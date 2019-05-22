发力法商融合 西南政法大学岭南学院落户广州

法商融合是法学界一个较新的概念，既指思维方式的改变，即法律人才需要拥有更多经济、管理等方面的商业知识和理念，又指培养方法的变化，即培养兼备法律与商业思维的复合型人才。

在当今市场经济大变革大调整时期，企业作为市场的主体，只有通过法律使自己的商事活动规范化，才能让企业商业利益受到法律的支持和保护。近日，在西南政法大学岭南学院成立暨首届岭南法商融合高峰论坛上，法学界、企业界等十余名嘉宾互动交流，共同探索培养法商融合人才的路径和战略，推动法商融合教育事业的研究和发展。

当前，经济全球化和国家治理现代化的深入发展，成为了法商融合愈发重要的时代背景。在市场交往活动中，企业顶层战略的设计与实施、经济贸易中，都融合了商业思维与法律思维。专家指出，法商融合教育已成为法学教育发展的新趋势，这意味着高等院校尤其是法律学府需要培养兼备法治思维与商业能力、兼顾理论素养与实务水平，拥有全球视野，并具责任、理想和创新性思维的复合型人才。

用好“动力”“刹车”双系统

法商融合是法学界一个较新的概念，既指思维方式的改变，即法律人才需要拥有更多经济、管理等方面的商业知识和理念，又指培养方法的变化，即培养兼备法律与商业思维的复合型人才。

法商融合源于法治与经济在社会发展中相辅相成、密不可分的内在逻辑。“简单而言，就是培养有商业素养的法律人才和培养有法律素养的商业人才。”西南政法大学岭南学院执行院长黄秋练认为，一切商事行为都必须在法律的规范和保障下运行，而企业法务活动又必须以不可妨碍商事行为的正常运行为目的，两者互相依存，不可分离，法商融合就是致力于实现这一目的。

“在企业内，业务和法务两者之间的关系就好比汽车的动力系统和刹车系统。”在黄秋练看来，在企业的商事活动中，企业主看到的是机会，法务看到的则是风险，但很多时候两者并不在同一节拍上，致使商事活动出现失误甚至失败，轻则声誉财产受损，重则企业面临倒闭。“法务和业务是同一战壕的战友，需要把商业素养融入到法律工作中，才能在正确的时候对前进的企业进行有效制动，用好动力和刹车双系统，在为企业带来利益的同时，最大限度规避风险。”

广东财经大学党委副书记、校长于海峰表示，在商事活动中，仅有法律思维或者仅有商业思维都是不够的，法商融合要求法务工作者注重融合“法”和“商”两种思维，不但善于运用法律思维，在合法的前提下进行商事活动，同时还能从商人、消费者、市场等角度去妥善处理商事活动中的实际问题。

另一方面，对于法律服务和司法工作者而言，法商融合意味着从单一打官司的法律人，转变为能为企业经营创新提供法律服务或为复杂交易提供法律服务的法律人。

随着法治社会的深入发展、公共治理时代的到来，法商融合既是时代的召唤，也是现实的急需。社会急需法商融合的复合型人才，即懂法律、懂经济、懂管理、懂沟通的“四懂”复合型人才。运用商业思维把商事活动中出现的商事关系纳入法律调整之下，洞察当前问题、把握未来风险、制定政策并规避潜在风险，这也是未来高校法商融合人才培养的方向。

教育创新服务社会发展

“西南开花，岭南结果，一直以来是西南政法大学的独特现象。”广东省律师协会副会长、广东省西南政法大学校友会会长王波谈道，广东省西南政法大学校友会一直致力于法商融合的理论和实践探索。据介绍，2018年被广东省社会组织总会评定为5A级社会组织，成为广东省首家5A级校友会，书写了校友会发展的华彩乐章。

羊有跪乳之恩，鸦有反哺之义。校友会一直关心着母校的工作和发展。自成立以来，广东省西南政法大学校友会就提出，西南政法大学是一所有“售后服务”的学校。“具体而言，就是努力建好一流的校友会作为服务的平台，向各界传播校友事迹、传承西政精神，以服务校友、服务母校、服务社会、服务祖国为宗旨，把校友会打造成精神的家园、服务的网络、发展的平台。”王波说。

“在2016年，校友会向学校提出成立‘三院一网’，即成立商学院、岭南学院、说服学院，打造服务校友网络。”黄秋练说，在校友会的推动下，西南政法大学于2017年成立商学院，并在全校开展说服学的公选课。“在这种情况下，成立岭南学院已是水到渠成的事。”

