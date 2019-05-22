打造高水平师资队伍 重庆邮电大学全面提升育人水平

近年来，重庆邮电大学打造了一批高水平领军人才，造就了一批德才兼备、素质优良的骨干教师，为学校事业发展提供强有力的人才保障。

近年来，重庆邮电大学围绕“双一流”建设标准和学校“一场所两高地”建设要求，按照“高端引领、骨干支撑、重点突破、全面提升”的人才队伍建设工作思路，创新工作机制，优化政策条件，打造了一批高水平领军人才，造就了一批德才兼备、素质优良的骨干教师，为学校事业发展提供强有力的人才保障。

15日上午，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆邮电大学，作为在信息通信领域具有重要影响的高水平教学研究型大学，重庆邮电大学的师资队伍建设也是记者们关注的话题之一。

把握“师生”双核心

遵循发展规律采用分层考核

据了解，该校为促进教师队伍全面发展，不断优化和升级，以深化人事制度改革为契机，全面推进了教师“考核评价制度”改革建设。从政治信仰、岗位聘任、业绩评价、专业发展、激励保障等各方面，进一步健全完善教师考核评价体系，使全校教师思想政治素养明显提升、业务能力明显增强、发展效果持续改进。

对此，重庆邮电大学人事处处长温平川表示，“教师考核评价制度改革是教育领域综合改革的重要内容，是全面深化人事制度改革的核心和关键，也是创新驱动发展、深化职称制度改革、深化科研体制改革的前提和基础。我校在推进考核评价制度改革的同时，为实现教师队伍长足发展，全面提升育人水平，始终坚持把握好两大核心——教师和学生。”

在具体做法上，首先，该校把学生学习效果作为教师考核评价的首要遵循。进一步强化人才培养的中心地位、核心地位，构建以立德树人为根本、以全面提升人才培养质量为目标的教师考核评价体系。其次，学校注重教师能力提升考核评价，“教师专业发展”作为一项重要目标。根据不同层次、不同类别教师的岗位职责和工作特点，以及教师所处职业生涯的不同阶段，把分类指导与分层次考核评价相结合，不断健全教师分类管理和评价办法。

此外，该校坚持把教师考评制度改革与学校其他改革协同推进。不仅要把握好教师考核评价的核心、关键和根本，还要统筹协调教师考核评价制度改革与学校各项改革之间的关系，相互支撑、相互促进，做到同思考、同推进、同落实，确保改革成效。

首抓师德师风评价体系考核

专注教师专业发展评价体系

“以德为先，以生为重”。该校始终把师德师风提升放在教师发展的优先位置、教师评价的核心位置，引导广大教师做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。把立德树人落到实处，引导教师“强师风、正师德、铸师魂”。

为此，该校严把选聘考核思想政治素质关，在教师招聘入职过程中，增加师德考核内容；建立教师师德师风负面清单；差异化评价不同岗位、不同类型教师师德师风；完善师德师风学生评价机制；建立教师师德师风档案袋，全面记录教师师德师风建设情况；强化教师师德师风自律意识，将师德融入日常教育教学、科学研究和服务社会实践中，作为绩效考核、职务聘任、晋升和奖惩的首要内容。

此外，该校完善了以学生成长为导向的教师教学业绩评价体系。紧密围绕服务学生成长成才，突出教学育人的主渠道功效，建立以自我评价、学生评价、督导评价、同行评价、开放评价为主的多方位教师教学能力评价体系；健全了以学术提升为导向的教师科研业绩评价体系。

据悉，该校高度重视教师教学能力和科研水平的同步推进、协调发展。从岗位设置、绩效分配、职称评审、校内人才项目申报等方面探索以代表性成果评价为基础的科研评价制度，不断完善科研业绩评价体系，促进教师学术水平明显提升；形成了以服务企业为导向的教师产学研协同参与机制。学校高度重视教师社会服务能力提升，通过搭建平台、聚集资源，在岗位聘任、职称评定、绩效考核中，融入社会服务、协同创新指标，引导教师积极参与产学研合作，不断提高协同创新和服务地方经济能力。

值得一提的是，该校还着力构建了以教师发展为导向的教师专业发展评价体系。一方面，学校进一步完善分类设岗、分类考核、分类评价制度，引导教师将专业发展与学校发展紧密结合，引导教师更新发展理念、转变发展思想，清晰发展目标、明确发展方向。另一方面，学校通过完善职称评价制度、人才遴选制度、评奖评优制度，引导教师通过学历提升、培训进修、挂职锻炼、对外交流等方式，提升能力水平，促进专业发展；

此外，为全面保障各项考核评价落地实施，该校还构建了早期竞争与晚期职业保障相结合的聘用制度体系；探索聘用考核、年度考核、续聘考核、长聘考核和团队考核相结合的考核评价机制，针对不同岗位、不同职业生涯周期，有针对性开展考核评价，进一步提升考核评价的科学性和有效性；将资深教师带领团队、指导青年教师作为岗位聘任和绩效考核的重要内容，进一步发挥资深教师“传、帮、带”的作用，引导教师不断凝练学科方向，尽快融入团队。