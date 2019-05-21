尚德机构推出钻石奖学金定制班，为学员提供职场技能等增值服务

尚德机构，在帮助广大学员提升学历的同时，积极拥抱市场变化，推出集学历和技能于一身的产品“钻石奖学金定制班”，并为学员提供“加薪模块”职场课和奖学金等增值服务，助力广大学员获得更加长远的发展。

教育部日前提出，职业教育将实施“1+X”证书制度改革，“1”指的是学历证书，“X”代表某种职业技能资格证书。在职场竞争白热化的今天，拥有一技之长在求职大军中会很有优势。专注成人教育的尚德机构在帮助广大学员提升学历的同时，推出集学历和技能于一身的产品“钻石奖学金定制班”，为学员提供“加薪模块”职场课和奖学金等增值服务，助力广大学员获得更加长远的发展。

据介绍，为帮助学员找准就业方向，增加就业竞争力，报读“钻石奖学金定制班”除了可以学习自考课程获得学历，学员还可以“二选一“选读美国加州大学河滨分校的心理学课程或者是该校的人力资源课程，心理学课程包含30个课时录播课程，人力资源课程包含18个课时的录播课。该课程采用原版课程（中文教学），同时将配套中文版课程，由尚德机构心理学或人力资源专业的名师同步授课，课程还将配套大量案例作业。

为保障学员学习，钻石奖学金定制班学员享受中国人保财险承保的“2-30天不满意退费险”、“不过退费险”、“考试达标险”、“政策保障险”等服务。同时，为助力更多人更便捷地享受到优质教育资源，尚德机构联合中国电信推出定制“尚学卡”，为报读钻石奖学金定制班的学员提供奖学金，采取每月60元话费补贴的形式，至少补贴25个月，总计1500元。

此外，报读“钻石奖学金定制班”的学员，如在保期内报考科目总数的75%及以上科目，成绩在70分（含70分）及以上，即可获得100%的学费奖励。为帮助学员提升职场软实力，报读钻石奖学金定制班的学员可以获得职场提薪加速包，当中包含83节《年度升职加薪必修课》，内容涉及职场规划、职场基本功、职场指南针、职场加油站、职场必备英语等，增加学员就业和加薪的机会。