重庆能源职业学院“大数据科学营”开营 从阿里云看“智能重庆”

本次科学营活动由重庆能源职业学院携手阿里云计算有限公司、飞象工业互联网有限公司联合开展，也是学校建校10周年纪念活动之一。

从搜索看品牌、从社交网络看人才流动、从记账App看年轻人收支、从微博看企业营销，大数据站在让人意想不到的角度观察和记录着每个人的行踪。5月14日，重庆能源职业学院“大数据科学营”火热开营，63名已被录取到大数据技术与应用专业的准能源学子走进校园、企业，提前感受专业魅力。据悉，本次科学营活动由重庆能源职业学院携手阿里云计算有限公司、飞象工业互联网有限公司联合开展，也是学校建校10周年纪念活动之一。

5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆能源职业学院，主编、记者们与学生一起从阿里云看“智能重庆”。

从“王者荣耀”到淘宝购物 大数据无处不在

大数据是什么？大数据技术与应用专业学什么？5月14日上午，重庆大学硕士研究生导师吴长泽博士后以《初识大数据》为题，从学生熟悉的“王者荣耀”、公交卡数据、淘宝购物等案例中深入浅出地分享生活中的大数据，让学生感受大数据给生活带来的智能便捷魅力。

大数据会给生活带来哪些变化？阿里云高级经理杨力在大数据实训中心阐述了AI+大数据对生活带来的变化，剖析了AI+大数据人才技能需求及就业前景。

据科学营的负责人、重庆能源职业学院汽车与信息工程系主任詹跃明教授介绍，参加科学营的63名学生已经在2019年分类考试招生中被学校录取，入校后他们将享受“阿里+重大”的创新培养模式。

走进阿里云体验“城市大脑” 了解智能重庆

5月15日，63名学生走进阿里巴巴在渝打造的“智能重庆中心”——阿里云计算有限公司。据悉，该智能中心作为阿里巴巴及合作伙伴的区域中心，在智能制造平台、物联网平台、智能网联汽车、新零售、新金融、城市数据大脑等领域，助力重庆打造大数据、人工智能等产业。

在重庆飞象工业互联网有限公司，学生们积极了解智能制造的解决方案。据了解，重庆飞象工业互联网有限公司由工信部赛迪研究院、阿里云计算有限公司与重庆市南岸区政府三方共同建立。它是拥有全球领先的具有云计算架构、大数据挖掘、物联网整体方案服务的三大核心能力，同时拥有2000+工业物联网应用解决方案的工业互联网平台运营企业。它以工业互联网为技术核心，平台结合生态，提供跨行业跨领域的一站式智能制造解决方案。

在活动现场，学生们对大数据、人工智能等充满了好奇，不停地提出各种问题。

63名准大学生将享受“阿里+重大”双重培养

“我院大数据技术与应用专业已与重庆大学大数据与软件学院学术团队签订帮扶协议，形成混编研发团队，培养我院大数据师资团队项目研发能力。吴长泽是我院大数据技术与应用专业聘请的院外专业带头人。”据重庆能源职业学院詹跃明介绍，阿里巴巴已与重庆能源职业学院建成了西南地区首个设置在高职院校的大数据学院，共同培养大数据智能技术应用型人才，助推重庆市大数据产业的快速发展。值得一提的是，该院大数据技术与应用专业学生就业方向也十分清晰，他们将在“阿里生态链”上的企业从事数据挖掘及分析工作。