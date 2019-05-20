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开放办学、协同育人，看重理工“新工科”建设卓越成绩

2019-05-20 10:14 来源：南方网
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　　2019RoboCup机器人世界杯中国赛惜败卫冕冠军同济大学，获全国比赛三等奖；国家重大科研仪器研制项目——面向超精密蜗轮副隐含误差规律的机械传动误差检测智能仪器iFMT顺利开题；大学生团队成功晋级全国高校商标热点问题辩论赛半决赛；生物制药、智能科学与技术2个专业正式通过教育部评议予以备案……

　　这学期，在重庆理工大学校内外发生的事情，正是学校“新工科”建设的一个个缩影。

重庆理工大学学生做研究 重庆理工大学供图

　　推进新工科专业多学科交叉融合

　　面对新技术、新业态、新产业，中国工程教育不仅面临构建工科人才培养新体系、新结构、新模式、新机制的要求，又面临推出工科人才培养新理念、新标准、新质量的挑战。

　　作为工科优势高校，高质量服务于重庆市新产业发展，始终是重理工新工科建设的使命，也是探索新工科的应然需求。

　　为此，重庆理工大学坚持需求导向，创新发展，实施专业提升计划，推进传统工科升级改造（新型工科）和现有工科与其他学科的交叉融合（新生工科），促进“工-工”“理-工”“工-管”等学科交叉融合，打造“人工智能+机械工程”等新兴学科专业群，形成一批理工、工管、工医等交叉复合的新兴工科专业。

　　同时，以车辆、机械、生物医学等优势学科为基础，加强电子、计算机等相关学科建设，大力发展大数据、人工智能等相关专业，并以此为龙头，对传统学科进行改造升级。

　　打造“人工智能+”新工科学科集群

　　重庆理工大学坚持开放办学、协同育人，面向经济社会重大需求，深入开展校企、校政、校校合作等。

　　2018年6月，重庆理工大学与重庆两江新区合作共建人工智能学院，这是重庆理工大学重点投入和建设的新工科“龙头学院”和产教融合“示范学院”，全力打造有重要国际影响力、有重大产业贡献度、中国一流的人工智能学院、人工智能国际研究院、人工智能培训中心和人工智能产业孵化园，积极服务地方经济社会发展和国家安全。

　　并与中国人工智能学会等联合承办第二届亚洲人工智能技术大会，共同展望和把握人工智能的发展趋势。依托车辆工程学院与计算机科学与工程学院，联合长安汽车公司、吉利汽车公司等共建的新型二级学院“新能源与智能网联汽车学院”获批重庆市属高校新型二级学院。

　　此外，学校深化产学研合作，与华数、百度、长安等龙头企业建立了新能源汽车、智能网联汽车、工业机器人校企联合研发中心，为学校人才培养提供创新实践基地，打通了学生与工作岗位之间的壁垒。

　　探索新工科人才培养新模式

　　新工科建设的重点是改革培养模式，实施多维度育人。

　　重庆理工大学坚持高素质应用型人才培养的目标定位，坚持贯彻落实学生中心、成果导向、持续改进的教育理念，以促进学生德智体美劳全面发展为宗旨，大胆探索，不断创新，改革人才培养方案，将素质教育与专业教育相结合，强化价值塑造，强化实践创新能力培养，增设素质拓展、创新创业实践学分，打通第一、第二课堂，推进2019版人才培养方案顶层设计。

　　学校大力改革教学方法，通过实施项目制，加大项目立项支持力度，支持教师以现代信息技术为手段，探索创新教学方法。

　　目前，在工科部分专业中试点了小班教学、个性化、国际化教学，学生自主学习能力明显提高，综合素质得到全面提升。着力推进模块化教学实践，联合企业，构建面向复杂工程问题的跨学科模块化课程体系，初步探索了“机械-仪器-智能”、“车辆-信息-控制-材料”等跨学科的模块化课程教学实践，对学生交叉融合能力提升作用将日益显现。

　　引领新工科教育实践迈步国际化

　　重庆理工大学坚持开放办学，积极引进国外优质工程教育资源，组织学生参与国际交流、到海外企业实习，拓展学生的国际视野，提升学生全球就业能力。

　　学校大力实施国际化人才助推工程，依托海外关键合作伙伴高校，通过中外合作办学、国际课程改革试验班、海外友校交换生项目、学生赴海外实习、文化体验交流项目等，积极鼓励学生出国，与去年同期相比，学生出国（境）访学人数大幅增加，学生赴美国、英国、德国、日本、韩国等国家和地区学习交流人数明显增长。

　　实施关键合作伙伴建设工程，与U.S. News排名第27位的美国威斯康星大学麦迪逊分校、U.S. News排名第61位的美国普渡大学等2所国外顶尖高校新建立校际合作伙伴关系，中外校际交流层次得到提升。

　　在接下来的新工科建设中，重理工将继续加大学科建设力度，力争成为博士学位授予单位；加大教育教学改革力度，推进学校振兴本科教育实施方案贯彻实施；扎实搭建平台，打造高水平创新团队，提高应用型科研成果数量和质量；不断提升服务地方能力，推动科技创新应用成果转移转化。

编辑： 唐巧燕

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