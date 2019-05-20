2019全国主流网络媒体走进重庆邮电大学：触摸人工智能时代下的“重邮速度”

15日上午，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆邮电大学。

15日上午，“教育新时代：融合的力量”——“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆邮电大学。

来自人民网、中国网、中国新闻网、光明网、央广网、中国教育新闻网等全国30多家主流网络媒体的教育主编、记者一同走进重邮校园，实地参观了学校校史馆、科技成果展、创新创业展及“红岩网校”；就该校的办学特色、创新创业教育、科研成果、建设“一场所两高地”等主题进行了座谈交流。

扎根巴渝 感受重邮特色通讯之路

上午9时，全国30多家主流网络媒体的教育媒体人到达重庆邮电大学，开始参观学校校史馆，详细了解学校的历史积淀和精神凝练。

校史馆内，重庆邮电大学档案馆馆长高永青给全国主流网络融媒体主编、记者们介绍了学校的发展历史和通信行业发展历史，带领大家参观了“八纵八横”光缆干线网、手机专题展、学校荣誉墙、人形机器人、产学研毕业墙等主题展览。

为了加深对校史馆的印象，切身感受到学校的行业特色，采访团记者们站上了馆内的 “通路平台”，通过脚踩踏地面地图上两个城市之间的通讯通路接触点，感受了我国通信网的庞杂和畅通。

值得一提的是，该校利用校史馆的展柜，展示了我国从第一代的“大哥大”到“3G手机”的各个阶段最具代表性的几十款手机，让大家真切感受到新中国邮电通信事业发生的翻天覆地的变化。全国主流网络融媒体主编、记者们纷纷驻足拍照、感叹，“这个专题展很有个性和意义，可以看出学校发展的脚步一直紧紧跟随着新中国邮电通讯事业的发展速度，非常具有邮电信息化特色，也彰显了重庆邮电大学校史馆的个性。”

“十年磨剑，山城尽多诸葛亮，百载邮电，中土已是世界通。”据了解，近年来，该校多次获得了国家技术发明奖、国家科技进步奖、教育部十大科技进展奖等各类奖项。

随后，全国主流网络融媒体记者团先后参观了重庆邮电大学的科技成果展、创新创业展和“红岩网校”，详细了解学校推动信息产业发展的科技成果、创新创业“五位一体”育人新模式及打造成效、引领大学生思想政治教育的“红岩网校” 网络宣讲主阵地。

落地山城 了解重邮服务地方之举

参观完后，重庆邮电大学校党委书记、校长李林，校党委副书记游敏惠，学校党办、校办、组织部、宣传部、学工部、团委、教务处、学科办、招就处、科技处、产学研办、人事处、信息化办、马克思主义学院、创新创业教育学院负责人及全国30余家主流网络融媒体主编、记者共同参加了“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动座谈会。

会上，该校校党委书记、校长李林围绕学校办学历程、办学精神，学校“一场所两高地”建设，贯彻落实立德树人根本任务，学校人才培养模式，政产学研平台建设等方面综合介绍了重庆邮电大学的改革与发展情况。

李林表示，在重邮69年的办学历程中，学校努力培养德智体美劳全面发展，具有扎实的专业知识、持续的发展能力、执着的行业情怀的高素质创新型人才；努力取得一批高水平原创性成果、战略性技术与创新产品；努力在推动信息行业发展和全市经济创新力和竞争力提升方面发挥重要作用。目前已形成了艰苦创业、奋发有为的办学精神，形成了求真务实、勇于创新的办学追求，形成了立足信息行业，服务地方的办学价值。

此外，记者提问环节，中国网、新疆网、大众网、中国教育新闻网、长城网的记者们围绕重庆邮电大学“新工科”建设，“一场所两高地”建设、党建工作、全国文明校园建设等情况进行了提问，学校相关负责人作了一一解答。

据了解，近年来，被誉为“中国信息通信人才的摇篮”的重庆邮电大学，抓住西部大开发、重庆大建设、信息产业大发展的历史机遇，秉承“修德 博学 求实 创新”的校训，坚持特色办学、开放办学、创新办学，致力于信息领域高素质创新型人才培养，致力于信息科学技术研究，致力于国家、行业、地区经济社会服务，致力于社会文明传承创新，争取为我国信息产业和地方经济社会发展做出新的更大贡献。