五所高校齐开讲，专家支招如何科学选择专业、健康备考！

5月18日，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”广州场继续开讲。

5月18日，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”广州场继续开讲。现场邀请到 厦门大学/厦大国际学院、暨南大学/暨伯学院、华南农业大学、吉林大学珠海学院、北京理工大学珠海学院 前来宣讲。

此外还邀请到 全国高考志愿规划师李广华老师带来《专业圈定的方法和技巧》主题分 享，现场教大家通过兴趣法、排除法、座标法等科学的方法来迅速定位适合考生的专业！ 主任中医师、健康咨询专家董敬凯教授 也亲临现场为各位考生和家长朋友们支招， 如何在考前缓解焦虑，改善睡眠，轻松应考 。

厦门大学国际教育项目种类齐全

厦门大学设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。

厦门大学国际学院项目主管陈健茹现场宣讲

值得关注的是厦门大学的一流国际教育。目前，学校对外交流与合作深入开展，已与境外300多所高校签署了校际合作协议，与47所世界排名前200名的高校开展实质性交流合作。

【本一统招】

都柏林中外合作办学项目（3+1\4+0），纳入国家普通高等学校招生计划，在本一批次录取。

【自主招生】

英国酒店与会展管理1+2项目，英语单科成绩达110分或有效雅思成绩达5.0分；

英美澳（2+2）项目，英语单科成绩达100分或有效雅思成绩达4.5分；

预本硕连读（3+2）项目、时尚管理（2+2）项目、中日（2+2）项目、本科预科（1+3），英语单科成绩达90分或有效雅思成绩达4.5分；

艺术设计（2+2）项目，通过本省艺术类统考资格线，高考文化成绩达到本省艺术类资格线，且英语单科达90分或雅思达4.5分。

注意：英语未达标的同学可以通过国际学院组织的入学考试，获得录取机会。

厦门大学2018年在广东投档分数及最低排位情况↓↓↓

暨大、暨伯学院今年在广东有望扩招

暨南大学学科齐全，文理工医兼备。有国家二级重点学科4个、国务院侨办重点学科8个、国家中医药管理局重点学科2个、广东省一级学科重点学科21个、广东省二级学科重点学科4个。学校的工程学、化学、临床医学、药理与毒理学、材料科学、生物学与生物化学、农业科学、环境/生态学8个学科进入ESI世界排名前1%。

暨南大学伯明翰大学联合学院坐落于广东省广州市暨南大学番禺校区，目前设有数学与应用数学、信息与计算科学、经济统计学及经济学四个本科专业，于2017年开始面向全国招生，现有本科生306人。

暨南大学招生办主任黄跃雄

暨南大学2019年的招生总规模为中国内地4780人，广东增加大于100人，暨伯学院广东招生增量10-20人。录取政策为分数优先、不设专业级差、服从调剂不退档。

关于申请转专业的绩点排名要求，黄主任介绍到：

1.平均学分绩点在当前就读专业同年入学学生排名前10%（含）的学生，可申请跨校区转专业或本校区内转专业。

2.平均学分绩点在当前就读专业同年入学学生排名10%（不含）-30%（含）的学生，原则上只能申请本校区内转专业。

3.平均学分绩点未达当前就读专业同年入学学生排名前30%的学生，一般不允许转专业；如确有特长或其他特殊原因，原则上只能申请本校区内转专业。学生申请转专业要通过申请、考核、公示等程序，学生入学第二学期即可提出申请。

暨南大学伯明翰大学联合学院书记兼副院长李琼宣讲

暨伯学院招生对象为全国普通高考理科考生，2019年总招生规模为230人，其中广东省招收114人。可报专业有数学与应用数学、信息与计算科学、经济统计学、经济学。报考要求数学科目分数不低于科目总分的75%；英语科目分数不低于科目总分的80%；凡报考并上线者，将按照学校的录取规则，择优录取。

华农今年新增四个本科专业

华南农业大学是全国重点大学，广东省和农业部共建的“211工程”大学，广东省高水平大学重点建设高校。始创于1909年，有百余年的办学历史。学校学科门类齐全，共有99个本科专业。农林学科优势突出、理工学科实力强劲，管理类实力不俗，艺术学科异军突起。

华南农业大学原招生就业处副处长 苏相利宣讲

今年新增四个本科专业招生：数据科学与大数据技术（理学）、家具设计与工程（工学）、中药资源与开发（理学）、野生动物与自然保护区管理（农学）。

据介绍，华农2019年学校拟扩招1000人，扩招计划主要投放在广东省。普通类考生实行“分数优先”的原则，艺术类术科成绩使用术科统考成绩的，录取时实行“分数优先”的原则。

2018年学校普通类在广东省录取分数情况↓↓↓

2018年学校艺术类在广东省录取分数情况 ↓↓↓

吉珠致力打造核心专业群

吉林大学珠海学院是经教育部2004年5月18日批准成立，现设24个二级学院、9大学科专业集群，58个本科专业，全日制普通本科在校生30000余名。

吉珠作为广东省首批应用型普通本科转型试点高校，拥有广东省重点学科3个——计算机应用技术、生物工程、 建筑学，10个省级优质专业，14个省级精品课程，13个省级学生校外实践教学基地，6个省级实验教学示范中心。

