开展原始创新，重理工多项科技成果实现转化

在教育部认定的首批高等学校科技成果转化和技术转移基地名单中，重庆理工大学成为全市唯一入选高校，也足以说明重庆理工大学科技成果转化实力。

重庆理工大学积极开展原始创新：科技成果转化服务地方经济和社会发展

在教育部认定的首批高等学校科技成果转化和技术转移基地名单中，重庆理工大学成为全市唯一入选高校，也足以说明重庆理工大学科技成果转化实力。

“近年来，重庆理工大学在科研成果转化、服务经济建设和社会发展方面取得了较大的进步。”对于成为全市唯一入选科技成果转化与技术转移基地高校，重庆理工大学相关负责人欣喜地表示。

纳米时栅标定世界最高精度光栅实验 重庆理工大学供图

开展原始创新

从跟跑到领跑 冲破国外技术封锁

时栅，这个会让绝大多数人感到陌生的词汇，在内行人眼中，却绝对是高精尖技术的代名词。

据了解，时栅传感器是一项基于时空坐标转换原理而发明的一种新型位移传感器，也是首个由中国人发明并命名的角度传感器，目前已获中国专利金奖、国家技术发明二等奖，取得了56项国家发明专利和3项国际发明专利。

而这背后，则是在高端装备制造领域，重庆理工大学机械检测技术与装备教育部工程研究中心、机械工程学院的刘小康教授及其团队通过数十年自主研发，研制出时栅位移传感器技术，实现了国内精密位移测量技术在国际上从跟跑到领跑的跨越。

在此基础上，项目组针对纳米数控机床、极大规模集成电路专用设备等国家重大需求领域对纳米位移测量技术及器件的特殊需求，通过原始创新，开展大量程纳米时栅位移测量技术及器件产业化研究，并在基础研究、关键技术、科技成果转化和技术转移等方面取得丰硕成果。

值得一提的是，这一科技成果转化和技术转移方面取得新成效。相关专利技术作价980万元，通过技术入股的方式与广州数控设备有限公司等国内数控行业龙头企业和风险投资基金公司组建了重庆广数时栅等2家高科技公司，制定企业标准6项，逐步实现了纳米时栅研究成果的产品化、产业化。

目前，已在哈尔滨量具刃具集团、宜昌致远公司等20多家重要单位得到成功应用。

厚植培育土壤

科技成果转化服务地方经济和社会发展

据了解，重庆理工大学结合自身特点和优势，坚持瞄准经济社会发展主战场，不断深化改革科研体制机制体系，大力推进原始创新，合力共建成果转化孵化平台，建立了以市场为主导的技术转移转化体系。实现了多项科技成果的转化，师生创新创业工作取得了显著成效，为促进地方经济社会发展做出了积极贡献。

学校专门成立由校长担任组长的创新创业领导小组，统一领导协调创新创业工作，并成立专业化科技资产经营管理公司，负责空间建设运营。并建立了以成果所有人为受益主体的“双70%”利益分配机制。

同时，学校坚持以企业为主体、产业为导向、科技为核心、院校依托为特色、政府为保障，与地方政府、科研院所、龙头企业、金融机构等积极建立血缘型合作关系，初步形成了“基础研究、应用开发、中间试验、商品化、规模化”的科技创新链条和体系，构建了种子空间、成长空间、科技产业园的物理孵化空间。

其中，聚集创新要素共建，形成“四轮驱动、三级孵化”。打造众创空间成为创新核心元素集聚地，着力构建以技术为核心、平台为载体、资本为抓手、检测为支撑的“四轮驱动”协同创新平台：协同成立产业技术研究机构提供技术驱动“轮”；联合九龙坡区政府、湖北恒隆等共同成立了重庆首批5个高端研发平台之一的重庆汽车智能制造与检测产业技术研究院、重庆高创机器人产业技术研究院等共性技术研发和服务平台，协同打造服务平台提供载体驱动“轮”；携手巴南区政府和九龙坡区政府等分别打造了极速超越创客空间、重庆清研理工创业谷等2个专业化的国家级众创空间，联合高新区打造了约30万平方米的加速器和500亩科技产业园，与两江新区达成协议，联合共建200余亩的人工智能研究院及孵化园，与巴南区政府共建10平方公里的“环重庆理工大学创新生态圈”，构筑起“众创空间、孵化器+加速器+产业园”的“三级孵化”模式，协同转变投资模式提供金融驱动“轮”。与重庆市科技金融投资集团、重庆市产业引导基金等多家单位合作组建规模7个亿的重庆清研华业股权投资基金，对有一定市场成熟度的应用型研究项目或成果进行投入。

目前，基金已投资29家高科技公司，金额达3亿元。其中，学校学生创业企业重庆颇闰公司2017年市值2亿元。与重庆市科技金融服务中心和区县政府联合组建了规模1000万元的种子基金，成为重庆市首批成立种子基金的三家高校之一。

此外，与重庆清研理工创业谷微股权合作的部分企业，得到风险投资资金，估值上亿元，成长为行业的瞪羚企业。

近年来，转化科技成果带动了学校科研发展，促进学校更好服务于地方经济建设。学校2个国家级众创空间现已入驻企业及团队100余个，其中，高新技术企业2家，科技型企业17家。以教师团队成果入股成立的重庆理工清研凌创测控科技有限公司，连续三年销售额破亿元，先后荣获重庆市技术创新中心、重庆市创新型企业100强、重庆市专精特新—小巨人企业等荣誉称号。师生共同创业创办的重庆颇闰科技有限公司2018年累计实现收入1200万，比2017年收入翻了一番，获批重庆市高成长性科技企业-牛羚企业。