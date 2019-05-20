厉害了！重理工打造全方位“互联网+会计”教育

重庆理工大学会计学院用一道公式解锁教学改革，开创“互联网+会计”新模式！

“非常欢迎重庆理工大学会计学院的学生，会计信息化方向的学生有多少我们就要多少！”瑞华会计事务所分管人力资源的总监朱丹旗对重庆理工大学会计学院的学生竖起大拇指！是怎样的一套“互联网+会计”人才培养模式频频获得业内专业人士点赞呢？重庆理工大学会计学院用一道公式解锁教学改革，开创“互联网+会计”新模式！

“专业化+信息化+国际化=全方位的‘互联网+会计’教育发展！”

全国“互联网+会计”MPAcc特训夏令营获得业内高度关注 重庆理工大学供图

基础“专业力”强化！

专业化驱动最强团队 产学研用升级“战斗力”

“互联网+会计”复合型专业人才培养是重庆理工大学会计学院的培养目标，而以专业化“最强团队”为主力，通过持续性推进教学改革，产学研用协同育人升级“战斗力”便是人才培养的独到功夫。

持续性推进教学改革。学院包含会计学、财务管理、审计学三个专业，财务管理专业被列为校级新一轮特色专业建设项目，审计学专业被列为校级重大教学改革培育项目，会计学专业作为国家级特色专业、国家综合改革试点专业，更是被列为学校新一轮的“品牌专业建设项目”及重庆市“一流专业”建设项目。

产学研用协同育人。学院积极与政府事业单位、企业达成战略合作。通过开展技术咨询、委托研发、联合研发等方式与企业进行产学研合作。与重庆市审计局、税务局等共建实习基地30多个。

师资团队强化专业基础。学院通过多年持续建设，形成了以何建国教授和陈旭教授为负责人的《会计学》课程群和《会计信息化》课程群两支“重庆市级教学团队”。

课程建设方面，团队塑造了《会计信息化》国家级精品课程和国家级精品资源共享课，及其《会计学基础》、《中级财务会计》在内的省部级精品课程5门、省部级精品资源共享课程等10余门，涵盖了会计学、财务管理、审计学三专业几乎全部核心课程，真正体现了“教学水平高，课程建设好”的人才培养优势；为了强化学生专业能力，团队教师更是通过指导学生参赛、让学生参与做项目等方式，深度激发学生的二、三课堂活力。

“重庆理工大学会计学院是全国会计届唯一的可以做工科化毕业设计的文科类专业学院，同时本科生还具有财务软件的二次开发能力！” 会计学院党委书记阎建明透露，学院基于中国石化、重庆海事局等社会服务项目以及互联网、大数据、云会计等科学研究课题和优秀毕业设计选题，强化学生专业能力，以科研促教学。

“复合型”人才转型！

探索信息化人才培养 业内点赞“重理工模式”

未来，人文社会科学发展必须与信息技术结合，而“重理工模式”正是典范。

重庆理工大学会计学院构建了“基础层、技术层、综合层”分层次的IT类课程体系和系统性的培养方案；以科学研究课题和优秀毕业设计选题为切入点，创建具有自主知识产权的 “互联网+会计”、“互联网+审计”、“互联网+税务”、“互联网+金融”、大数据决策等五大专题系列实验原型系统案例库；将软件工程中的原型法思想引入实验教学，首创具有基础性、扩展性、创新型的“基于BEI的阶梯式实验原型教学法”，使能力不同的学生都能够完成实验，并从中获得最大程度的提高……

通过突出大众化教育背景下人才培养信息化、国际化培养，重庆理工大学先后建成 “国家级特色专业”、“国家级专业综合改革试点专业”、“重庆市三特专业群”、国家级精品课程建设”、“国家级精品资源共享课程、重庆市人才培养模式创新实验区”等二十多个国家、省市级质量工程。

多年来，该院探索的“重理工模式”的人才培养模式频频获业内人士点赞。

尤其可贵的是，2011年，《会计信息化课程教学团队》被评为重庆市级教学团队，2013年，《会计信息化》被评为国家级精品资源共享课程立项项目，2017年，“信息技术驱动下的《会计信息化》课程改革与实践”获得重庆市教学成果一等奖，2018年“互联网+”背景下会计人才信息技术能力培养体系构建与实践更是获得教育部教育成果二等奖。

目前，重庆理工大学会计学院正在推进新一轮人才培养改革。将面向全院所有学生开设人工智能和大数据Python语言课程，重点打造适应大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术背景下的大数据智能财务专门人才。

扩大国际“朋友圈”

培养国际化发展视野 走向世界“国际范”满满

重理工会计学院的教学模式不仅辐射全国，培养的国际化学生的更是走向世界，获得国际官方机构的认可！

重理工会计学院2015级学生储佳玲曾在伦敦学习交流期间，受到ACCA官方全球会长李志明的亲自接见，超强的综合素质更是获赞连连！

2009年，重庆理工大学会计学院率先开设财务管理CIMA教改实验班。近年来，重庆理工大学始终把“国际化”作为人才发展的一个重要方向，会计学院更是进一步加大与国内外机构的合作，致力于培养具有国际化视野的优质人才。

精心打造ACCA（国际注册会计师）、CIMA（国际管理会计师）、CPA（注册会计师）等专业方向培养方案，与国际CIMA、ACCA组织合作，成建制班培养CIMA、ACCA国际会计人才。

与CIMA、ACCA等相关国际知名机构建立长期合作机制，增加全英文课程在教学中所占的比例，增开国际专业英文课程26门，实施专业课程国际化工程。

采取走出去，引进来战略，推进与国外高校的深度合作，打造国际化的核心课程群，实行课程群（组）负责人制，责、权、利统一。目前，学院已与迪肯大学签订协议，进行战略性合作。以项目化方式助力师生前往北京大学、牛津大学、加州大学戴维斯分校等境内外名校访学，让师生走出校园，走向世界，扩大“国际”朋友圈。

“我们的改革依旧在不断完善。2019年，将以新版人才培养方案制定和新一轮人才培养改革为契机，切实加强人才培养改革，加快现有人才培养改革项目的改革实施力度，着力提高人才培养质量……”一幅“互联网+会计”的新的美好蓝图在重理工会计学院师生的努力下正徐徐展开！