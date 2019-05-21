22所示范性普高公布自主招生简章 总招生计划1274个

华南师范大学附属中学等22所学校试行自主招生，统筹下达招生计划为1274个。公办普通高中招收符合条件的随迁子女不得超过学校自主招生计划的8%。

今年是广州普通高中学校试行自主招生的第一年。日前，2019年经批准的试行自主招生的22所示范性普通高中统一公布自主招生简章。按照稳妥推进、试点先行原则，2019年试行自主招生的学校范围为省、市属示范性普通高中和每区1所区属示范性普通高中（经区教育局选定）。经批准，华南师范大学附属中学等22所学校试行自主招生，统筹下达招生计划为1274个。公办普通高中招收符合条件的随迁子女不得超过学校自主招生计划的8%。

22所示范性普高招生1274人

今年全市共有22所示范性普通高中试行自主招生，招生总计划1274个。其中省、市属示范性普通高中11所，招生计划共660个，面向全市招生；区属示范性普通高中11所（每区1所），招生计划共614个，面向本区招生。

2019年，22所试行自主招生的学校将按照规定的程序开展工作，做到七个统一，即统一公布自主招生简章、统一平台报名、统一公示通过资格审核名单、统一志愿填报、统一时间组织综合能力考核、统一公示预录取名单、统一录取。招生简章内容均包括招生计划、范围；报名条件；综合能力考核办法；报考流程；学校宿位安排情况；咨询及投诉处理机制等部分。根据要求，各校不能组织考试，要以学生综合表现评价为重要参考，鼓励创新考核办法，对考生的个性特长、综合素质做出全面考查和准确评价。各校在招生简章中已明确具体考核办法。

中考成绩要求各校或有不同

为充分保障考生的选择权利和报考机会，切实维护良好的招生秩序，考生在报名时，“最多可填报2所普通高中学校”。同时，为保障自主招生机会公平、有效，减轻考生负担，明确进入考核名单的考生填报志愿时，在独立招生批次填报并确定1所学校参加综合能力考核。自主招生录取安排在提前批录取前进行。获得自主招生预录取资格的考生，其初中毕业生学业考试成绩须达到各校在招生简章中设定的分数线，若学校招生简章中没有明确设定录取分数线，则需达到全市统一划定的普通高中招生录取最低控制分数线，方可被正式录取。

看名校如何自主招生

记者查看各校简章发现，报名资格和考核办法，除了要求具有广州市户籍（含政策性照顾学生）初中应届毕业生，或符合来穗人员随迁子女报考公办普通高中条件的初中应届毕业生，各校还有不同的要求。

华南师大附中

具有综合素质优异、学科特长突出及创新潜质优秀的初三毕业生均可申请。申请学生应至少具备以上方面特质之一，并提供相关证明材料。综合能力考核有四项：1.中英文表达能力评估；2.数理思维能力评估；3.物理实验操作能力评估；4.初中阶段所获成果认定。

自主招生录取安排在提前批录取前进行。获得自主招生预录取资格的考生，其初中毕业生学业考试成绩须达到广州市统一划定的提前批高分优先投档线方可被正式录取。被录取学生入学时直接编入“大学先修实验班”。

广东实验中学

要求考生具有较高的思想政治觉悟和道德水平，初中阶段综合表现优良，心理健康，阳光乐观。具有浓厚的学习兴趣，有扎实的文化基础、优秀的学习潜力和突出的思维品质。学科特长突出，在某一文化学科领域有突出的认知能力、思维能力和创造能力，富有探究精神。全面发展，有体艺爱好或特长，有参加社会实践活动。考生的综合表现评价、学科特长和创新潜质的佐证材料等报名材料，须整合成一份 PDF 文档在中考服务平台上传提交。

综合能力考核采用个人单独面谈的形式。每组评委 3 人,各评委根据考生面谈表现独立打分。考核过程中评委不得携带通信工具。 考核当天，考生通过抽签确定考核组别及考核顺序。考核过程中，考生个人信息将被屏蔽，待考生与已考生实施分流，考核过程全程录像（录像保存半年）。 综合能力考核具体分 3 个环节进行，总分 100 分。其中综合素质25分、人文素养35分、科学素养40分。 各环节计算 3 位评委打分的平均分，3 个环节的得分累加计算即为考生的总分。以考生的总分从高到低排序，总分相同的情况下，先后按综合素质、人文素养、科学素养单项得分的高低排序，前 62 名进入预录取资格名单。获得自主招生预录取资格的考生，中考成绩须达到广州市中考提前批高分优先投档线，方可被正式录取。

广雅中学

认同广东广雅中学的教育理念，在初中阶段学业成绩拔尖、综合素质优秀、学科特长突出， 具有出色的学术潜质、思维能力和创新能力，具有远大志向和社会责任感的初中应届毕业生。学生的综合评价、推荐材料及学科特长和创新潜质的佐证材料按要求整合成一份 PDF 文档在广州市 中考服务平台上传提交。

将成立自主招生综合考核专家评委小组，对入围的学生进行综合能力考核。考核内容包括学科素养、思维品质、学习潜能、心理素质等方面进行综合能力考核。考核方式为小组面谈。将学生分成若干个小组，每个小组安排三位以上老师负责面谈；考核过程全程录像，专家名单和面谈顺序由抽签随机确定。获得自主招生预录取的学生，其 2019 年广州市中考成绩达到全市划定的普通高中提前批录取最低控制分数线方可被正式录取。

执信中学

招收初中阶段综合素质优秀，学科特长突出，志向远大，社会责任感强，具备发展潜能与创新潜质的2019届初中毕业生。由专家组对填报自主招生志愿，且通过初审的学生进行综合 能力考核。考核形式为面谈。考生2019 年中考成绩须同时达到提前批录取最低控制分数线。执信中学为自主招生录取的考生优先安排住宿。自主招生适当向集团内初中学校倾斜。