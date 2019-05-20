全国翻译技术研究与教育高峰论坛在广外举行

5月18日，全国翻译技术研究与教育高峰论坛在广外北校区国际会议厅举行。来自境内外的专家学者、企业高管和业界代表150余人汇聚一堂，共同探讨人工智能时代翻译技术研究与教育领域的前沿问题，探索翻译技术产学研一体化机制，谋划翻译学科发展路径和创新模式。论坛开幕式由高级翻译学院党委书记李和民主持。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/颜梁柱）5月18日，由广东外语外贸大学高级翻译学院主办，翻译技术教育与研究中心承办的全国翻译技术研究与教育高峰论坛在广外举行。来自境内外的专家学者、企业高管和业界代表150余人汇聚一堂，共同探讨人工智能时代翻译技术研究与教育领域的前沿问题，探索翻译技术产学研一体化机制，谋划翻译学科发展路径和创新模式。

开幕式现场

会上，刘建达副校长介绍了广外翻译学科的历史沿革和发展现状，肯定了翻译学科作为特色学科，在区域和国家翻译能力建设方面发挥的重要作用。他希望此次论坛能达成四个主要目标：探讨适应产业发展需要的人才培养机制；谋划翻译学科与前沿技术深度融合的进路；构建翻译技术研究与教育共同体；促进翻译技术教育政产学研一体化建设。

刘建达副校长致辞

高级翻译学院院长李瑞林在致辞中强调，翻译是国际传播的重要一环，与诸多学科紧密相关，是一个超学科研究领域。他回溯了机器翻译和人工翻译的发展历程，指出人工翻译和机器翻译不是竞争关系，而是互补关系，人机耦合应是逸出翻译困境的理性选择。多元要素融合有助于产生跨学科溢出效应。澳门大学李德凤教授在致辞中介绍了世界翻译教育联盟的成功经验，指出，“一带一路”建设推动了语言服务业的多元化发展，语言技术服务至关重要。他希望新成立的粤港澳翻译技术沙龙在培养新时代翻译人才方面能有所作为。

开幕式上，还举行了粤港澳大湾区翻译技术沙龙揭牌仪式。聘请著名计算语言学家冯志伟、华为公司陈圣权、澳门大学李德凤为首席专家，聘请香港理工大学李德超、对外经贸大学崔启亮为翻译硕士特聘导师。高级翻译学院与广东省翻译教育产业技术创新联盟、UTH国际等四家语言服务企业签订了产教融合协议，拟在翻译资源加工与认证、翻译技术研发联合实验室、术语加工与认证等方面开展深度合作。此外，还举行了《翻译技术简明教程》发布仪式。

粤港澳大湾区翻译技术沙龙揭牌仪式

翻译技术简明教程》发布仪式

在主旨发言环节，中国翻译协会副会长陈圣权介绍了华为翻译中心的发展历程以及在机器翻译方面的有效实践，并对译员培养和师资发展提出颇有建设性的意见。百度机器翻译主任何中军分析了影响机器翻译质量的三个因素，指出了语音识别翻译技术的难点以及神经网络翻译所面临的挑战。阿里巴巴语言服务平台技术负责人骆卫华解析了跨境电商流程，详述了以用户体验为中心的电商多语言解决方案。腾讯AI Lab高级研究员黄国平阐明了交互式机器翻译的交互逻辑，并对未来发展趋势进行了展望。中国翻译协会本地化委员会副主任崔启亮指出，在新时代背景下，高校的翻译与本地化教学需要从方式和内容层面进行相应的改革。主旨发言环节由高级翻译学院邢杰副院长主持。

高级翻译学院翻译技术教育与研究中心主任王华树及其团队围绕AI时代口译生态新图景、口译技术本体、口译教育技术、医学口译技术以及信息化口译教学资源等热点话题分享了创新研究成果。

“翻译技术与翻译教育融合创新”主题报告环节分别由我校国家级同声传译实验教学中心主任莫爱屏、洛阳理工学院外国语学院副院长胡富茂主持。八名业界专家和企业高管就语料库研制与应用、翻译教育技术、机器翻译稀缺资源建设与应用、翻译资源加工与认证、影视字幕本地化技术等论题进行了报告。