重庆能源职业学院践行“三个主动”，走出能源特色社会服务道路

西南地区首个设在高职院校的“大数据学院”在重庆能源职业学院揭开神秘面纱，重庆能源职业学院将与阿里巴巴集团携手助推重庆市大数据产业快速发展。

2019年，西南地区首个设在高职院校的“大数据学院”在重庆能源职业学院揭开神秘面纱，重庆能源职业学院将与阿里巴巴集团携手助推重庆市大数据产业快速发展。

据了解，学校与阿里、瀚海睿智大数据等企业共建四间大数据、云计算实训室，挂牌阿里云大数据培训和认证中心，对内对外开展认证培训。

“人才培养、知识创新和社会服务是高校的三大任务，目前重庆市大数据人才缺口极大，而高校人才培养需要时间，如何快速的投入产业发展中？将高职院校的优质资源与社会、企业对技能人才的迫切需求对接，是当务之急也是必由之路。为此，学校成立了培训与能力提升学院，将社会服务纳入学校教育教学重要组成部分。”5月16日，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆能源职业学院，了解学校如何利用自身优势，进行“三个主动”，走出了一条具有能源特色的社会服务道路。

主动对接服务项目

为区域经济发展提供智力与技术支撑

2018年9月27日，由江津区人力资源和社会保障局、江津区总工会和重庆市江津区质量技术监督局共同主办，重庆能源职业学院承办的2018年“乡村振兴”创业创新劳动电梯维修与安装职业技能大赛决赛在学校举行。

据了解，江津区拥有各类电梯约4500台，且每年不低于25%的速度增长。目前，在全区从事电梯维修与安装的企业40余家，从业人员数百余人，规模小，技能与保障水平不太高。通过开展本次技能大赛，不仅促进了企业开展技能比武、岗位练兵，培养选拔了高技能人才，更是为全区经济社会发展、产业转型升级，增强“江津制造”影响力，决战决胜全面小康提供了坚实的技能人才保障。

“全国机械行业电梯职业技能鉴定中心重庆站点和重庆市人社局职业技能鉴定电梯安装维修职业技能鉴定点就设在我院电梯学院。”据重庆能源职业学院院长李国渝介绍，电梯学院是我市乃至西南地区首个从事培养电梯专业高技能人才的教育基地。学校电梯实训基地布局不仅仅是针对学生教学，而是“四维一体”：一是组织学校学生专业实训；二是开展电梯行业职工培训；三是举行电梯行业职业技能鉴定；四是举办电梯职业技能竞赛。

“高职院校开展社会服务，是区域经济社会发展的客观要求，也是学校自身生存发展的需要。”董事长雷杰表示，近年来，重庆能源职业学院主动为地方区域经济发展献言献策，主动对接政府有关主管部门，了解政府当前迫切需要依托高校承担的任务与需求，积极表达主动承接意愿和能力。通过承办全国首届电梯安装工职业技能竞赛总决赛、“巴渝工匠”杯第十二届重庆市高等职业院校学生技能竞赛“智能电梯装调与维护赛项”、江津区对口支援开州区扶贫创业培训、江津区电梯行业技能大赛、江津区电梯安全科普进中学校园等活动，依托国家职业技能鉴定所、全国电梯职教联盟、电梯运维重庆市高校工程中心、重庆市电梯安全科普基地、江津区定点培训机构等优质平台，不断提升了服务重庆和地方经济社会的能力。

主动对接企业

以专业实力助推产业发展升级

日前，重庆能源南桐矿业责任有限公司15名职工到重庆能源职业学院参加制冷空调系统安装维修工培训，本次培训班为期7天。

据了解，为办好本次培训班，该院选派专业老师提前进入企业了解企业真实需求、摸清学员学习基础，制定了系统详细的培训教学方案。为方便学员学习和减轻学员负担，他们采用在企业培训5天、在学校制冷与空调实训中心集训2天的教学模式进行。

“高职院校的办学定位决定了我们要主动走进企业，服务企业，助推行业发展。”据李国渝院长介绍，学校每年都会主动对接企业，在技术推广、成果转化、联合申报科研课题、开展企业职工能力提升培训等方面广泛合作，共同整理企业的实际诉求，寻找到合作空间与机会。

与重庆能源职业学院一条马路之隔的双福国际农贸城，保障渝西片区和主城周边鲜活农产品供应，是重庆市三级农产品现代流通体系中的龙头市场，被农业部确定为定点配套市场，被商务部确定为全国农产品批发骨干市场，日吞吐量达万余吨，在食品安全检测领域有极大的专业需求。学校了解到市场这一需求后，主动利用学校在食品分析检测方面的专业资源，迅速成立了具有政府许可资质的食品检测中心，极好地服务了农贸城的需求，还向渝西片区和主城区食品生产、流通、加工企业输出技术服务。

目前，学校累计有10余项教师发明专利在企业实现了成果转化，每年有100余人次专家教授走进企业车间、工地、科研中心指导解决技术难题。同重庆商社集团、重庆梯联智能有限公司等单位联合申报重庆市科技局高新领域专项课题，重庆民生能源集团、重庆能源南桐矿业有限责任公司、重庆轻轨集团、重庆万科物业、重庆讯策电梯、重庆晨阳电梯等企业职工来校开展各级各类人员年培训规模达10000人天。

主动回馈校友

做毕业生能力再提升的坚强后盾

4月22日，重庆能源职业学院2013级、2014级的部分校友重返母校，参加高级电工职业培训，提高自己的专业水平。

据了解，本次培训班实用性较强，主要围绕工厂电气控制技术和工厂供电设置课程。不少校友表示，此次返校培训，与老师、老同学相聚学习，一方面满足了回母校的愿望，一方面解决了困扰工作的技术难题，实现了能力的提升，另一方面也能和同行业的师兄弟进行行业交流。他们希望学校多为校友提供技能培训的机会。

近年来，重庆能源职业学院将“校友能力再提升”培训作为重点工作之一，学校一方面主动对接校友在职场发展中的点点滴滴，特别是他们在发展中遇到的困难，为他们在素质能力在提升上提供方便。

“每年都会开设校友技能提升专场培训班，校友创业咖啡沙龙等活动，助力校友能力再提升。”据培训与能力提升学院负责人秦永福介绍，在常规的专场培训班外，学校也会根据部分校友情况开设“拼单学习队”“跟班学习组”等，多元化实现校友专业水平提升的需求。