避免高分落榜 这些坑要绕开

要防止失误，需要格外注意学校招生人数、批次数据的变化，不同批次也要采用不同的填报方式。

2019年中考开始，取消独立批特色课程班，独立批招生仅保留外语特色班与艺术特色班，以及自主招生。自主招生成为学校获得优质生源的重要途径。随着指标招生比例的提高，加上自主招生10%的影响，通过统招方式进入示范性普通高中的学生，竞争可预见更加激烈。此外，由于2019年报考公办高中资格的借读生（即满足“2个有” ）比去年大幅增加近24%，而8%的招生限制不变，因此预测今年借读生分数线会比去年呈现上升趋势。

今年中考的一系列政策变化，将导致招生格局的变化，在这样的情况下，往年的录取数据参考性减弱，这也容易造成定位不准而产生误判。要防止失误，需要格外注意学校招生人数、批次数据的变化，不同批次也要采用不同的填报方式。

不同批次填报策略不同

明师中考研究院的有关负责人表示，独立批自主招生报名可以有两种搭配：省市属+省市属或省市属+区属。若考生通过了2所普通高中学校的资格审核。在志愿填报环节，考生会面临“二选一”的问题。可以分析自己的特长与学校特色班的匹配度，学校的办学特色与自己的兴趣特长是否相符等因素。选出胜算较大的学校，才能在综合测评中脱颖而出。

指标批填报则需要注意，指标生最低控制线≠必录线，一般指标生最低控制线≤必录线。2018年，全市43所国家级示范性普通高中（45个校区）的指标计划共8648个，录取6489人，计划完成率为75.03%。省、市属国家级示范性普通高中方面，10所学校（11个校区）提供指标计划1877个，录取1089人，计划完成率为58.02%。区属国家级示范性普通高中方面，33所学校（34个校区）提供指标计划6771个，共录取5400人，计划完成率为79.75%。指标批未完成的计划将放入提前批次录取。计划完成率未达到100%或因为以下两个原因：基础较弱的初中达不到指标的控制线，优质的公办和民办初中或存在放弃指标。

若某初中的示范高中指标计划在指标生三轮志愿投档结束仍未完成，则不会进行降分录取，而是连同宿位一并划入到提前批统招生面向全市进行招生。优质初中，成绩达到指标生最低控制线的考生比较多，指标生第一志愿基本录满，指标生第二志愿基本无效。水平较弱的初中，成绩达到指标生最低控制线的考生相对少一些，容易出现指标生第一志愿录不满的情况，指标生第二志愿依然有搏一搏的机会。

在提前批统招生批次填报，当考生本人成绩达到或超越“优先投档线”时，若第一志愿落选，但第二、三、四志愿所填报之学校，只要学校的“最低录取线”低于“优先投档线”，必然被录取。

当考生本人成绩未达到“优先投档线”时，若第一志愿落选，则第二、三、四志愿所填报的学校，需要参考“末位考生志愿序号”和“末位考生分数”。

而在填报过程中，容易导致失误的填报方法，通常有提前批指标志愿学校的录取分数低于提前批统招第一志愿的录取分数，出现倒挂现象，很有可能会被指标志愿的学校录取，导致后面的志愿无效。志愿序号使用不当、跨度太大，梯度不合理；过于自信，没有兜底；过于保守，高分低录等情况。要绕开这些坑，需要注意的是，今年特色课程班以自主招生的形式进行招生，可以冲击8大名校的特色课程班，增加报考名校的机会；要慎重填报提前批，按照预测成绩1~2志愿选择冲击8大名校，3~4志愿一般选择略低于高分保护线的学校稳一稳；要注意第一批第一志愿的兜底，可以选择提前批和第一批都招生的学校。

没有考虑末位考生

志愿序号的作用

案例一：

报考所在区：越秀区

身份：户籍生

2018中考分数：651分

分析：提前批统招生第二志愿的录取被录取的前提条件是：

（1）该校录取分数线低于“高分优先投档线”（2018年为686分）；

（2）考生中考成绩高于或等于“高分优先投档线”。

南武的户籍生末位考生志愿序号为“1” 即表示在所有中考成绩不达到提前批“高分优先投档线”的考生当中，第一志愿即录取完毕。因此该考生提前批两个志愿均不能被录取。

没有考虑

末位考生分数的作用

案例二：

报考所在区：越秀区

身份：户籍生

2018中考分数：625分

分析：末位考生志愿序号为“2”是指在所有分数线不达到提前批“高分优先投档线”的考生当中，育才中学招收至第二志愿。但末位考生分数为“626”是指所有在第二志愿投档录取的考生中，最低分数是626。因此该考生以1分之差不被录取。

没有充分考虑同一学校

在不同批次分数倒挂问题

案例三

报考所在区：荔湾区

身份：户籍生

2018中考分数：640分

分析：同一学校在提前批和第一批同时招生，有较大的几率出现分数倒挂的问题。即在第一批的最低分数线高于在提前批的最低分数线。因此该考生的第一批第一志愿为无效志愿，浪费了一个宝贵的第一志愿。

未理解第一批

优先投档线的作用

案例四

报考所在区：海珠区

身份：户籍生

2018中考分数：598分

分析：该考生中考成绩在605分以下，以上所有志愿落选。这是“未充分理解第一批批次投档线”的典型填报失误案例。考生成绩在没有达到第一批的优先投档线（去年是605分）时，后续志愿尽量选择最低录取线等同第一批批次投档线（去年570分）的学校为宜。按上述例子，其第二志愿“四十一中”在第一批批次投档线与优先投档线（去年570~604区间）区间进行录取投档时，第1志愿已经录满。因此，即使该考生成绩达到598分，但由于既没有达到第一批优先投档线，而且所填报的“四十一中”末位考生志愿号为1，所以会造成落选。

而上述案例该考生在第3志愿填报“九十七中”，由于该校去年末位考生志愿号为2，该考生是第3志愿填报，因此也落选（无论考生成绩是否高于“九十七中”最低线）。针对户籍生、非户籍生，在各批次“优先投档线”的运用上是一致的。