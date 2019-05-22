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广东每年培养 80万技能人才

2019-05-22 08:04 来源：羊城晚报 周聪
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　　“广东已建成全国最大规模的职业教育体系，职业教育主要质量指标在全国名列前茅，为广东经济总量稳居全国首位做出了重要贡献。”5月19日下午，2019年广东省职业教育活动周启动仪式在顺德职业技术学院举行。记者获悉，广东职业院校每年培养近80万名高素质技能人才。目前，在校生总数高达224万人。

　　广东省教育厅副厅长邢锋出席活动时指出，党的十八大以来，广东职业教育牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，始终坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，不断改革创新、勇于实践，实现了跨越式发展，建成了全国最大规模的职业教育体系，主要质量指标在全国名列前茅，为广东经济总量稳居全国首位做出了重要贡献。

　　据介绍，2018年，广东职业教育因校企合作推进力度大、发展环境好、推进改革成效明显，受到国务院办公厅的通报表彰，并予以督查激励。

　　邢锋强调，随着国务院发布“职教20条”、高职院校“今年大规模扩招100万人”等，职业教育面临着前所未有的发展机遇。他提出各级政府要对职业教育“高看一眼、厚爱一分”，在编制、资金、办学条件等方面给予职业院校更多的支持；社会各界要给予职业教育更多的投入和关爱。他鼓励同学们要珍惜来之不易的学习机会,为成功成才打下坚实的基础。

　　当天的启动仪式上，广东省教育研究院副院长李海东教授发布2018年度广东省职业教育质量年度报告。报告显示，2014年以来，广东高职院校在校生呈不断增长趋势：从2014年的58.38万增加到2018年在校生达到75.91万人。广东高职院校每年为社会输送超过25万名高端技术技能人才。高职就业率保持在95%以上，其中，本省就业率比例为94%，到中小微企业等基层组织工作的就业率为71.92%。

编辑： 唐巧燕

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