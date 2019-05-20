2019全国主流网络媒体走进重庆电子工程职业学院 探访西部职教“排头兵”的高水平特色发展之路

5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆电子工程职业学院。来自人民网、中国网、光明网、央广网等30余家中央级省级重点新闻门户网站记者深入校园，共同感受学校的办学魅力。

5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆电子工程职业学院。来自人民网、中国网、光明网、央广网等30余家中央级省级重点新闻门户网站记者深入校园，共同感受学校的办学魅力。

承载着53年悠久历史的校史馆；充满创新与活力的“重电众创e家”；“大师”荟萃的的长安汽车大学智能制造工程学院；智能化的大数据可视化创新中心、重电-华为智慧创新中心、智能安防工程实训室……重庆电子工程职业学院之行，让记者们感受到了这所西部职教“排头兵”的办学实力。

探秘“重电专业”

高水平专业群创建之路 成采访团热议话题

将数据转变成具体的图表和符号，展现在大屏幕上，供控制中心工作人员决策和使用，这样的场景不仅仅出现在科幻电影中，它也正在重庆电子工程职业学院“上演”。

在大数据可视化创新中心，基于高精准电子地图、监控画面的综合监视、统计数据的实时呈现等技术的大数据可视化，让采访团成员们亲身感受了它在提升组织决策判断力、整合优化信息资源和服务等方面的重要作用。

据学校人工智能与大数据学院相关负责人介绍，该创新中心是学院与多家企业联合承建的。每年，企业会向中心提供数千万的可视化项目，进而让师生在实际的可视化制作中，适应行业规则与标准，精进技能水平，同时服务社会发展。

感受完大数据可视化的魅力，采访团来到重电-华为智慧创新中心。该中心由华为技术有限公司捐建，主要着力于与学校在智慧技术领域的创新合作。

在智慧校园IOC智能运营中心，大家可以通过屏幕感受学校生活与教学的智慧化。通过“一网、一中心、一平台、N应用、一管理”的模式，学校被连成了一个智慧化的有机整体。

通过创新创业云平台，华为也向重电师生提供云计算、大数据、物联网等领域资源。结合重电ICT实训基地设备，助力学校师生在相关领域的人才培养、成果转化和创新孵化。

学校根据重庆市产业发展背景，通过“产业链”“技术核”“职业域”的全对接，以大数据、人工智能、物联网技术、智能制造为骨干，努力打造面向世界水平、全国一流、区域领先、重庆特色的8个专业集群体系。

探访“重电融合”

采访团争相“取经” 要将重电好经验带回去

在智能安防工程实训室内，同学们正在老师的带领下进行安防视频监控技术的实操训练。在这间实训室内，学生可以通过源自国内安防巨头海康威视和萤石科技的真实案例，感受真实还原的工程场景。

“以实际案例来引导学生进行关键技术的学习，这不仅便于学生对抽象技术的理解和应用，还能让学生在校就适应企业的工作，这一定程度上提高了学生的就业竞争力。”在观看了实训室及学生们的上课情况后，来自新疆网的记者李磊说。

据电子与物联网学院相关负责人介绍，该实训室是学院与海康威视校企共建的共享实训室。主要以物联网工程设计与管理、安装调试和运维类岗位技能为向导，培养学生在物联网领域中工程设计管理与系统安装调试能力。

随后，采访团成员还对学校长安汽车大学智能制造工程学院进行了深入了解。在长安新能源培训室内，来自南海网的记者叶海声对学校新能源汽车技术人才的培养产生了浓厚兴趣。

“如今，海南正在推广使用新能源汽车以加强生态环境保护，这将对新能源汽车技术人才产生大量需求。”通过现场了解和沟通，叶海声希望将学校在相关领域的人才培养经验带回海南。

在长安汽车大学智能制造工程学院内，采访团成员还认识了被媒体誉为“汽车教育界发明家”的陈志军，以他名字命名的“陈志军技能大师”在提高重庆市汽车维修水平、汽车测试能力及高端技术技能型人才培养质量上都做出了突出贡献。

据了解，长安汽车大学智能制造工程学院是学校与重庆长安汽车股份有限公司在“全价值链下的校企战略联盟”合作基础上，共同成立的具有混合所有制特征的产业学院。校企双方通过推进“双主体领导下的院长负责制”，实现深度产教融合。

对话“重电创客”

产品科技感爆棚 采访团点赞重电“创客精神”

在重庆电子工程学院创新创业园，普创咖啡区、投融资谈判区、双创导师咨询区、创客体验区、项目路演大厅等功能室一应俱全。在这片4600平方米的创业园内，每年都有近50个学生创业团队入驻，近20个项目被孵化。

在二楼的公司独立办公区，机器人创新团队、智乐科技、工业产品设计等学生工作室吸引了采访团成员的驻足参观。在“创客”们地热情讲解中，采访团成员感受到了重电创业团队积极投身“双创”事业的热情与活力。

“这些学生推出的产品和学校的专业特色结合得很紧密，推出的产品科技含量很高，可以说真正地做到了学以致用。”在与“创客”们深入交流后，来自西部网的记者胡晋云说。

在双创成果展区内，师生们的创业事迹感染了现场的记者。大家纷纷感慨：“这里简直是创客们的天堂！”学校依托国家级众创空间，不断深化产教融合、校企合作，持续推进创新创业教育改革，在创新创业基地建设、人才培养、师资建设等方面都取得了丰硕成果，为社会培养了大批“双创”人才。

近年来，学校先后荣获“全国就业50强高校”“全国创新创业50强高校”荣誉称号，“双课融通•三师协同•四步循环：高职院校双创育人模式”荣获2018国家级教学成果奖二等奖。

重电“面对面”

观点碰撞 高水平职教的“重电样本”获赞

在与全国主流媒体记者的座谈交流会上，重庆电子工程职业学院党委书记孙卫平在致辞中向来自全国各地的中央及省级重点新闻门户网站的知名教育主编、编辑记者朋友们表示热烈的欢迎，并对学校办学成果进行了简单介绍。

孙卫平表示，学校连续三年获得全国高职院校“服务贡献50强高校”，同时，还是全国高职院校“教学资源50强高校”“全国就业50强高校”和“全国创新创业50强高校”。学校连续两届蝉联国家级教学成果奖一等奖，这在重庆高校中尚属首例，在全国高职院校中也屈指可数。

随后，重庆电子工程职业学院校长聂强作主题发言，他从学校综合实力、战略区位、专业特色、领军人才培引、育人成效等方面向全国主流网络融媒体主编、记者们介绍了学校办学情况，同时对学校的未来发展及规划进行了分享。

“到2022年，学校在制度、机制、标准等方面取得重大改革突破，成为中国特色高职学校现代 治理的标杆、‘大人物’领域职业教育标准的引领者、‘全人教育’培养卓越工匠的开拓者、 服务长江经济带绿色智能发展的创新源、‘行企园所校’命运共同体的构建者、‘一带一 路’走出去产能的成长伙伴。”

在媒体记者互动提问环节中，光明网、央广网、中国网、大众网、云南网、西部网、南海网等记者朋友们围绕学校“双高”创建、产教融合、创新创业、双师型教师队伍建设、人才培养等方面进行了提问，学校相关负责人就提问进行详细解答。

通过实地走访、座谈交流，采访团成员们对重庆电子工程职业学院在“双高”创建上的探索表示充分肯定，并认为重庆电子工程职业学院为中国特色高等职业教育提供了可供借鉴的“重电样本”。