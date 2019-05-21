为何广东多地高中纷纷试行自主招生？

现在，自主招生也成为不少地市深化高中考试招生改革的举措之一。5月13日，广州市首批试行自主招生的22所示范性普通高中公布招生简章，报名条件突出“学生创新潜质和学科特长”。

对于许多家长来说，大学的自主招生考试并不陌生，每年广东都有一批学生通过各顶尖高校的自主招生选拔走进梦想学府。

现在，自主招生也成为不少地市深化高中考试招生改革的举措之一。5月13日，广州市首批试行自主招生的22所示范性普通高中公布招生简章，报名条件突出“学生创新潜质和学科特长”。

近年来，珠海、深圳和佛山等地纷纷打开高中自主招生的大门。此举被认为可以满足拔尖创新人才的发展需要，同时可以激发普通高中学校办学活力，推动高中阶段学校办学活力，推动高中阶段学校多样化特色发展。

谁在招？

各地顶尖高中优质学位

不少地市出台的相关政策中，都明确自主招生是为了“选拔具有学科特长或创新潜质的优秀学生”，所以，拿到自主招生“入场券”的高中只是少数学校，且多为当地顶尖高中。

广州2019年试行自主招生的学校范围为省、市属示范性普通高中，及由各区教育局选定的每区1所区属示范性普通高中，即共计22所，囊括了全市和各区教育质量最优的普通高中学校。

珠海于去年首次试行自主招生，由珠海一中、珠海市实验中学、省实珠海学校3所学校先行试点，每所学校各有侧重，如珠海一中设学科创新类、奥赛类、科技创新类，省实珠海学校开设航空航天（空乘类）、航空航天（地勤类）两类招生等。

佛山参与自主招生的3所学校为佛山一中、石门中学、顺德一中，这3所学校被列入佛山卓越高中创建学校。深圳市开展自主招生的学校为深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳市第二外国语学校6所深圳公办普通高中，均为当地的优质学校。

实际上，广东最早的高中自主招生可以追溯到16年前。成立于1993年的广东奥林匹克学校由华南师范大学附属中学承办，由该校专家对学生进行遴选，顾名思义是针对具有竞赛特长的拔尖学生。

2012年，广东实验中学“南山班”开班；2014年起，华南师范大学附属中学“大学先修实验班”开班，这两个班的招生均由该高中自主命题、组织考试。这两场考试选拔了一大批来自全省各地的拔尖创新人才，成为率先探索高中招生考试改革的案例。

招多少？

自主招生总人数有限制

《广东省教育厅转发关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》要求，公办学校自主招生比例不得超过学校年度招生计划的10％。

广州今年的自主招生政策也明确各校自招比例不得超过本校招生计划的10％。随迁子女也有机会报考，但规定公办普通高中招收符合条件的随迁子女不得超过学校自主招生计划的8％，部分学校如广州市执信中学明确自主招生将适当向集团内初中学校倾斜。

佛山市自主招生政策规定，每所试点学校不超过45个学位作为自主招生计划，而在今年5月1日举行的自主招生综合素质测试中，3所学校参加自主招生考试的考生人数总共超过3800人，平均录取率仅3．55％。

不过，不少地市都在文件或在接受媒体采访中表示，试点经验成熟后会逐步扩大自主招生的范围和比例。如珠海今年就新增珠海市二中、斗门一中、北师大（珠海）附中及珠海市一中平沙校区4所学校参与自主招生，7所普通高中自主招生总计划263人，招生人数较去年117人大幅增加。“南山班”和“大学先修实验班”近年也有扩大招生规模的趋势。

怎么考？

创新考核办法综合考察学生素质

自主招生具体怎样选拔？各地市采取了不同的做法。

珠海根据自主招生参与高中学校发展的不同侧重，考试的试题也有所不同。如，珠海市实验中学的招生对象为对国学有兴趣且具备一定国学素养的初中应届毕业生，今年的笔试和面试环节都强化了学生对古诗文阅读与理解；此外，在面试环节，增加了讲好中国故事环节。

深圳自主招生以面试和“人机对话”考核为主，试题数量不多但较注重考查学生的创新思维、自主能力、学习能力、人格特质等综合素质。如去年深圳中学透露的面试题中，6位同学被分为三组展开辩论。此外6位同学共同在有限的时间内完成“游戏”任务。

广州首年实施自主招生，明确各校不能组织考试，要以学生综合表现评价为重要参考。从招生简章来看，各校考核方式各不相同，广东华侨中学将进行表达能力评估、思维辨识能力评估、书写水平评估等，广州市铁一中学则将采用人机对话的方式对学生进行考核。

为什么？

满足有学科特长和不同潜质学生的发展

“有教无类、因材施教”是许多人的教育理想。一位名校校长向记者表示，真正好的教育公平不是让每个学生都接受同等、同样的教育，而是让“超常”的学生可以接受适合他的教育，这才是真正的“因材施教”。自主招生就是为了帮助发现、选拔、培养这些“超常”的学生而设立的。

华南师范大学教授、广东省人民政府参事张敏强表示，自主招生目的是为了打破“唯分数论”，为满足有学科特长和不同潜质学生的发展需要，推动高中阶段学校多样化特色发展。

在广州出台的自主招生政策中规定，获得自主招生预录取资格的考生中考成绩须达到全市统一划定的录取最低控制分数线方可被正式录取，也就是说，即便中考成绩没有达到优质高中的要求，但只要某个方面具有学科特长或创新潜力，就可以获得冲刺优质学位的机会，破除“唯分数论”弊端。