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重庆邮电大学实力打造双创教育“六个一”

2019-05-22 09:49 来源：南方网
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　　15日上午，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆邮电大学，打探双创时代下的重邮样本。

　　据了解，被誉为“中国信息通信人才的摇篮”的重庆邮电大学充分发挥ICT学科优势，实施了师资队伍、课程体系、实践教学平台、孵化体系、保障建设“五位一体”创新创业教育体系，探索和实践了“理论与实践、科研与教学、产业与教育、创新与就业”四维融合的创新创业人才培养模式，切实将创新创业教育融入人才培养全过程，形成了“学生主体、教师主导、知识为基、能力为重”的育人新格局。

　　“创新创业教育成学生必修课”

　　在重庆邮电大学，创新创业教育课程是门必修课。每一个学生都要接受创新创业教育。

　　据了解，该校大力实施 “大学生创新创业训练、本科生科研训练、研究生创新成果奖励计划、文峰创新创业和ICT产教融合等创新创业能力提升五项计划”，打通了相近学科和专业的基础课，强化了学科专业间的交叉课。

　　此外，该校建立了创新创业学分累积制度，创设“AB学分体系”，A学分着重培养学生专业知识、技能和素养，B学分面向全体学生开设创业基础、心理健康、就业创业指导等方面的必修和选修课。

　　该校还积极探索创新创业人才的“雁阵培养模式”，以创新创业实验班为载体，开展慕课、微课、视频公开课等在线开放课程的建设与应用，开设包括《创新创业案例分析》在内8门核心课程，同时结合各级竞赛，在实践和竞赛中打造创新创业精英，培养团队核心和领导者，锻炼学生的创新创业能力。

　　作为教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校，该校现设有卓越工程师班、IT精英班、学科专业实验班、创新创业实验班等各类特色实验班，着重培养学术研究型、科技创新型、应用开发型等各类拔尖创新人才。

　　“不过虽然每个学生都要上创新创业课，但不是要求上了课的学生都去创业。”重庆邮电大学创新创业教育学院副院长、学生创新创业中心主任李红波表示，创新创业教育的实施很好地弥补了工科院校在其他专业上的不足，提高了学生的“商情”，毕业生不仅创业脱离了低端创业，在就业市场上也大受欢迎。

　　据了解，在重庆邮电大学，100%的学生接受创新创业教育，80%学生接受创新创业项目训练，各类创新创业竞赛参赛率50%，省部级以上获奖率近30%。该校本科毕业生就业率长期保持在90%以上；毕业生深造率一直稳定增长，2018届达到23.15%，列重庆市属理工类高校第一名；约70%毕业生就业于信息传输、软件、信息技术服务业和制造业，超过20%毕业生进入五百强企业，用人单位的总体满意度保持在95%以上。

　　“建设多层次创新创业实践平台”

　　在重庆邮电大学，获得成功的创业创新团队有很多。

　　重庆邮电大学计算机科学与技术学院学生李俊创立自主坚果品牌“鹊语”，获“创青春”全国大学生创业大赛重庆金奖、全国铜奖，重庆市首届青年公益创业大赛“最具公益价值奖”；自动化学院2011级学生王琪瑜，研发出一天能洗好30万套餐具的自动洗碗机，创办重庆小辣椒消毒服务公司，摘得年度重庆邮电大学 “校长荣誉奖”……

　　这样的学生创业成功案例，在重庆邮电大学每年都有很多。重庆邮电大学党委书记、校长李林表示，学校依托专业创新创业，提升人才培养质量，鼓励以科技创新引领创新创业教育，把科研成果应用为基础，避免学生进行低端创业。

　　为此，学校依托该校董事会产学研合作平台，为学生的创新创业成果提供低成本、便利化、全要素、开放式的综合服务，解决了场地、资金、研发、市场、运营管理、人力资源等各方面问题，从而指导学生 “创意-创新-产品-产业”的创业孵化。

　　值得一提的是，该校还以国家级众创空间“学生创新创业中心”、“教育部门—中兴通讯ICT产教融合创新基地”等国家级实验教学示范中心以及省部级实验教学中心为依托，构建起专业实验室、虚拟仿真实验室、创业实验室、“1+N”众创空间为主体的实践教学平台，面向全体学生开放。

　　据悉，通过对创新创业的强化，学生创新创业的质量也明显得到了提升，高科技、高水平创业学生和项目比例不断提高。

　　近三年，该校涉及大数据、物联网、无人机开发、互联网+等技术创新的创新创业团队占比达到70%；在创新创业教育改革实践方面，涌现出了以制度建设、专业建设、师资队伍、实践平台、创新团队、创业项目为代表的一批特色专业、一批可借鉴的创新创业教育改革制度、一批教育教学能力突出的教师团队、一批创新创业教育平台、一批高水平的互联网+创新创业团队、一批高素质的创新创业人才。

编辑： 唐巧燕

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