吉林大学珠海学院招生与就业处副处长陈闪荣宣讲

【招生政策】在平行志愿省份，已投档至吉珠的考生，在政审、体检合格且服从专业调剂的情况下，均不退档。

【辅修专业、双专业及第二学位】学校鼓励学有余力的学生充分利用优质教育资源，选择修读辅修专业、双专业及第二学位专业。符合条件的可获得相应的证书。

【本科毕业证书及学士学位授予】按国家招生管理规定录取并在我校注册学籍的学生，在允许的修业期限内获得规定的学分，达到毕业要求时，准予毕业并颁发吉林大学珠海学院毕业证书。对符合学位授予条件的毕业生，授予吉林大学珠海学院学士学位并颁发学位证书。

吉林大学珠海学院近三年录取分数线↓↓↓

陈闪荣处长介绍，学校环境佳，学生住宿均为4人间宿舍，未来将有地铁直达。欢迎家长及考生到校参观。学校的校园开放周时间为6月25日-7月2日。

北理珠国际教育多元化

北京理工大学珠海学院经教育部批准，于2004年5月8日正式成立，以北京理工大学为办学主体，实施全日制本科教育。北京理工大学珠海学院注重人才培养，师资力量强，拥有53个实验室（中心），384家校企共建实践教学基地，2个省级协同育人平台，4个省级实验教学示范中心。

北京理工大学珠海学院中美国际学院社会参与及招生服务部门主任邱园园宣讲

北京理工大学珠海学院中美国际学院作为北理珠唯一专注于开展中外联合培养的专业学院，目前在校生近千人。学院贯通本科基础、本科专业和研究院三个阶段的联合培养，国际师资、全英教学、小班授课，充分发挥弹性学分制度，为学生提供更多元化的学习及升学的机会。

在专业设置上，北理珠以金融科技为主，紧扣时代脉搏，通过课程结构和教学管理的融合创新设计和跨学科课程研究贯彻应用博雅教育理念。

北京理工大学珠海学院中美国际学院属于教育部计划内高考统一招生，广东招生代码：13675，国内学费：8万人民币/年，国外学费：30-50万人民币/年，设置新生入学奖学金、在校学生奖学金、国际学生奖学金三类奖学金。

专业圈定的方法和技巧

高考志愿填报的几大步骤中，圈定专业是所有环节里面最难作出抉择的一个步骤。既要考虑考生的个性爱好，又要考虑未来的就业出路。本场活动全国高考志愿规划师李广华老师带来《专业圈定的方法和技巧》主题分享，现场教大家通过兴趣法、排除法、座标法等科学的方法来迅速定位适合考生的专业！

全国高考志愿规划师李广华老师

技巧一：从心出发，多层选择定方向。

择已所长、择己所向、择机所爱，可以根据加德纳多元智能评估、MBTI职业性格测试、霍兰德职业兴趣测试等了解考生适合从事的工作。择己所需，明确未来发展规划评估，是否考研、是否出国、是否考公务员还是没有规划。

技巧二：借用数轴ABC，快速剔除无所虑。

了解专业的“课程、就业方向、排名、流向、科研”，如果跟自己考虑有出入可以考虑降级，如身体情况限制则删除，另外增补。

技巧三：切勿望文生义，要深度了解专业。

李老师为大家举了部分专业示例，来深度辨识专业究竟是学什么、做什么。

技巧四：线上线下同步走，了解可走多渠道。

各位家长需要通过多种途径，详细了解专业人才培养方向、专业课程设置、专业就业情况。线上：高校官方网站的“招生专栏”、“专业介绍”；线下：高校咨询会、走访高校、向招生人员咨询、访谈大学生。

如何缓解考前焦虑，轻松应考

考前的紧张气氛几乎对每个考生都是一种无形的压力。很多考生容易受成绩、临考压力的影响，紧张、焦虑、失眠，不仅影响复习，还会形成负面情绪，造成新的压力，恶性循环下，怎么能有状态上考场？主任中医师董敬凯教授为各位考生和家长朋友们就如何管理睡眠进行支招！

主任中医师、健康咨询专家董敬凯教授

考生考前应避免过度焦虑，应控制好睡眠时间及质量，尽量在晚上11点前睡觉。决定睡眠是否充足，除了量的要求外，更主要的还有质的要求。只有深度睡眠，才能使大脑皮层细胞处于充分休息状态，也之称为“脑睡眠”，对稳定情绪、平衡心态、恢复精力有重要作用。考试在前，我们如何睡个好觉？有三种方式：摆动法、自我按摩、深呼吸。

摆动法：自由站立，全身放松，双手在体前有节律地上下摆动，双腿带动身体进行有节律地抖动，10分钟左右。

自我按摩：和做眼保健操一样用手指推眼眶周围，后揉太阳堂还有眉心各式各2分钟，然后揉按颈椎两侧的下陷处，那里就是风池穴3分钟。

深呼吸：睡觉前数自己呼吸的次数，同时做深长的呼吸，呼气时尽量呼尽，吸气时尽量吸足，吸气时想象气吸入腹部，吸气呼气都要缓。一般36次左右。

2019广东高考招生咨询会于3月-6月举办，旨在为考生提供了一个与高校零距离交流的权威平台。全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握广东2019高考招生政策，邀请热门高校招生办负责人以及教育资深专家，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。

扫描下方二维码看2019广东高考招生咨询会5月18日广州场活动直播。

5.18上午场

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