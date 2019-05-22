助推双一流建设，重邮打造“一场所两高地”

学校正按照“让重邮成为我市大数据智能化的一个实验场所、人才高地、科技高地！”这一重要战略部署稳步推进，全面推进双一流建设。

15日上午，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆邮电大学。

来自全国主流网络媒体的记者们，对重庆邮电大学双一流、一场所两高地、产学研等进行深入采访。

重庆邮电大学相关负责人表示，学校正按照“让重邮成为我市大数据智能化的一个实验场所、人才高地、科技高地！”这一重要战略部署稳步推进，全面推进双一流建设。

“一场所两高地”引领重庆邮电大学发展

新时代，重庆市委市政府也给重庆邮电大学的发展提出了新的要求：让重庆邮电大学成为重庆市大数据智能化的一个实验场所、人才高地、科技高地。

这也是“一场所两高地”的由来。

据了解，重庆邮电大学办学60余年来，该校坚持育人为本，立足于信息行业，不断加强学科发展，为信息通信行业和地方培养输送了10万余名各类人才，在信息通信领域具有重要要影响力；始终坚持自主创新，是全国信息产业科技创新先进集体和国家高技术产业化示范工程基地，被誉为“中国数字通信发祥地”。

作为一所以信息科学技术为特色和优势的高校，重庆邮电大学正面向国家建设网络强国、智慧社会的重大战略及重庆市大数据智能化产业发展需求，重邮面向科技创新前沿、国家重大需求和重庆经济社会发展需要，通过改革创新，重塑学科体系、教材体系和人才体系，正在加快推进“一场所两高地”建设，服务经济社会发展需要，办好人民满意的高等教育。

同时，学校相继召开了“大数据智能化实验场所、人才高地、科技高地”建设高峰论坛，围绕“一场所两高地”和“双一流”工作，从学科布局、专业建设、人才引进、人才培养、师资队伍建设、产学研合作、绩效分配、考核机制、师德师风建设等方面进行考量。

这一重要战略部署，对于这所被誉为“中国信息通信人才的摇篮”的重庆邮电大学而言，不仅是担当与挑战，更是目标与检验。

一年多来，重庆邮电大学各项工作都取得不俗成效。主要表现在学校工程学科进入ESI国际排名前1％并持续提升93位、计算机学科ESI国际排名从0.616%上升至0.959%，2019年3月学校被美国《财富》杂志评为在全球无线通信领域申请专利最多的五所大学之一，在高水平人才引进和高水平科研平台建设成效明显。

聚集人才和创新资源“一场所两高地”这样推进

据重庆邮电大学党委书记、校长李林介绍，学校“一场所两高地”建设,聚焦大数据智能化领域的技术创新和应用，以“集成电路（通信芯片、微感测器件）、智能硬件、大数据智能化应用”为重点，“大数据智能化工程教育产业型学院”“大数据智能化产业技术协同创新研究院”“环重庆邮电大学大数据智能创新创业体系”为平台，聚集了各方人才和创新资源，推动大数据智能化领域相关学科建设、人才培养、理论创新、技术突破和应用示范全方位发展，为壮大大数据智能产业和数字经济，加强和创新社会治理，提高行政效能，有力支持科技强市、网络强市、数字强市、智慧重庆建设，提供科技支撑和人才保障。

为此，学校在“科技高地”建设层面，搭建了多层次平台，以创新引领发展，推动高水平科研平台建设。“网络空间与信息安全实验室”“泛在感知与互联实验室”“空间大数据智能技术工程研究中心”等8个科研平台成功申报为省部级科研基地。

同时，学校紧跟科技前沿，新建了一批高水平创新平台。学校与中国科学院传感技术国家重点实验室联合成立“传感技术国家重点实验室—重庆邮电大学MEMS惯性传感技术联合研究中心”，成立了“超短强激光微纳制造实验室”“量子信息技术创新实验室”等。

此外，重庆邮电大学坚持服务地方经济社会发展使命，在大数据智能化方面开展了产学研合作。2018年，学校持续聚焦对全市具有全局性影响、带动性强的人工智能、先进制造、新一代信息技术等关键共性技术研发，在推动全市经济创新力和竞争力整体提升方面发挥重要作用，并大力支持重庆各区县（园区）的经济建设。

未来，重庆邮电大学将努力实现A类学科突破，以及“一批一流学科专业、汇育一批领军人才、形成一批高端平台、产生一批重要成果、推进一批国际合作项目、培养一批创新型人才、搭建一批公共技术支撑与服务体系、建成一个南山大数据智能创新创业生态体系”八个一批建设目标。