。迅达（中国）电梯、东风小康等多家企业表示，只要专业对口，能源职院的毕业生他们希望全额引进。

说起自己的学生受欢迎，重庆能源职业学院副院长郭玉龙也是很骄傲：“学院依据现代企业对员工忠诚、服从、守纪的基本素质要求，借鉴军事院校管理经验，通过3年不断线的准军事化管理，培养学生严明的纪律观念、吃苦耐劳的作风、忠诚服从的行为意识、团结协作的团队精神。”

如何实施军营文化育人呢？据了解，学院坚持用军队纪律规范学生、军人精神教育学生、军营作风感染学生，坚持做到了以思想教育经常化、教学秩序规范化、一日生活制度化“三化”为代表的严格学生管理，使学生的生活习惯、学习习惯和品行习惯得到了明显改善，服从、守纪、吃苦的精神有了明显增强，具备良好的集体主义观念，良好的大局服从意识，良好的团队协作精神。