新成立的岭南学院具体做些什么？西南政法大学岭南学院院长李勇成介绍，西南政法大学岭南学院由西南政法大学继续教育学院与广东省西南政法大学校友会合作共建落户广州，学院将立足粤港澳大湾区、辐射全国、面向国际，进行法商融合人才的培养。

在知识快速迭代更新，发展日新月异的背景下，未来的教育从知识来源、学习方式、文凭含量都将面临着全新的挑战。岭南学院成立后，将以“法商融合”为办学思路，开展教育培训、行业研究、专题交流三大业务，打造创新的学习平台网络和定制课程服务。

西南政法大学校长付子堂说，从学校传统教育到网络线上教育，从文凭学历教育到职业专业教育，从学生培养到社群服务，探索项目制运作和校友社群服务升级，岭南学院的成立也是校友会“售后服务”的升级化，学校与校友会共建教育平台又一创新尝试，更加强校友联系和纽带，形成终身学习共同体。

“西南政法大学岭南学院将成为西政在粤港澳大湾区的信息窗口、成为西政精神和形象的展示窗口、成为提供法商融合教育和服务的培训基地和研发基地，更是西南政法大学实现跨越发展，走向世界一流的一座桥梁。”付子堂表示，这也是在高等教育发展新形势下，有效整合高校资源、构建产学研协同创新平台的又一尝试，开创了高校和校友会“共建、共治、共享”教育发展的新的办学模式，培养人才投身实践服务社会发展。

教育的发展离不开其根植的土地，同时，教育带来的人才资源也推动着社会的发展。“粤港澳大湾区要打造国际一流的世界城市群，必然需要法治先行、法治引领和法治保障。”广东省法学会会长梁伟发表示，西南政法大学在广东成立岭南学院是顺应新时代发展、投身全面依法治国重大实践的有效举措，在促进粤港澳大湾区建设和广东省经济、社会高质量发展中必将大有作为。

让优势资源无缝对接

位于西南的西南政法大学，曾被称作中国法学的“黄埔军校”，也有人评价它是中国法学教育最成功的典范，从其历史可见一斑。这所被山城环绕的“小学校”走出了中国法学界的“半壁江山”，他们的名字在今天仍光芒夺目——53名国家首席、一级或二级大法官和大检察官，多位最高政法机关的管理者，数十位影响中国法学的学者，创造了法学界传奇的“西南现象”。

“西政建校69周年，桃李满天下，培养各级人才近30万，庞大校友基数的累积，是法商教育平台最重要的支持和流量入口。”西南政法大学党委书记樊伟介绍，西南政法大学在法学教育方面，师资力量强大，以专业知识精通见长。当前已经拥有一些“法商融合”实践经验，如西南政法大学新设商学院、监察审计学院、人工智能法学院都是对法商融合教育的实践。

“广东校友会地处经济发达地区，法务工作者人数众多，法商融合拥有广阔的发展空间。”王波介绍，广东约有4.3万名律师，是全国律师人数最多的省（市），作为改革开放的前沿阵地，广东GDP连续30年排名全国第一，是“一带一路”的重要枢纽，如今又面临粤港澳大湾区的重要机遇，未来的发展急需懂法律、懂经济的复合型人才。

“可以说，岭南学院的成立集智库优势、人脉优势、地缘优势于一体。”樊伟指出，岭南学院依托西南政法大学，具有深厚的法学底蕴；背靠广东省西南政法大学校友会，拥有强大的广东校友人脉资源；地处粤港澳大湾区，具有良好的地缘优势。不论是“引法进商”还是“以商促法”均能引进绝对优质的资源提供服务。

樊伟表示，西南政法大学身处西南腹地，要实现与发达省份多元资源的及时共享、顺畅流通，有必要依托并利用好广东这个改革开放、瞭望世界的出海口和信息窗，成立西政岭南法商学院，建立集研究、教育、培训等多功能于一体的平台，实现西政与发达省份资源的无缝对接，推进西政教育资源的供给侧结构性改革，也将进一步提升西政的品牌影响力。

“岭南学院就是要发挥平台和窗口作用，对接各种优势资源，不断推进母校与广东省的政产学研资合作，进一步扩大学校在广东省的影响力，既服务地方经济发展，又为母校发展打下坚实基础。”樊伟说。