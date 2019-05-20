2019全国主流网络媒体走进四川美术学院 探索“艺术”与“教育”的融会贯通

来自全国的30余家网络主流媒体记者，参观、走访了川美校园老院子、特色工作室、美术馆、大学生文化创意微型企业园等，还通过座谈，就该校的人才培养、学科建设、艺术招生、思政课程建设等进行了深入了解。

5月15日下午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进四川美术学院虎溪校区，来自全国的30余家网络主流媒体记者，参观、走访了川美校园老院子、特色工作室、美术馆、大学生文化创意微型企业园等，还通过座谈，就该校的人才培养、学科建设、艺术招生、思政课程建设等进行了深入了解。

可见农耕、可观画展

这就是川美校园

“如此桃花源般的景致，真不敢相信是在大学校园内！”初识川美，全国主流网络媒体主编、记者们不禁发出感叹。在川美校园内，可见农耕，可观画展，这座没有围墙的校园成为乡土文化、公共文化生长的沃土，川美校园也因此成为“首届国际公共艺术奖”亚洲地区唯一获奖项目。

四川美术学院院长庞茂琨介绍，学校接待过很多国内外的同类型高校的人来参观，都十分赞叹，中国还有这样的大学校园。庞茂琨表示，学校在打造校园的过程中，坚持生态怡人、文化塑人、环境育人，注重尊重自然、尊重环境、尊重人。

值得一提的是，在四川美术学院虎溪校区校园中心区域，还保留了农舍，让原来居住在此的农民继续在这片土地上春耕秋收，充分体现出学校以人为本的办学思想，让师生也领悟到人与人之间的尊重与关怀，达到环境育人的目的。

学校在建设生态文化校区的过程中，把高等美术教学特点和校园文化特色充分融入到校区建设的每一个细节，实现了校园文化建设与校区生态建设的相辅相成、和谐交融、共放异彩。

在主题创作中学习感悟

“思政+艺术”让理论教育“活学活用”

在手工艺术学院漆画教室、美术馆、虎溪公社艺术家工作室、版画系，漆画主题创作、“中国乡村美育行动计划展”“外出实践教学展”、重大题材创作、版画主题创作均吸引了记者团一行围观。

“这幅作品将现实主义与浪漫主义巧妙融合，突破了画作的传统表达手法，让‘乡村图景’带给人不一样的视觉冲击！”青岛新闻网记者张力伟坦言，在走访过程中，深入感受到学校“思政+艺术”教育模式的独特魅力，学校将专业特色与思政教育巧妙融合，让学生对思政教育内容真正“学以致用”。

川美思政部主任陈勇表示，川美积极探索把大学生思政工作代入主题创作、重大历史题材创作中，并通过将经典美术作品融入思政课堂、让艺术家跨界讲思政等方式，让思政教育内容和形式更加丰富多样，促使学生由被动接受变为主动自学。

陈勇发现，为了创作出优秀的作品，学生们在进行主题创作前的理论学习比思政课堂上积极得多，不仅主动记笔记，还会跟老师探讨如何将这些理论通过作品呈现。“有互动的教学肯定比灌输式的教学效果好。”陈勇说。

10年“磨”出8000万产值创业园

吸纳创业大学生1000余人 创业率超10%

毕业后的“出路”好，是四川美术学院“吃香”的一大原因。除了培养职业艺术家，川美也非常重视学生创新创业能力和意识的培养，学校创新创业氛围浓厚。

湖北日报荆楚网记者陈玲在参观大学生文化创意微型企业园时，对这些大学生的创业热情与实力深表敬佩。“我了解到，川美有个‘网红’学生胡楚靓，在校创业期间，曾创下双十一当天营业额破千万的记录，简直太厉害了！”

据四川美术学院学生处副处长张弛介绍，川美微企园自2009年创办以来，构建了全域创新的专业教育体系、分层递进的创业课程体系，搭建了功能完备的创新创业实践平台等，仅10年时间，已成功孵化注册微型企业213家，园区年产值达到8000万元，吸纳创业大学生1000余人。

“鼓励引导大学生创新创业，对促进学校内涵建设、学科发展、深化教育教学改革，创新人才培养模式、提高人才培养质量等，都具有重要的现实意义。”张弛表示。

以“双一流”引领学校内涵发展

向“国内一流、国际知名”办学定位持续迈进

当日下午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团除亲身感受这所颇负盛名的艺术院校的魅力，还驻足“老院子”，参加了座谈交流会。

会上，四川美术学院党委书记黄政致欢迎词，并介绍了学校基本情况。他幽默地说到：“这个老院子是我们川美最尊贵的会客厅，欢迎全国主流网络媒体主编、记者来到川美！”

党委副书记、院长庞茂琨则就四川美术学院办学理念、以人民为中心的创作导向、人才培养理等方面，向全国主流网络媒体的记者们进行了详细介绍。庞茂琨强调：“川美培养人，不是让学生复制一个你，而是塑造一个他！”

随后，来自网上天津、河北新闻网、浙江在线、中国江西网等媒体的记者们，围绕“思政+教育”如何开展、学生就业状况、“强化师资，留住好老师”方面的川美经验，如何运用艺术特色助力“乡村振兴”等方面进行提问，四川美术学院副院长彭林权，人事处处长王劲，教务处处长、艺术与乡村研究院执行副院长王天祥等相关负责人一一进行了解答。

通过实地走访、座谈交流，记者团一行对川美将“艺术”与“教育”融会贯通的做法赞不绝口，纷纷表示“被川美的独特魅力深深折服”“大饱眼福”“不虚此行”。

据了解，近年来，四川美术学院坚持以本为本，构建了“大平台+多通道”的人才培养模式，以“双一流”引领学校内涵发展、特色发展，正坚定不移地朝着“国内一流、国际知名”的办学目标持续迈进！