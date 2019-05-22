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尚德机构携手中国电信，打造万名青年教育成长计划

2019-05-22 11:09 来源：南方网
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　　为助力更多成人享受优质教育资源，进一步降低成人学习的门槛，近日，专注成人教育的尚德机构携手中国电信深化双方战略合作，开展“万名青年学历教育成长计划”，为参与学员提供“补贴流量”和学习培训优惠服务，享受在线教育的便捷。2018年，尚德机构就与中国电信达成战略合作，推出了“免流量学习”的“尚学卡”。

　　据了解，尚德机构此次推出一系列符合多种需求组合的学历教育产品，并为学员提供学习优惠。“尚学卡”从流量套餐及配套服务上进行了优化，适用于18-45 岁有志提升学历的新学员，目前开放10000个名额，帮助学员“补贴流量”。“尚学卡”的免费流量，记者体验发现，能满足一天在线学习1-2小时、一个月学满30天的需求。一年下来，相当于为每位学员每年补贴了近千元的流量费用。通过此次合作，双方将共同为有志于提升自我的人士提供学历教育方面的支持。

　　中国电信作为推进信息基础设施建设、打造信息化应用、助力数字中国发展的主力军，长期以来一直积极推进构建数字中国生态体系建设。此次与尚德机构开展跨界合作，是加速推动教育信息化的一次强强联手；双方在深化异业合作模式的同时，将推动在线教育信息服务的差异化发展。 中国电信将联手尚德机构大数据中心，以AI智能技术为动力，加速推动教育信息化时代发展，为终身学习提供良好的外部环境。

　　据悉，尚德机构目前已建立起完整的教育培训体系，自考助学及学历培训项目从专科、本科已延伸至研究生阶段。其中，自考助学已涵盖英语、汉语言文学、行政管理、法律、学前教育、会计等18个专业。研究生项目涉及公共管理硕士、工程管理硕士、工商管理硕士等专业。尚德机构的培训项目仍在不断延伸，以满足成人学员不断增长的学习需求。

编辑： 唐巧燕

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