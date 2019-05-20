全英教学，小班授课！重理工两江国际学院了解一下

通过采用集中的英语夏令营、英语口语工作坊、英语角、英语竞赛等多种形式，不断提升学生的英语交流能力，为学生学好全英文教学的专业课奠定坚实的语言基础。

像斯坦福大学成为硅谷智力库一样，重庆两江KAIST国际项目或将成为两江新区的科技创新中心，与韩国三星电子、现代、LG半导体、SK电信等多家著名国际企业建立有长期、密切的合作关系。“家门口”上世界一流的科技大学 ，这样的好事岂能错过？

据了解，韩国科学技术院直属韩国未来创造科学部，是世界著名一流研究型大学。2019年QS世界大学排名中名列全球高校第40位，其电气与电子工程及计算机科学等专业更是跻身世界高校前列，其中电气与电子工程QS学科世界排名第20位，计算机科学与信息系统QS学科世界排名第38位。

全英语教学

不一样的英语提升之路

懵了，看不懂、听不懂。这是刚入学时，重庆两江KAIST国际项目第一批大部分学生的感觉。而一学期结束后，大家的托福成绩平均提高了28分以上，听力口语也有较大提升。

“两江KAIST国际项目学生专业课采用全英语教学”，两江国际学院副院长张兴红介绍，专业课教材也全为英文。而这些专业课程对于刚刚从高中走进大学的同学们来说，压力非常大。

但该项目考虑到中国学生的英语学习实际情况，专门提供英语托福培训，聘请母语为英语的外籍语言教师对项目学生进行小组培训。解决了学生在英语听、说、读、写上存在的问题。

而且，为迅速提高学生英语水平，学院还创建了国际语言交流协会，经常组织英语角活动，学生可以充分利用平台与外教、辅导员零距离英文式交流，感受浓厚的英语氛围。

其中，2019年4月，重庆理工大学两江国际学院KAIST国际项目计算机科学与技术系2018级学生王野蓓取得托福86分的成绩。他和许多小伙伴一样，英语不再是学习路上的绊脚石，那些枯燥的英文字母在他们眼里变成点点辉光，为全英文的专业知识学习打下坚实基础。

“在这里的教学和我们在韩国KAIST本部的教学模式一模一样，虽然跟学生们语言不一样，但是这并不妨碍我们的沟通交流”，两江国际学院韩方联席院长、常驻两江校区的KAIST李昌熹教授说：“项目的学生在很多方面都和非项目学生是不一样的，希望培养出来的学生将都是精英人才”。

在读期间，成绩优秀的项目学生可赴KIAST攻读双学位或作为交换生学习，目前已有12名本科生和1名研究生赴KAIST攻读双学位，34名本科生和11名研究生赴KAIST交流学习，83名项目学生通过冬令营赴KAIST游学，学生全方位体验国外一流大学的学习氛围，全面提升了学生的国际素养。

项目研究生

三年最高可获高额奖助学金

享受国际“留学”待遇，费用是否也高高在上？

据了解，与本科相比，研究生学费确实更高。两江KAIST国际项目硕士研究生在国内学习每学年学费3.8万元。

不过，该项目的奖助学金非常高，基本全覆盖，学生第一年至少可以拿到3.7万元！

“项目学生全部享受项目设立的奖助学金，其中三年内优秀学生最高可获得的奖助学金为25.6万元，每位学生平均获得的奖助学金为12.8万元。”重庆理工大学两江国际学院副院长朱凌云教授称：“项目学生毕业后，由KAIST教授推荐有更多的机会攻读KAIST或欧美著名高校博士学位，或到世界知名合资企业和国内企业就业。”

因此，费用完全不是问题。学生可以安心就读，不出“家门口”，就能享受国际化待遇。

“成为第一届重庆理工大学KAIST国际项目学生是我的幸福和骄傲。近四年的成长逆袭也表明我之前的选择是多么正确。在家门口就能享受到国际一流大学国际化的精英培养，我对未来充满信心。”钟哲诚表示。

“洋导师”小班授课

班级人数最多不超过25人

小班教学也颇具特色。

据了解， 该项目的学生两个专业（计算机科学与技术、电子信息工程）四个班，每一个班不超过25人，这对韩国教授和学生的深度沟通、教学有着非常好的效果。

对于进入该项目的学生而言，在这里的学习有着与以往很不一样的体验。“第一次上全英文讲授课程的时候，教授的英语我们听不懂，跟老师交流时非常害羞”，学生聂雨佳回忆，因为英语水平有限，当时学习起来非常吃力。

但同学们并没有因此放弃，在任课老师的不断鼓励下，他们对英语的学习氛围愈加浓厚。下课后，他们保持了跟高中一样的节奏，不是去疯狂地玩耍，而是走进自习室，给自己“加小灶”。

“我觉得KAIST国际项目的学生聪明，非常刻苦，英语的进步非常大”，来自英国的外教 Lee slater 这么评价他的学生。

“我的高中同学们大学生活很轻松，但是我们却过着比高中还要努力的日子”，学生严伟亮这么表示。不过，他对这种节奏感到很充实，“自己学到了知识、提升了能力，虽然累点，但是很值得”。

“现在上课、交流没有问题，跟老师对答也非常流畅”学生们纷纷表示。

据了解，该项目成套引入了KAIST课程体系和培养模式，主要专业基础课和专业课由KAIST及全球招聘的教授采用全英文小班教学。

同时，合理地安排理论课与实践课，按照教学规律将本专业相关的基础学科知识，专业知识系统连贯地进行整合，使学生形成了完整全面的知识体系。

通过采用集中的英语夏令营、英语口语工作坊、英语角、英语竞赛等多种形式，不断提升学生的英语交流能力，为学生学好全英文教学的专业课奠定坚实的语言基础。

此外，外籍教师来学校授课期间，还与学校项目授课教师进行了广泛深入的交流与合作，在科研合作、人才培养、教学创新、全英文授课等方面进行了积极的探索和尝试，有力地促进了项目国际化的教育教学氛围。