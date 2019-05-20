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2019年广东省职业教育活动周启动

2019-05-20 08:23 来源：南方网
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    5月19日下午，2019年广东省职业教育活动周启动仪式在顺德职业技术学院举行。教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐出席活动，省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记、副厅长邢锋出席活动并讲话，佛山市人民政府副市长谭萍出席活动并致辞。启动仪式由省教育厅职业教育与终身教育处处长吴艳玲主持。

    邢锋指出，党的十八大以来，广东职业教育牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，始终坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，不断改革创新、勇于实践，实现了跨越式发展，建成了全国最大规模的职业教育体系，主要质量指标在全国名列前茅，为广东经济总量稳居全国首位做出了重要贡献。2018年，广东职业教育校企合作推进力度大、发展环境好、推进改革成效明显，受到国务院办公厅的通报表彰，并予以督查激励。

    邢锋强调，随着国务院发布“职教20条”，李克强总理在政府工作报告中将“加快发展现代职业教育”作为缓解当前就业压力、解决高技能人才短缺的战略之举，同时宣布高职院校“今年大规模扩招100万人”，职业教育面临着前所未有的发展机遇。广东职业教育尽管取得了一定成绩，仍然存在薄弱环节，亟需全社会携起手来，同心同德，开拓进取，共同下好这盘大棋。

    邢锋希望，各级政府要对职业教育要“高看一眼、厚爱一分”，在编制、资金、办学条件等方面，给予职业院校更多的支持；社会各界尤其是新闻媒体要给予职业教育更多的投入和关爱，让全社会更多认识职教、支持职教、发展职教、共享职教发展成果；行业企业要履行发展职业教育的主体责任，更加支持职业教育改革发展；职业院校要更加坚定新时代的使命担当，扎根“职业”，突出“育人”；同学们要更加珍惜来之不易的学习机会，为成功成才打下坚实的基础。

    启动仪式上发布了2018年度广东省职业教育质量年度报告。第44届世界技能大赛砌筑项目冠军梁智滨、南粤工匠代表胡建武作了发言。启动仪式通过职业院校师生技能展演、宣传展板等形式，全方位、多维度展示了全省职业教育成果，并携手直播平台进行网络直播。

    省直有关部门负责同志，各地市教育局分管职业教育副局长、各高职院校院长，中职学校、企业界和学生代表，以及新闻媒体的各位朋友，共约500多人参加了活动。

编辑： 唐巧燕

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