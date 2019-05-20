南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

全英教学，小班授课！重理工两江国际学院了解一下

2019-05-20 10:57 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　像斯坦福大学成为硅谷智力库一样，重庆两江KAIST国际项目或将成为两江新区的科技创新中心，与韩国三星电子、现代、LG半导体、SK电信等多家著名国际企业建立有长期、密切的合作关系。“家门口”上世界一流的科技大学 ，这样的好事岂能错过？

　　据了解，韩国科学技术院直属韩国未来创造科学部，是世界著名一流研究型大学。2019年QS世界大学排名中名列全球高校第40位，其电气与电子工程及计算机科学等专业更是跻身世界高校前列，其中电气与电子工程QS学科世界排名第20位，计算机科学与信息系统QS学科世界排名第38位。

　　全英语教学

　　不一样的英语提升之路

　　懵了，看不懂、听不懂。这是刚入学时，重庆两江KAIST国际项目第一批大部分学生的感觉。而一学期结束后，大家的托福成绩平均提高了28分以上，听力口语也有较大提升。

　　“两江KAIST国际项目学生专业课采用全英语教学”，两江国际学院副院长张兴红介绍，专业课教材也全为英文。而这些专业课程对于刚刚从高中走进大学的同学们来说，压力非常大。

　　但该项目考虑到中国学生的英语学习实际情况，专门提供英语托福培训，聘请母语为英语的外籍语言教师对项目学生进行小组培训。解决了学生在英语听、说、读、写上存在的问题。

　　而且，为迅速提高学生英语水平，学院还创建了国际语言交流协会，经常组织英语角活动，学生可以充分利用平台与外教、辅导员零距离英文式交流，感受浓厚的英语氛围。

　　其中，2019年4月，重庆理工大学两江国际学院KAIST国际项目计算机科学与技术系2018级学生王野蓓取得托福86分的成绩。他和许多小伙伴一样，英语不再是学习路上的绊脚石，那些枯燥的英文字母在他们眼里变成点点辉光，为全英文的专业知识学习打下坚实基础。

　　“在这里的教学和我们在韩国KAIST本部的教学模式一模一样，虽然跟学生们语言不一样，但是这并不妨碍我们的沟通交流”，两江国际学院韩方联席院长、常驻两江校区的KAIST李昌熹教授说：“项目的学生在很多方面都和非项目学生是不一样的，希望培养出来的学生将都是精英人才”。

　　在读期间，成绩优秀的项目学生可赴KIAST攻读双学位或作为交换生学习，目前已有12名本科生和1名研究生赴KAIST攻读双学位，34名本科生和11名研究生赴KAIST交流学习，83名项目学生通过冬令营赴KAIST游学，学生全方位体验国外一流大学的学习氛围，全面提升了学生的国际素养。

　　项目研究生

　　三年最高可获高额奖助学金

　　享受国际“留学”待遇，费用是否也高高在上？

　　据了解，与本科相比，研究生学费确实更高。两江KAIST国际项目硕士研究生在国内学习每学年学费3.8万元。

　　不过，该项目的奖助学金非常高，基本全覆盖，学生第一年至少可以拿到3.7万元！

　　“项目学生全部享受项目设立的奖助学金，其中三年内优秀学生最高可获得的奖助学金为25.6万元，每位学生平均获得的奖助学金为12.8万元。”重庆理工大学两江国际学院副院长朱凌云教授称：“项目学生毕业后，由KAIST教授推荐有更多的机会攻读KAIST或欧美著名高校博士学位，或到世界知名合资企业和国内企业就业。”

　　因此，费用完全不是问题。学生可以安心就读，不出“家门口”，就能享受国际化待遇。

　　“成为第一届重庆理工大学KAIST国际项目学生是我的幸福和骄傲。近四年的成长逆袭也表明我之前的选择是多么正确。在家门口就能享受到国际一流大学国际化的精英培养，我对未来充满信心。”钟哲诚表示。

　　“洋导师”小班授课

　　班级人数最多不超过25人

　　小班教学也颇具特色。

　　据了解， 该项目的学生两个专业（计算机科学与技术、电子信息工程）四个班，每一个班不超过25人，这对韩国教授和学生的深度沟通、教学有着非常好的效果。 

　　对于进入该项目的学生而言，在这里的学习有着与以往很不一样的体验。“第一次上全英文讲授课程的时候，教授的英语我们听不懂，跟老师交流时非常害羞”，学生聂雨佳回忆，因为英语水平有限，当时学习起来非常吃力。

　　但同学们并没有因此放弃，在任课老师的不断鼓励下，他们对英语的学习氛围愈加浓厚。下课后，他们保持了跟高中一样的节奏，不是去疯狂地玩耍，而是走进自习室，给自己“加小灶”。

　　“我觉得KAIST国际项目的学生聪明，非常刻苦，英语的进步非常大”，来自英国的外教 Lee slater 这么评价他的学生。

　　“我的高中同学们大学生活很轻松，但是我们却过着比高中还要努力的日子”，学生严伟亮这么表示。不过，他对这种节奏感到很充实，“自己学到了知识、提升了能力，虽然累点，但是很值得”。

　　“现在上课、交流没有问题，跟老师对答也非常流畅”学生们纷纷表示。

　　据了解，该项目成套引入了KAIST课程体系和培养模式，主要专业基础课和专业课由KAIST及全球招聘的教授采用全英文小班教学。

　　同时，合理地安排理论课与实践课，按照教学规律将本专业相关的基础学科知识，专业知识系统连贯地进行整合，使学生形成了完整全面的知识体系。

　　通过采用集中的英语夏令营、英语口语工作坊、英语角、英语竞赛等多种形式，不断提升学生的英语交流能力，为学生学好全英文教学的专业课奠定坚实的语言基础。

　　此外，外籍教师来学校授课期间，还与学校项目授课教师进行了广泛深入的交流与合作，在科研合作、人才培养、教学创新、全英文授课等方面进行了积极的探索和尝试，有力地促进了项目国际化的教育教学氛围。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第08期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235