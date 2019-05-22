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名校博士当中学老师是“大材小用”？

2019-05-22 08:04 来源：南方日报 马立敏 吴少敏
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　　近日，深圳中学发布的2019年拟聘教师名单显示，新聘的35名教师均为硕士以上学历，其中20人毕业于北京大学、清华大学，1人毕业于哈佛大学。这些老师中，27人为硕士生，8人为博士生（3人为博士后）。

　　这一份“豪华”的教师名单引发社会广泛关注，有人认为“不逊色于一些高校的教师招聘名单”。名校博士当中学老师是否“大材小用”？记者连线深圳中学校长朱华伟，揭秘该校师资为何如此“豪华”。

　　教师学历过半为硕士

　　事实上，深圳中学引进“牛师”，此前就频频引起关注。早在2017年元月，广州市教育研究院原院长、博士生导师朱华伟接棒该校校长，成为深圳史上首位拥有博导头衔的中学校长。同年，建校70周年的该校宣布“建设中国特色世界一流高中”。

　　“建设世界一流学校，就是要构建世界一流的教育生态，包括良好的外部环境、先进的办学理念、一流的师生群体等。”朱华伟介绍，近两年来，该校招聘从清华、北大毕业的教师从6人增加至39人。

　　目前，深圳中学共有教师400余人，其中硕士200多人，博士30人。教授、正高级教师、特级教师、竞赛金牌教练、名教师等40余人。近几年，该校从哈佛大学、新加坡国立大学、北京大学、清华大学、中国科学技术大学等海内外名校引进了百余名优秀毕业生。

　　“学校之大，不在大楼之大，而在大师之大。”朱华伟认为，教师对学生的一生有着重要的影响，要想办好一所学校，要有一批好老师。

　　每年约有30人考入清华北大

　　深圳中学招聘教师缘何青睐名校毕业生？在朱华伟看来，世界一流学校毕业的教师，往往拥有更广阔的格局和视野，以及更加丰富的学术资源，他们可以把这些最前沿的知识转化为课程，让学生受益。

　　除此之外，深圳中学与16个世界知名企业、大学合作成立了创新体验中心和创新实验室。该校需要引进一批具有较强科研背景的高素质人才，充分利用这些优质的平台和资源，培养学生创造性思维。

　　朱华伟表示，学校有责任引进更多高素质人才来引领该校学子向更高的平台发展。亮眼的“成绩单”让他信心满满：从学业表现看，深圳中学每年考入清华、北大的学生有30人左右；近三届高考，该校29人进入省理科前100名，4人进入省文科前20名。

　　目前，该校学生获得14枚国际学科奥林匹克金牌，近10年获8枚金牌，2018年获3枚金牌居全国第一。海外录取方面，该校近几年也保持骄人战绩，总体实力位居全国前三。今年US NEWS排名前30的美国大学录取深圳中学学生90人，藤校录取7人，牛津、剑桥大学录取5人。

　　学历不是教师万能“通行证”

　　“名校、高学历可以是一个人过往学习能力的证明，但绝对不是万能的‘通行证’。”朱华伟表示，深圳中学希望培养具有理性思维、实证方法和批判态度的学生，也希望学生关心社会，关爱人类，具有正确的世界观、价值观和人生观。因此，科学精神和人文素养也是该校在考核教师时特别注重的两个因素。

　　“我国正大力推进‘双一流’大学建设，打造一批世界一流大学和一流学科。但如果没有数量更多的世界一流中学作为支撑，怎么会有世界一流大学？”朱华伟表示，经过70余年的积累，该校已成为“省内领先、国内一流”的名校，有条件向“世界一流”的目标迈进。其中，师资队伍也要向世界一流看齐。他透露，由于泥岗校区的开办，这几年该校将会新增200多名老师，希望引进一批具有世界一流学校教育背景、热爱教育的教师。

　　有人提出，名校博士当中学老师是否“大材小用”？对此，朱华伟持否定观点，在他看来，基础教育是人才成长的起点，青少年素质培养的根本在教师，最优秀的人才能培养出更优秀的人，真正的“大材”才能培养出“大才”。

　　“如今，越来越多高学历的人选择来当中学老师，把自己所学所得教给祖国的下一代，这一定是‘大材大用’，对人民、对社会来说都是一件幸事。”朱华伟说。

编辑： 唐巧燕

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