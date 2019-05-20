2019全国主流网络媒体走进重庆能源职业学院 惊叹重庆民办高等职业教育发展速度

采访团走进重庆能源职业学院，围绕学校产教融合、创新创业、社会服务、校园文化等主题进行全方位了解、报道。

“志合者，不以山海为远”。5月16日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团走进重庆能源职业学院，围绕学校产教融合、创新创业、社会服务、校园文化等主题进行全方位了解、报道。

上午9时，在重庆能源职业学院大数据学院，来自全国的主编、记者们惊叹能源携手“重大”+“阿里”的人才培养模式；在电梯学院点赞电梯专业产教融合的“能源样本”；在“梯联网中心”体验电梯安全的智能大脑；在油气储运仿真实训室了解填补重庆空白的油气类高职学生教学实践……

“能源”携手“阿里”+“重大”

大数据人才培养模式引惊叹

从搜索看喜爱品牌、从记账App看年轻人收支、从微博看企业营销，大数据站在让人意想不到的角度观察和记录着每个人的行踪。5月16日，主编、记者们走进重庆能源职业学院“大数据科学营”，与学生们一起体验大数据的魅力。

据了解，本次科学营活动由重庆能源职业学院携手阿里云计算有限公司、飞象工业互联网有限公司联合开展，也是学校建校10周年纪念活动之一。

“参加科学营的63名学生已经在2019年分类考试招生中被学校录取，入校后他们将享受‘阿里+重大’的创新培养模式。”据重庆能源职业学院大数据学院副院长陈国靖介绍，阿里巴巴已与重庆能源职业学院建成了西南地区首个设置在高职院校的大数据学院，共同培养大数据智能技术应用型人才，助推重庆市大数据产业的快速发展。

在人才培养方面，能源职业学院携手阿里巴巴集团，实现校企双方共同参与专业设置、制定人才培养方案，实行项目制培养；在师资方面，携手重庆大学，开展师资培训、研发能力提升，培养高素质技术技能人才。

对于记者们提出的就业去向，陈国靖表示，大数据技术与应用专业学生就业方向十分清晰，他们将在“阿里生态链”上的企业从事数据挖掘及分析工作。

“学校环境、实训条件、专业建设都让人惊叹，特别是重庆能源职业学院与阿里巴巴携手培养专业人才，这让我很惊讶。”南海网总监叶海声表示

“三方携手，共同育人，让毕业生离企业更近，这样的培养模式值得推广。”网上天津编辑黄丽琴在详细了解了大数据学院育人模式的好处后，竖起了大拇指。

记者体验电梯安全的“智能大脑”

人工智能背景下的电梯专业建设经验值得推广

“电梯实训基地全部采用电梯生产企业在用的真实设备，包括2台扶梯、10台直梯、30个模块、180套设备，价值3000余万元。”在电梯实训中心，重庆能源职业学院电梯学院执行院长司良群教授向主编、记者们介绍了电梯专业建设情况。

据了解，2014年，重庆能源职业学院与世界500强企业瑞士迅达(中国)电梯公司共同创办了电梯学院，这也是西南地区首个培养电梯专业高技能人才的高职教育基地。

在人才培养上，校企双方从培养方案到课程安排、教材编写、师资培训、实习实训、学生管理等，每一个环节都共同参与、有序推进，开展深度合作育人。

“在电梯行业逐渐智能化的大背景下，我们的电梯专业人才培养将有什么变化？学校又有哪些探索值得向全国电梯专业推广？”在活动现场，中国网记者曾瑞鑫提出了自己的疑问。

据司良群教授介绍，目前，电梯专业依托教育部“现代学徒制”试点项目，积极探索“双主体、三平台、六合一”的人才培养模式改革，初步构建起了中高职衔接、专本贯通的职业教育立交桥，培养具创新精神与素养的从事电梯行业工作的高素质技术技能人才初见成效。

“我们的人才培养方案已经开始调整，比如将偏机械类的课程转向为偏人工智能的课程。”司良群教授表示，市级平台“电梯智能运维重庆市高校工程中心”已经建成并开始运营，学校已联合特检院、飞象物联、重庆大学大数据学院等7家单位联合申报“重庆市技术创新与应用发展专项重点项目”，并积极准备申报科技部国家级重大项目。“该中心融合电梯、大数据、物联网等多个专业，是人工智能背景下电梯专业人才培养的一大趋势。”

随后，主编、记者们走进司良群教授口中的重庆梯联智能技术有限公司。据了解，这是重庆能源职业学院产教融合成果产业化的项目之一。

记者在现场看到，“城市电梯安全监管智能化云平台”已完成，电梯安全有了“智能大脑” 。

“该平台实际上是基于大数据智能管理的信息化中心，通过电梯物联网，对监管城市的城市电梯全生命周期进行全方位分析，有针对性的进行安全运营情况管理。目前，该平台在重庆市范围内尚属首例。”据司良群教授介绍，随着人工智能快速发展，电梯的运维也将进入物联网时代，人才培养同样也开始转向。

“电梯安全关系千家万户，这个专业紧扣社会需求，特别是他们作为一所民办学校在产教融合上做的探索，让我很感动，为他们点赞。”中国吉林网主编华欣欣在了解电梯专业建设情况后表示，这是一所真真正正潜心办学的学校。

学生高质量就业

记者们争相了解学校在本省招生情况

在油气储运仿真实训室，主编、记者们了解到这是油气储运工艺仿真石油天然气工程类专业的核心实训室，是由重庆市财政支持建设的实训基地。是重庆行业学会指定石油天然气科普教育基地。

“重庆能源职业学院是重庆市唯一开设有油气开采技术、油气储运技术、城市燃气工程技术三个专业的高职院校，其对口的就业单位有中石化、中石油、中海油和所属的石油化工分公司、石化研究院、石化设计院、大型跨国石油公司、航空油料公司、港口等。”据重庆能源职业学院能源与食品药品学院院长许行教授介绍，该专业毕业生一直是企业“争抢”的对象。

在活动现场，新疆网副总编辑李磊对重庆能源职业学院在新疆招生情况进行了解，并表示新疆油气资源丰富，人才需求大。据重庆能源职业学院招生处处长赵强介绍，目前学校在新疆有“单列南疆计划”，今年也会增加招生计划。

云南网记者高艺萌则对学校在云南的招生情况进行了解，并希望能给想报考重庆能源职业学院的云南考生给出建议。据赵强介绍，重庆能源职业学院在昭通市镇雄县年定向招收300名高中毕业生，镇雄县籍学生在学校就读期间，除享受国家对高职院校学费、助学金政策及学校其他补助政策外，学校一次性再给予镇雄县籍学生共计2000元/生的生活补助或学费补助，并负责学生首次到校的交通费用。

在记者提问环节，主编、记者们围绕“专业建设”“铸能”“电梯专业”“党建”“创新创业”“大数据科学营”“招生就业”等问题与学校相关负责人进行探讨。