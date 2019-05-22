广州中考指标到校计划新增一万多个

今年指标派位学校从去年43所学校增加至65所学校69个校区，指标计划19243个，比去年增加了1万余个。广州市招考网上已经公布指标派位结果，有兴趣的考生、家长可登录查看。

5月17日下午，广州市招考办举行指标到校电脑派位，今年指标派位学校从去年43所学校增加至65所学校69个校区，指标计划19243个，比去年增加了1万余个。广州市招考网上已经公布指标派位结果，有兴趣的考生、家长可登录查看。

根据广州市教育局印发的关于《2019年-2020年示范性普通高中学校部分招生指标直接分配到初中学校的实施办法》，今年指标到校做了四个方面的调整：

首先扩大了招生学校范围，从2018年的公办国家级示范性普通高中学校扩大为公办国家级示范性普通高中学校和公办市示范性普通高中学校；

其次，今年指标到校分配比例从过往的30%调整为今年的50%；

第三，为了进一步照顾薄弱初中学校，今年指标分配计划还首次对集团内农村初中学校和薄弱学校倾斜。所谓薄弱学校，即上一年中考平均分未达到全市平均分的学校。

第四，指标录取不与宿位挂钩。

国家级示范性普通高中就是大家所熟悉的华师附中、广东实验中学、广雅中学、执信中学等43所传统名校，而公办市示范性普通高中就是从前年开始陆续评定的一批优质学校：现有的包括广州外国语学校、广州市第九十七中学、广州科学城中学等一批学校。

来自市招办数据，今年参加指标到校招生的公办示范性普通高中一共是65所，69个校区。其中，广州外国语学校作为外语特色学校，不纳入指标到校。

全市共有送生学校467所，符合指标生报考资格的考生人数为59091人。集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校共有48所，分布在19个教育集团，共分得面向集团直接分配的指标180个。392所送生学校分得省、市属示范性普通高中指标计划，393所送生学校分得区属示范性普通高中指标计划。74所送生学校因指标考生数为0而未分得指标计划。

解读：“指标到校”是校内竞争

“指标到校”录取安排在提前批进行，提前批分“指标生”和“统招生”两步，先进行“指标生”的录取，再进行“统招生”的录取。

“指标生”志愿与其他批次志愿同步填报，共设3个指标到校志愿。“指标生”投档录取规则与广州普通高中学校录取投档规则保持一致，如志愿优先原则、同分排位规则、宿位限制规则等。

2019年广州市公办示范性普通高中指标到校录取最低控制分数线同期公布，各校以近3年在提前批公办公费最低录取分数的平均值下降20分，作为指标生录取的最低分数线。华南师范大学附属中学、广东实验中学、广东广雅中学、广州市执信中学指标到校录取最低控制分数线分别为703、697、691、682分。

投档时，根据送生学校分得的每所示范性普通高中的指标计划数，按考生填报该校志愿先后顺序，从高分到低分按1∶1比例投档录取。因此，指标生的实质是校内竞争，虽然排名靠前的学生有优势，但仍然受制于志愿优先的原则，志愿填报非常重要，如果志愿填报不合理，高分仍然可能落选。

根据以往经验，考生可根据自己平时的学业水平，在本年级、本班级的排名情况，来估量自己的学业情况，进而确定志愿。

考生可登录广州招考网、“广州招考”官方微信和微博查阅电脑派位的分配结果。指标计划的志愿将于6月1日至5日与普通高中统一计划志愿同步填报。