重邮探索三维融合思政教育教学改革新模式

灵活多样的表现形式让思政课变得不再“无趣”，这正是重庆邮电大学“抓好思政理论主课堂，加强实践教学大课堂，创新网络教学新课堂”的三维融合思政教育教学改革新模式的重要体现。

15日上午，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆邮电大学，深度了解学校思政建设及其育人模式。

短视频、情景剧、歌唱、微电影、小品……灵活多样的表现形式让思政课变得不再“无趣”，这正是重庆邮电大学“抓好思政理论主课堂，加强实践教学大课堂，创新网络教学新课堂”的三维融合思政教育教学改革新模式的重要体现。

突出理论教学中心地位

使思政课“火”起来

据介绍，近年来，重庆邮电大学始终把思想政治理论课作为重点课程、马克思主义理论学科作为重点学科、马克思主义学院作为重点建设学院，现已建立了党委统一领导、党政齐抓共管、各职能部门各负其责的工作格局。

与此同时，该校为建立健全思政课组织管理领导体系，成立了以分管思政课校领导为组长的思政课教学领导小组，各部门协同配合，定期召开会议，专题研究思政课教学中的突出问题，努力构建“大思政大德育”的教育格局。

据悉，该校领导班子都会深入思政课教学第一线，主动承担思政课教学任务，观摩思政公开示范课，调研思政课建设情况，全力抓好各门课程的教学改革工作。

学校还制定并实施了《重庆邮电大学学校党政领导班子成员、院级党政主要负责人承担思想政治理论课的实施方案》，主要承担《思想道德修养与法律基础》《形势与政策》等课程的教学任务。

此外，学校各教研室积极开展集体备课，重点围绕思政课教材建设、教师队伍建设、教学方法改革等关键环节，完善理论教学“以问题导向的专题教学”模式，运用“理论讲授法”“课堂讨论法”“案例教学法”“混合式教学法”“MOOC教学法”等多种方法开展教学，发挥示范课教学的引导作用，使思政课“火”起来，成为学生主动去“追”的课程。

强化实践教学重要地位

使思政课“活”起来

为加强大学生对课程学习与教学实践的广泛、深度参与，引导学生增强“四个自信”，厚植爱国主义情怀，重庆邮电大学专门设置了“思想政治理论课实践教学”课程。

据悉，该课程共2 个学分，48学时，采取“单独设立、独立运行、独立考核”的方式。学生可以主动参加“品牌教学活动”“国情调研”“正能量分享”“马克思主义经典阅读”“典型案例网评”“红色主题参访”等六个模块来获得相应学分。

其中，思政课“课赛融合”品牌教学活动受到广大学生的“追捧”。据介绍，该活动包括了以重大历史事件为主题的演讲比赛、朗诵比赛等；以思政课重要知识点为中心内容的讲课比赛、征文比赛等；以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为主题的情景剧表演、微电影微视频拍摄等。

学校还以“五四之星”“校长荣誉奖”评选表彰等活动为平台，开展了各类优秀典型的挖掘、评选、宣传和表彰活动，评选校园“草根明星”，传递成长“正能量”；学校教师还全程、参与、指导暑期三下乡社会实践活动、青年志愿者服务活动、学生理论社团建设等活动，充分发挥学生自我教育和示范引领作用。

此外，学校会组织优秀学子赴井冈山革命根据地、邓小平故里等爱国主义教育基地开展实践教学活动，进行思政课现场教学，使思政课真正的“活”起来，成为学生主动去“学”的课程。

创新网络教学的新途径

使思政课“动”起来

值得一提的是，该校在积极探索思政课教育教学改革过程中，主动利用学校专业优势和特色，使用互联网、移动通信技术、新媒体技术，结合思政教育教学中学生们需要掌握的知识点及社会热点问题，设计开发移动端产品，开展线上线下教学。

该校利用“雨课堂”等教学软件或网络教学平台与学生积极互动，当学生有疑惑时，可以在课后通过手机、邮件、QQ群、微信群等和任课教师及时交流沟通，实现了较大规模的师生互动，及时解决了学生在知识、理论、思想上的疑虑与问题。

此外，学校将思政课教学内容通过图文、TVC、H5小游戏或小测试、功能性小程序等形式有效转化，增强教学内容传播的趣味性，真正实现了思政课“全程管理”“全时互动”“高效教学”的教学目标。

同时，学校还加强了“重邮微校” 微信公众号、“重邮青年”等微信公众号建设和运营。借助大学生们日常接触的终端平台，用学生乐于接受的形式，让思政课真正的“动”起来，成为学生主动去“上”的课程。